FOTO | CSM Unirea Alba Iulia CÂȘTIGĂ pentru a doua oară Cupa României la polo feminin: Performanță reușită chiar în ziua recordului din Cetatea Alba Carolina

CSM Unirea Alba Iulia CÂȘTIGĂ pentru a doua oară Cupa României la polo feminin

Sâmbătă, 13 septembrie 2025, CSM Unirea Alba Iulia a câștigat în stil de mare campioană pentru a doua oară Cupa României la polo feminin senioare.

Competiția s-a desfășurat în noul bazin didactic de înot din Focșani.

În meciul decisiv, ultimul al turneului feminin al Cupei României, o adevărată finală, CSM Unirea Alba Iulia a învins fără drept de apel rivala CSA Steaua BA București.

Scorul final a fost 17-6.

Anterior poloistele uniriste depășiseră categoric echipele CS Rapid București (17-5) și CSU Oradea (30-2).

Și CSA Steaua câștigase partidele cu echipele respective: 10-9 cu CS Rapid București și 24-8 cu CSU Oradea.

CSM Unirea Alba Iulia și-a trecut în premieră în palmares câștigarea Cupei României la polo feminin senioare în decembrie 2024.

Ulterior, în 2025, formația albaiuliană a devenit în premieră și campioană națională la polo feminin senioare.

foto: CSM Unirea Alba Iulia

