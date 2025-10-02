FOTO | Cornelia Galben, absolventă a Colegiului Militar din Alba Iulia, șef de promoție la Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu
Cornelia Galben, absolventă a Colegiului Militar din Alba Iulia, șef de promoție la Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu”
Sublocotenent inginer Cornelia Galben a absolvit Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu ca șef de promoție la specializarea militară Comunicații și Informatică.
Cornelia Galben a demonstrat că poți obține ce îți dorești prin muncă, seriozitate și perseverență. Cornelia s-a remarcat în anii de liceu prin rezultatele deosebite obținute la învățătură și purtare, dar și premii la olimpiadele din sfera științelor socio-umane. În anul absolvirii colegiului militar a avut cea mai mare medie la examenul de Bacalaureat, un start excelent pentru perioada studenției care începea.
S-a îndreptat spre Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu, unde a optat pentru specialitatea militară Comunicații și Informatică. Timp de patru ani, absolventa a demonstrat pasiune pentru domeniul ales și a absolvit studiile universitare cu media 10 la examenul de licență, fiind declarată șef de promoție al specializării pe care a urmat-o, potrivit unui comunicat transmis de Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia pe o rețea de socializare.
„Am fost doar o tânără hotărâtă, determinată să devină cea mai bună versiune a ei. Atunci când am ales Academia Forțelor Terestre, credeam că drumul va fi o cale dreaptă, însă au existat suișuri, coborâșuri, piedici și momente de îndoială care m-au făcut să mă întreb dacă am ales corect. Au fost patru ani cu bune și cu rele, patru ani de muncă intensă, efort fizic, disciplină, studiu neîntrerupt și lupta de a rămâne motivată chiar și atunci când era greu. Am descoperit că adevărata provocare nu este să îți antrenezi corpul, ci să îți antrenezi mintea – să rămân concentrată, calmă și hotărâtă în orice situație. În final, am ajuns la linia de finish ca șef de promoție, purtând nu doar un titlu, ci și încrederea că fiecare pas pe acest drum m-a transformat în omul și ofițerul care sunt astăzi. Privind în urmă, sunt profund recunoscătoare părinților, prietenilor și tuturor celor care m-au susținut și au crezut în mine. Acum, cu încredere și hotărâre, privesc spre viitor, gata să dau tot ce am mai bun în slujba țării”, a mărturisit Cornelia.
Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia a felicitat reușita și a transmis că dorește mult succes în cariera militară.
,,Felicitări, Cornelia, suntem mândri de tine și îți dorim mult succes în cariera militară,” se mai arată în mesajul transmis de Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia.
