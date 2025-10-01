ADMITERE pompieri 2025: 300 de locuri scoase la concurs la Școala de Subofițeri Pompieri și Protecție Civilă ”Pavel Zăgănescu” Boldești. TERMENUL limită

ADMITERE pompieri 2025: 300 de locuri scoase la concurs la Școala de Subofițeri Pompieri și Protecție Civilă ”Pavel Zăgănescu” Boldești. Care este TERMENUL limită de înscriere

Au început înscrierile pentru concursul de admitere la Școala de Subofițeri Pompieri și Protecție Civilă ”Pavel Zăgănescu” Boldești, iar termenul limită de înscriere este 12 martie 2025.

Doritorii pot să se înscrie la concursul de admitere la Școala de Subofițeri Pompieri și Protecție Civilă ”Pavel Zăgănescu” Boldești, începând de astăzi, până pe data de 17 octombrie.

În total, 300 de locuri îi așteaptă pe cei care vor să facă parte dintr-o echipă de ,,elită”.

,,Ești determinat, pasionat de acțiune și gata să faci diferența? Acum e momentul să îți urmezi vocația și să devii pompier!

Scoala de Subofiteri Pompieri si Protectie Civila Pavel Zaganescu Boldesti scoate la concurs 300 de locuri pentru cei care vor să facă parte dintr-o echipă de elită! Și da, fetele sunt binevenite!

Nu rata această șansă! Aplică acum și devino salvatorul de care comunitatea are nevoie!”, au transmis reprezentanții ISU Alba.

Calendar admitere:

01 octombrie – 17 octombrie 2025 – depunere cereri înscriere (on-line, inclusiv sâmbăta și

duminică);

03 noiembrie 2025 – termen depunere documente în vederea constituirii dosarului de

recrutare și termenul până la care se va desfășura activitatea de evaluare psihologică;

07 – 12 noiembrie 2025 – evaluarea performanțelor fizice;

15 noiembrie 2025 – susținerea probei de evaluare a cunoștințelor;

24 noiembrie – 19 decembrie 2025 – examinare medicală (doar candidații care se încadrează

în numărul locurilor scoase la concurs în ordinea descrescătoare a notelor finale);

24 decembrie 2025 – termen de afișare a rezultatelor finale pe site-ul unității de învățământ.

Pentru mai multe informații privind sesiunea de admitere accesați următorul link: ADMITERE.

