FOTO | Corbu și Vegas, doi cai de excepție, spectacol de poveste la Festivalul Roman Apulum, din Cetatea de la Alba Iulia: Vor fi călăriți de câștigătorul Survivor 2025 – Uwe Dai și de fratele lui Darius, în rol de gladiatori romani
Corbu și Vegas, doi cai de excepție, spectacol de poveste la Festivalul Roman Apulum, din Cetatea de la Alba Iulia: Vor fi călăriți de câștigătorul Survivor 2025 – Uwe Dai și de fratele lui Darius, în rol de gladiatori romani
Corbu și Vegas, doi cai de excepție, vor participa sâmbătă, 16 august 2025, la Festivalul Roman Apulum, din Cetatea de la Alba Iulia. Vor fi călăriți de câștigătorul Survivor 2025 – Uwe Dai și de fratele lui Darius, în rol de gladiatori romani.
Alba Iulia se întoarce în acest weekend în vremea romanilor, la o nouă ediție a Festivalului Roman Apulum. Se anunță evenimente spectaculoase, cu lupte, parade, demonstrații și un show cum rar vezi.
Îi vei vedea pe Corbu și Vegas, doi cai de excepție, călăriți de câștigătorul Survivor 2025 – Uwe Dai și de fratele lui Darius, în rol de gladiatori romani!
Citește și: ”Festivalul Roman Apulum. Ad Portas!” 2025, ediție spectaculoasă în Cetatea Alba Carolina: Parada războinicilor, tabere și dansuri antice, demonstrații și spectacol cu foc. Invitat special, ”Domnul Dan”, de la Survivor România
Vegas are 7 ani și este din rasa Sânge rece polonez, iar Corbu are 11 ani și este Sânge rece unguresc. Caii sunt extrem de blânzi, iar cei care doresc se pot folografia cu ei sâmbătă, începând cu ora 12.00, odată cu deschiderea oficială a festivalului.
Cei mai curajoși copii care vor fi prezenți la festival, vor putea să se bucure GRATIS de o plimbare călare pe Vegas sau Corbu.
Sâmbătă, 16 august 2025
12.00 Ceremonia oficială de deschidere a festivalului
-Jurământul anual de credință față de împărat Piața Cetății
12.20 Parada războinicilor romani și daci
-Parada Legiunii XIII Gemina Minor Strada Mihai Viteazul
12.30 – 20.00 Tabăra antică – ateliere militare și meșteșugărești (Medicină antică, Gastronomie antică, Prelucrare os, Prelucrare lemn, Prelucrare tăblițe ceramice. Olărit, Monetărie, Signacula, Jocuri romane, Mozaic, Machete, Scriptoria, Inscripții în piatră, Fierărie, Metaloplastie, Antrenamente gladiatori, Tir cu arcul) Platou strada Militari – tabăra romană Curtea Palatului Copiilor – tabăra dacilor și a aliaților lor
Citește și: 15-17 august 2025 | Festivalul Roman Apulum 2025, la Alba Iulia: Lupte de gladiatori, dansuri antice, târg de sclavi, tabere și proiecție de film. PROGRAMUL
12.30 – 20.00 Virtus Ludi et Labora – instrucție, jocuri și ateliere
Platou strada Militari – tabăra romană
13.00 Tur ghidat al principalelor obiective romane ale castrului Apulum
Pornire de la Muzeul Principia
19.00 Demonstrații comune de tehnică militară ale trupelor participante: Legiunile romane și Războinicii barbari
Piața Cetății
19.30 Târg de sclavi
Piața Cetății
19.45 Dansuri antice – Magna Nemesis și Nimfele Daciei
Piața Cetății
20.15 Lupte de gladiatori – Ludus Ursus Nigrus și Ludus Apulensis
Piața Cetății
21.15 Spectacol cu foc: Povestea Medusei
Piața Cetății
21.30 Parada cu torțe
Strada Mihai Viteazul
Piața Cetății. Asta e programul de sambata .
Vino să simți vibrația istoriei, să trăiești emoția bătăliilor și să-i vezi live pe eroii tăi! Intrarea este liberă!
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
FOTO | ACCIDENT GRAV în județul Cluj: O femeie de 65 de ani, din Alba, a intrat cu mașina într-un cap de pod
ACCIDENT GRAV în județul Cluj: O femeie de 65 de ani, din Alba, a intrat cu mașina într-un cap de pod Un accident rutier grav a avut loc în cursul zilei de joi, 14 august 2025, în jurul orei 12.45, în comuna Iclod, pe DN1C-E576. Citește și: UPDATE | VIDEO | Accident în sensul giratoriu […]
FOTO | Abrudeanca Elena Maria Toma, medalie de bronz la Campionatele Mondiale de Canotaj U19: A fost întâmpinată cu flori la revenirea acasă
Abrudeanca Elena Maria Toma, medalie de bronz la Campionatele Mondiale de Canotaj U19: Primire călduroasă la revenirea acasă În proba de 8+1 feminin (JW8+) de la Campionatele Mondiale de Canotaj U19 desfășurate în Lituania echipajul alcătuit din Teodora Sandu, Mariana Cașu, Ioana Gabriela Cristescu, Elena Maria Toma, Sava Elena Danci, Mădălina-Dumitrița Ursaciuc, Francesca Iulia Stejar, […]
14-15 august 2025 | COD GALBEN de CANICULĂ în Alba și alte județe din țară: Maxime între 33 și 37 de grade
14-15 august 2025 | COD GALBEN de CANICULĂ în Alba și alte județe din țară: Maxime între 33 și 37 de grade ANM a prelungit joi, 14 august 2025, avertizarea cod galben de caniculă, valabilă în Alba și alte județe din țară. Temperaturile maxime se vor înregistra între 33 și 37 de grade. Citește și: […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
„Litoralul pentru toți” 2025: Oferte pentru toate buzunarele și reduceri de până la 40% pentru vacanțele de toamnă, la Marea Neagră
Când începe „Litoralul pentru toți” 2025: Oferte pentru toate buzunarele și reduceri de până la 40% pentru vacanțele de toamnă,...
Anularea alegerilor, unul dintre motivele pentru care România a fost exclusă din programul Visa Waiver. Ministrul de Externe: „Au existat niște elemente, inclusiv lipsa de explicații față de anularea alegerilor”
Anularea alegerilor, unul dintre motivele pentru care România a fost exclusă din programul Visa Waiver Ministrul de Externe, Oana Țoiu,...
Știrea Zilei
FOTO | Corbu și Vegas, doi cai de excepție, spectacol de poveste la Festivalul Roman Apulum, din Cetatea de la Alba Iulia: Vor fi călăriți de câștigătorul Survivor 2025 – Uwe Dai și de fratele lui Darius, în rol de gladiatori romani
Corbu și Vegas, doi cai de excepție, spectacol de poveste la Festivalul Roman Apulum, din Cetatea de la Alba Iulia:...
FOTO | ACCIDENT GRAV în județul Cluj: O femeie de 65 de ani, din Alba, a intrat cu mașina într-un cap de pod
ACCIDENT GRAV în județul Cluj: O femeie de 65 de ani, din Alba, a intrat cu mașina într-un cap de...
Curier Județean
Locuințe sociale individuale la Alba Iulia: Câte vor fi construite și în ce stadiu este proiectul
Locuințe sociale individuale la Alba Iulia: În ce stadiu este proiectul Pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului...
Criză în instituțiile statului! Reducerea cu 20% a personalului din Guvern riscă să blocheze administrația publică și să declanșeze un val de proteste fără precedent
O criză fără precedent poate izbucni în aproape toate instituțiile statului! Totul se datorează unor măsuri fiscale prin care se...
Politică Administrație
FOTO | Trecerea de pietoni din centrul Aiudului, retrasată: „Asigurăm astfel o circulație mai fluentă și mai sigură pentru aiudeni dar și pentru turiști”
Trecerea de pietoni din centrul Aiudului, retrasată Trecerea de pietoni din centrul municipiului Aiud a fost retrasată. „Pași mici, dar...
FOTO | Lucrări avansate la modernizarea școlii și la noua sală de sport din Șpring
Școală modernizată și sală de sport nouă la Șpring: Lucrări avansate Școala gimnazială unde vor învața elevii din clasele III-VIII,...
Opinii Comentarii
Mesaje de SFANTA MARIA 2025. Urări şi felicitări pe care le poţi transmite persoanelor care îşi serbează onomastica
Mesaje de Sfânta Maria 2025 • Urări de ”la mulți ani” de Sfântă Marie Mică • SMS şi felicitări de ziua...
14 august 1916, România intră în Primul Război Mondial de partea Antantei. Proclamațiile regelui Ferdinand către soldații români
14 august 1916, România intră în Primul Război Mondial de partea Antantei. Proclamațiile regelui Ferdinand către soldații români În data...