ADMITERE pompieri 2025: 300 de locuri scoase la concurs la Școala de Subofițeri Pompieri și Protecție Civilă ”Pavel Zăgănescu” Boldești. TERMENUL limită
ADMITERE pompieri 2025: 300 de locuri scoase la concurs la Școala de Subofițeri Pompieri și Protecție Civilă ”Pavel Zăgănescu” Boldești. Care este TERMENUL limită de înscriere
Au început înscrierile pentru concursul de admitere la Școala de Subofițeri Pompieri și Protecție Civilă ”Pavel Zăgănescu” Boldești, iar termenul limită de înscriere este 12 martie 2025.
Doritorii pot să se înscrie la concursul de admitere la Școala de Subofițeri Pompieri și Protecție Civilă ”Pavel Zăgănescu” Boldești, începând de astăzi, până pe data de 17 octombrie.
În total, 300 de locuri îi așteaptă pe cei care vor să facă parte dintr-o echipă de ,,elită”.
,,Ești determinat, pasionat de acțiune și gata să faci diferența? Acum e momentul să îți urmezi vocația și să devii pompier!
Scoala de Subofiteri Pompieri si Protectie Civila Pavel Zaganescu Boldesti scoate la concurs 300 de locuri pentru cei care vor să facă parte dintr-o echipă de elită! Și da, fetele sunt binevenite!
Nu rata această șansă! Aplică acum și devino salvatorul de care comunitatea are nevoie!”, au transmis reprezentanții ISU Alba.
Calendar admitere:
- 01 octombrie – 17 octombrie 2025 – depunere cereri înscriere (on-line, inclusiv sâmbăta și
- duminică);
- 03 noiembrie 2025 – termen depunere documente în vederea constituirii dosarului de
- recrutare și termenul până la care se va desfășura activitatea de evaluare psihologică;
- 07 – 12 noiembrie 2025 – evaluarea performanțelor fizice;
- 15 noiembrie 2025 – susținerea probei de evaluare a cunoștințelor;
- 24 noiembrie – 19 decembrie 2025 – examinare medicală (doar candidații care se încadrează
- în numărul locurilor scoase la concurs în ordinea descrescătoare a notelor finale);
- 24 decembrie 2025 – termen de afișare a rezultatelor finale pe site-ul unității de învățământ.
Pentru mai multe informații privind sesiunea de admitere accesați următorul link: ADMITERE.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
21 de posturi scoase la CONCURS de Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia: Ce posturi sunt vacante
21 de posturi scoase la CONCURS de Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia organizează, în conformitate cu prevederile HGR nr. 1336/2022, cu modificările și completările ulterioare, concurs pentru ocuparea mai multor posturi contractual vacante. Citește și: ANGAJĂRI la STAT 2025: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de […]
ACCIDENT rutier la ieșirea din Câmpeni! Două autoturisme sunt implicate. O persoană necesită îngrijiri medicale
ACCIDENT rutier la ieșirea din Câmpeni! Două autoturisme sunt implicate. Medicii intervin de urgență Un accident rutier s-a produs la ieșirea din Câmpeni spre localitatea Albac, pe drumul DN 75, astăzi, 1 octombrie, în jurul orei 16:20. Din primele informații, în evenimentul rutier sunt implicate două autoturisme, iar o persoană necesită îngrijiri medicale. Citește și: […]
Gest impresionant la Alba Iulia: Un bărbat a predat poliției 4.150 de lei găsiți pe stradă. Cine a pierdut banii?
Gest impresionant la Alba Iulia: Un bărbat a predat 4.150 de lei găsiți pe stradă. Cine a pierdut banii? Un bărbat din Alba Iulia a dat dovadă de spirit civic și a predat la Poliție suma de 4.150 de lei, găsită pe Bulevardul Transilvania. Deocamdată, proprietarul nu a fost identificat, iar banii se află la […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Prețurile explodează în următoarele luni: De la alimente la chirii și combustibil, totul se scumpește
Prețurile explodează în următoarele luni: De la alimente la chirii, totul se scumpește Românii se pot aștepta la o creștere...
Preasfințitul Părinte Cristian Crișan, Administratorul Bisericii Arhiepiscopale Majore Greco-Catolice din România, după trecerea la cele veșnice a Cardinalului Lucian
Preasfințitul Părinte Cristian Crișan, Administratorul Bisericii Arhiepiscopale Majore Greco-Catolice din România, după trecerea la cele veșnice a Cardinalului Lucian În...
Știrea Zilei
VIDEO | Clădiri din Alba Iulia, iluminate în roz de Ziua luptei împotriva cancerului la sân
VIDEO | Mai multe clădiri din Alba Iulia, iluminată în roz de Ziua luptei împotriva cancerului la sân! În fiecare...
Comunicat de presă | STP reduce programul de transport din cauza datoriilor neplătite de către Municipiul Alba Iulia. Care sunt schimbările anunțate
Comunicat de presă | STP reduce programul de transport din cauza datoriilor neplătite de către Municipiul Alba Iulia Societatea de...
Curier Județean
ADMITERE pompieri 2025: 300 de locuri scoase la concurs la Școala de Subofițeri Pompieri și Protecție Civilă ”Pavel Zăgănescu” Boldești. TERMENUL limită
ADMITERE pompieri 2025: 300 de locuri scoase la concurs la Școala de Subofițeri Pompieri și Protecție Civilă ”Pavel Zăgănescu” Boldești....
21 de posturi scoase la CONCURS de Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia: Ce posturi sunt vacante
21 de posturi scoase la CONCURS de Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia organizează,...
Politică Administrație
Cum intenționează Primăria să maximizeze veniturile din taxa de parcare la Alba Iulia: Cum va funcționa sistemul de monitorizare și verificare video a autoturismelor
Cum intenționează Primăria să maximizeze veniturile din taxa de parcare la Alba Iulia: Cum va funcționa sistemul de monitorizare și...
Primăria municipiului Aiud: Anunț public privind Planul de Mobilitate Urbană Durabilă
Primăria municipiului Aiud: Anunț public privind Planul de Mobilitate Urbană Durabilă Municipiul Aiud, cu sediul în Aiud, str. Cuza Vodă,...
Opinii Comentarii
Luna Octombrie, Brumărel – O lună plină de tradiție și sărbători creștine
Luna Octombrie, Brumărel – O lună plină de tradiție și sărbători creștine Luna Octombrie sau Brumărel, este o lună plină...
1 octombrie, Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice
1 octombrie, Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice Ziua de 1 Octombrie, desemnată din anul 1991 la initiativa ONU ca Zi...