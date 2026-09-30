Acoperământul Maicii Domnului 2026: Care va fi programul liturgic la Catedrala Ortodoxă din Alba Iulia în ziua marii sărbători din 1 octombrie

La 1 octombrie, Biserica Ortodoxă sărbătorește Acoperământul Maicii Domnului, o zi închinată ocrotirii și iubirii Maicii Domnului față de toți creștinii.

Sărbătoarea amintește de arătarea Fecioarei Maria în Biserica Vlaherne din Constantinopol, unde și-a întins cinstitul omofor peste credincioși, ca semn al protecției sale. Maica Domnului este considerată mijlocitoare și grabnic ajutătoare pentru cei care o cheamă în rugăciune.

Această zi ne îndeamnă la credință, smerenie, rugăciune și iubire față de aproapele.

Joi, 1 octombrie 2026, în zi de mare sărbătoare, programul liturgic va fi unul special și la Catedrala Ortodoxă din Alba Iulia.

Iată care este programul liturgic complet:

*ora 8.30-10.00 – Utrenia

*ora 10.00-12.00 – Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur (Predică Ierom. Ghelasie)

*ora 18.00-19.00 – Vecernia și Pavecerniță mică

foto: arhivă

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