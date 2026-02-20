FOTO | Copiii orfani îngrijiți la casa de tip familial de la Mănăstirea Dumbrava au primit un raft cu cărți din partea bibliotecii județene din Alba

Copiii orfani îngrijiți la casa de tip familial de la Mănăstirea Dumbrava au primit un raft cu cărți din partea bibliotecii județene din Alba

Vineri, 20 februarie 2026, la Casa de Tip Familial „Sfânta Veronica”, de la Mănăstirea Dumbrava, a avut loc o nouă activitate din cadrul proiectului 2.9 Raftul Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba.

Cu acest prilej, copiii din cadrul așezământului au primit spre utilizare o colecție de carte cu valoare educativă, informativă și recreativă, destinată vârstei și preocupărilor lor.

Prin această activitate, Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba urmărește să-și reafirme rolul de instituție publică implicată activ în comunitate și în susținerea inițiativelor cu impact social pozitiv.

La activitate au luat parte Pr. Arhimandrit Crișan Teodor – președinte al Asociației „Sfânta Veronica”, Ion Dumitrel – președinte al Consiliului Județean Alba și Silvan Stâncel – manager al Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba. Programul activității va cuprinde vizitarea așezământului, prezentarea proiectului și a cărților transferate și semnarea unui parteneriat între Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba și Asociația „Sfânta Veronica” din Dumbrava prin care cele două instituții se vor alia pentru a implementa în comun cât mai multe activități culturale.

„Având în vedere misiunea Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba de a sprijini educația, cultura și incluziunea socială a categoriilor defavorizate am găsit oportună implementarea proiectului 2.9 Raftul Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba către o asociație de tip familial care are în grijă copii orfani.

Cărțile provin din fondul de carte disponibil al bibliotecii și prezintă valoare educativă, informativă și recreativă. Redistribuirea acestora către cei care au cu adevărat nevoie de ele contribuie la sprijinirea unor beneficiari aflați în situații vulnerabile, prin utilizarea eficientă a resurselor bibliotecii”, a declarat Silvan Stâncel, manager al Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba.

foto: Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba

