Foto | „Crosul bobocilor” 2026 la Colegiul Militar din Alba Iulia: Care au fost cei mai rapizi elevi militari de clasa a IX-a

„Crosul bobocilor” 2026 la Colegiul Militar din Alba Iulia: Care au fost cei mai rapizi elevi militari de clasa a IX-a

„Crosul bobocilor”, o competiție cu tradiție în colegiul militar, a reunit la start elevii claselor a IX-a care dovedesc abilități sportive, viteză, rezistență la efort fizic și care își doresc să obțină performanțe sportive alături de lotul de atletism al colegiului.

Profesorii de educație fizică și sport au cronometrat timpii obținuți de elevi în proba de 1.000 de metri, iar rezultatele au fost următoarele:

*Fete:

Andreea Petric (clasa a IX-a D) – Locul I

Elena Petrescu (clasa a IX-a E) – Locul II

Andrada Konkz (clasa a IX-a A) – Locul III

*Băieți:

Ioan Pașcu (clasa a IX-a C) – Locul I

Cătălin Marcu (clasa a IX-a F) – Locul II

Dragoș Colțescu (clasa a IX-a F) – Locul III

Clasamentul pe clase a fost următorul:

Locul I clasa a IX-a C

Locul II clasa a IX-a F

Locul III clasa a IX-a B

„Felicitări tuturor participanților și mult succes la următoarele competiții sportive!”, au transmis reprezentanții colegiului militar albaiulian.

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