FOTO | CSM Unirea Alba Iulia CÂȘTIGĂ pentru a doua oară Cupa României la polo feminin: Performanță reușită chiar în ziua recordului din Cetatea Alba Carolina
CSM Unirea Alba Iulia CÂȘTIGĂ pentru a doua oară Cupa României la polo feminin
Sâmbătă, 13 septembrie 2025, CSM Unirea Alba Iulia a câștigat în stil de mare campioană pentru a doua oară Cupa României la polo feminin senioare.
Competiția s-a desfășurat în noul bazin didactic de înot din Focșani.
Citește și: FOTO-VIDEO | Excepțional! CSM Unirea Alba Iulia, în premieră campioană națională la polo feminin senioare
În meciul decisiv, ultimul al turneului feminin al Cupei României, o adevărată finală, CSM Unirea Alba Iulia a învins fără drept de apel rivala CSA Steaua BA București.
Scorul final a fost 17-6.
Anterior poloistele uniriste depășiseră categoric echipele CS Rapid București (17-5) și CSU Oradea (30-2).
Și CSA Steaua câștigase partidele cu echipele respective: 10-9 cu CS Rapid București și 24-8 cu CSU Oradea.
CSM Unirea Alba Iulia și-a trecut în premieră în palmares câștigarea Cupei României la polo feminin senioare în decembrie 2024.
Ulterior, în 2025, formația albaiuliană a devenit în premieră și campioană națională la polo feminin senioare.
foto: CSM Unirea Alba Iulia
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Sport
FOTO | Mihaela Blaga (AC Mica Romă Blaj), triumf la Campionatul Național de Alergare pe Șosea 5 km, de la Oradea: Alexandra Cristea (CS Unirea Alba Iulia), pe locul 2 la U20
Mihaela Blaga (AC Mica Romă Blaj), triumf la Campionatul Național de Alergare pe Șosea 5 km, de la Oradea: Alexandra Cristea (CS Unirea Alba Iulia), pe locul 2 la U20 Mihaela Blaga (AC Mica Romă Blaj) a triumfat în întrecerea feminină a Campionatului Național de Alergare pe Șosea 5 km, seniori, U23 și U20, de […]
FOTO | CIL Blaj, victorie uriașă, cu Poli, primul succes acasă pentru CSM Unirea, întâiul eșec suferit de CSU
FOTO | CIL Blaj, victorie uriașă, cu Poli, primul succes acasă pentru CSM Unirea, întâiul eșec suferit de CSU În după amiaza zilei de vineri, 12 septembrie 2025, s-au disputat primele meciuri din etapa a 3-a în Seria 7 a Ligii 3 de fotbal. La Blaj, CIL-ul a învins cu 2-1 (1-1), cu Știința Poli […]
VIDEO | Șugagul, înaintea primului meci de Liga 3 din istorie pe propria arenă: De ce este supranumit „Ciulini” cochetul stadion
Șugagul, înaintea primului meci de Liga 3 din istorie pe propria arenă Iubitorii fotbalului din Șugag așteaptă cu nerăbdare primul meci de Liga 3 pe arena proprie. Acesta va avea loc, sâmbătă, 13 septembrie 2025, de la ora 17.00. Citește și: Hidro Mecanica Șugag, egala Politehnicii Timișoara la debutul în Liga 3 Nou-promovata în eșalonul […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Inflația ar putea depăși 12% până la finalul anului 2025. Adrian Negrescu: „Prețurile sunt ca un elastic, se pot rupe”
Inflația ar putea depăși 12% până la finalul anului 2025. Adrian Negrescu: „Prețurile sunt ca un elastic, se pot rupe”...
Ratingul de țară al României, confirmat de Moody’s la „Baa3”: Perspectiva rămâne negativă
Moody’s confirmă ratingul României la „Baa3”: Perspectiva rămâne negativă Agenţia de rating Moody’s a confirmat, vineri, 12 septembrie 2025, calificativul...
Știrea Zilei
VIDEO | Cum a prins viață „Masa care Unește” – povestea Alexei Vîlcan, sufletul inițiativei prin care Alba Iulia face din nou istorie
VIDEO | „Masa care Unește” la Alba Iulia: Alexa Vîlcan povestește cum a luat naștere această inițiativă Înaintea evenimentului „Masa...
VIDEO | Alba Iulia se pregătește să intre pentru a treia oară în CARTEA RECORDURILOR: A mai făcut-o în 2009 și 2018
Alba Iulia se pregătește să intre pentru a treia oară în CARTEA RECORDURILOR: A mai făcut-o în 2009 și 2018...
Curier Județean
Festivalul „Toamna Cugireană” nu va fi organizat în acest an: Administrația locală prioritizează patrimoniul cultural
Festivalul „Toamna Cugireană” nu va fi organizat în acest an: Administrația locală prioritizează patrimoniul cultural Administrația locală a orașului Cugir...
13-14 septembrie 2025 | COD GALBEN de VÂNT PUTERNIC în zona de sud a județului Alba: Rafale de până la100 km/h
COD GALBEN de VÂNT PUTERNIC în zona de sud a județului Alba: Rafale de până la100 km/h Zona de sud...
Politică Administrație
Primăria municipiului Aiud: Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Aiud, actualizat
Primăria municipiului Aiud: Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru Planul de Mobilitate Urbană Durabilă...
6-7 octombrie 2025 | Seniorii din municipiul Sebeș, sărbătoriți în cadru festiv: Cum se fac înscrierile
Seniorii din municipiul Sebeș, sărbătoriți în cadru festiv: Cum se fac înscrierile De Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice, seniorii din...
Opinii Comentarii
13 septembrie: Ziua Pompierilor din România. Bătălia de pe Dealul Spirii și cum a devenit această zi dedicată pompierilor
13 septembrie: Ziua Pompierilor din România. Bătălia de pe Dealul Spirii și cum a devenit această zi dedicată pompierilor În...
12 septembrie: 142 de ani de la nașterea, la Cenade, a marelui Ion Agârbiceanu. Povestea din care s-a inspirat pentru Fefeleaga
12 septembrie: 142 de ani de la nașterea, la Cenade, a marelui Ion Agârbiceanu. Povestea din care s-a inspirat pentru...