Curier Județean

Acoperământul Maicii Domnului 2026: Care va fi programul liturgic la Catedrala Ortodoxă din Alba Iulia în ziua marii sărbători din 1 octombrie

Ioana Oprean

Publicat

acum 21 de minute

în

De

Acoperământul Maicii Domnului 2026: Care va fi programul liturgic la Catedrala Ortodoxă din Alba Iulia în ziua marii sărbători din 1 octombrie

La 1 octombrie, Biserica Ortodoxă sărbătorește Acoperământul Maicii Domnului, o zi închinată ocrotirii și iubirii Maicii Domnului față de toți creștinii.

Petrecerea Divorțaților

Sărbătoarea amintește de arătarea Fecioarei Maria în Biserica Vlaherne din Constantinopol, unde și-a întins cinstitul omofor peste credincioși, ca semn al protecției sale. Maica Domnului este considerată mijlocitoare și grabnic ajutătoare pentru cei care o cheamă în rugăciune.

Această zi ne îndeamnă la credință, smerenie, rugăciune și iubire față de aproapele.

Joi, 1 octombrie 2026, în zi de mare sărbătoare, programul liturgic va fi unul special și la Catedrala Ortodoxă din Alba Iulia.

Iată care este programul liturgic complet:

*ora 8.30-10.00 – Utrenia

*ora 10.00-12.00 – Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur (Predică Ierom. Ghelasie)

*ora 18.00-19.00 – Vecernia și Pavecerniță mică

foto: arhivă

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

Foto | „Crosul bobocilor” 2026 la Colegiul Militar din Alba Iulia: Care au fost cei mai rapizi elevi militari de clasa a IX-a

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 7 minute

în

30 septembrie 2026

De

„Crosul bobocilor” 2026 la Colegiul Militar din Alba Iulia: Care au fost cei mai rapizi elevi militari de clasa a IX-a „Crosul bobocilor”, o competiție cu tradiție în colegiul militar, a reunit la start elevii claselor a IX-a care dovedesc abilități sportive, viteză, rezistență la efort fizic și care își doresc să obțină performanțe sportive […]

Citește mai mult

Curier Județean

Foto | Când se va deschide circulația pe porțiunea restabilită a DN 14B în Alba: 620 de metri de drum național, reconfigurați în cadrul lucrărilor la Varianta Ocolitoare Blaj

Ioana Oprean

Publicat

acum 14 ore

în

29 septembrie 2026

De

Când se va deschide circulația pe porțiunea restabilită a DN 14B în Alba: 620 de metri de drum național, reconfigurați în cadrul lucrărilor la Varianta Ocolitoare Blaj În această toamnă se va deschide circulația pe porțiunea restabilită a DN 14B, în zona noului sens giratoriu (Girația 3), care face legătura cu Varianta Ocolitoare Blaj, au […]

Citește mai mult

Curier Județean

Festival studențesc de amploare la Alba Iulia: Startul se va da chiar în ziua începerii anului universitar 2026-2027 la UAB

Ioana Oprean

Publicat

acum 14 ore

în

29 septembrie 2026

De

Festival studențesc de amploare la Alba Iulia: Startul se va da chiar în ziua începerii noului an universitar la UAB Joi, 1 octombrie 2026, ziua începerii noului an universitar la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, coincide cu startul unui festival studențesc de amploare. Este vorba de „UAB Student Fest 2026”. „Avem o surpriză […]

Citește mai mult