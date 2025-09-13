Rămâi conectat

FOTO | CSM Unirea Alba Iulia CÂȘTIGĂ pentru a doua oară Cupa României la polo feminin: Performanță reușită chiar în ziua recordului din Cetatea Alba Carolina

Lucian Daramus

Publicat

acum o oră

în

De

CSM Unirea Alba Iulia CÂȘTIGĂ pentru a doua oară Cupa României la polo feminin

Sâmbătă, 13 septembrie 2025, CSM Unirea Alba Iulia a câștigat în stil de mare campioană pentru a doua oară Cupa României la polo feminin senioare.

Competiția s-a desfășurat în noul bazin didactic de înot din Focșani.

Citește și: FOTO-VIDEO | Excepțional! CSM Unirea Alba Iulia, în premieră campioană națională la polo feminin senioare

În meciul decisiv, ultimul al turneului feminin al Cupei României, o adevărată finală, CSM Unirea Alba Iulia a învins fără drept de apel rivala CSA Steaua BA București.

Scorul final a fost 17-6.

Anterior poloistele uniriste depășiseră categoric echipele CS Rapid București (17-5) și CSU Oradea (30-2).

Și CSA Steaua câștigase partidele cu echipele respective: 10-9 cu CS Rapid București și 24-8 cu CSU Oradea.

CSM Unirea Alba Iulia și-a trecut în premieră în palmares câștigarea Cupei României la polo feminin senioare în decembrie 2024.

Ulterior, în 2025, formația albaiuliană a devenit în premieră și campioană națională la polo feminin senioare.

foto: CSM Unirea Alba Iulia

