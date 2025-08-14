FOTO | Corbu și Vegas, doi cai de excepție, spectacol de poveste la Festivalul Roman Apulum, din Cetatea de la Alba Iulia: Vor fi călăriți de câștigătorul Survivor 2025 – Uwe Dai și de fratele lui Darius, în rol de gladiatori romani

Rămâi conectat

Corbu și Vegas, doi cai de excepție, spectacol de poveste la Festivalul Roman Apulum, din Cetatea de la Alba Iulia: Vor fi călăriți de câștigătorul Survivor 2025 – Uwe Dai și de fratele lui Darius, în rol de gladiatori romani

Corbu și Vegas, doi cai de excepție, vor participa sâmbătă, 16 august 2025, la Festivalul Roman Apulum, din Cetatea de la Alba Iulia. Vor fi călăriți de câștigătorul Survivor 2025 – Uwe Dai și de fratele lui Darius, în rol de gladiatori romani.

Alba Iulia se întoarce în acest weekend în vremea romanilor, la o nouă ediție a Festivalului Roman Apulum. Se anunță evenimente spectaculoase, cu lupte, parade, demonstrații și un show cum rar vezi.

Festivalul Roman Apulum 2025

Îi vei vedea pe Corbu și Vegas, doi cai de excepție, călăriți de câștigătorul Survivor 2025 – Uwe Dai și de fratele lui Darius, în rol de gladiatori romani!

Citește și: ”Festivalul Roman Apulum. Ad Portas!” 2025, ediție spectaculoasă în Cetatea Alba Carolina: Parada războinicilor, tabere și dansuri antice, demonstrații și spectacol cu foc. Invitat special, ”Domnul Dan”, de la Survivor România

Vegas are 7 ani și este din rasa Sânge rece polonez, iar Corbu are 11 ani și este Sânge rece unguresc. Caii sunt extrem de blânzi, iar cei care doresc se pot folografia cu ei sâmbătă, începând cu ora 12.00, odată cu deschiderea oficială a festivalului.

Cei mai curajoși copii care vor fi prezenți la festival, vor putea să se bucure GRATIS de o plimbare călare pe Vegas sau Corbu.

Sâmbătă, 16 august 2025

12.00 Ceremonia oficială de deschidere a festivalului
-Jurământul anual de credință față de împărat Piața Cetății

12.20 Parada războinicilor romani și daci
-Parada Legiunii XIII Gemina Minor Strada Mihai Viteazul

12.30 – 20.00 Tabăra antică – ateliere militare și meșteșugărești (Medicină antică, Gastronomie antică, Prelucrare os, Prelucrare lemn, Prelucrare tăblițe ceramice. Olărit, Monetărie, Signacula, Jocuri romane, Mozaic, Machete, Scriptoria, Inscripții în piatră, Fierărie, Metaloplastie, Antrenamente gladiatori, Tir cu arcul) Platou strada Militari – tabăra romană Curtea Palatului Copiilor – tabăra dacilor și a aliaților lor

Citește și: 15-17 august 2025 | Festivalul Roman Apulum 2025, la Alba Iulia: Lupte de gladiatori, dansuri antice, târg de sclavi, tabere și proiecție de film. PROGRAMUL

12.30 – 20.00 Virtus Ludi et Labora – instrucție, jocuri și ateliere
Platou strada Militari – tabăra romană

13.00 Tur ghidat al principalelor obiective romane ale castrului Apulum
Pornire de la Muzeul Principia

19.00 Demonstrații comune de tehnică militară ale trupelor participante: Legiunile romane și Războinicii barbari
Piața Cetății

19.30 Târg de sclavi
Piața Cetății

19.45 Dansuri antice – Magna Nemesis și Nimfele Daciei
Piața Cetății

20.15 Lupte de gladiatori – Ludus Ursus Nigrus și Ludus Apulensis
Piața Cetății

21.15 Spectacol cu foc: Povestea Medusei
Piața Cetății

21.30 Parada cu torțe
Strada Mihai Viteazul
Piața Cetății. Asta e programul de sambata .

Vino să simți vibrația istoriei, să trăiești emoția bătăliilor și să-i vezi live pe eroii tăi! Intrarea este liberă!

