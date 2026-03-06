FOTO | Copiii de la Clubul SMART CODE KIDS din Bucium au construit un semafor virtual în cadrul unei activități de programare. Cum au reușit
Copiii de la Clubul SMART CODE KIDS din Bucium au construit un semafor virtual în cadrul unei activități de programare. Cum au reușit
Copiii din grupa de avansați a Clubului SMART CODE KIDS din comuna Bucium au participat la o activitate de programare în cadrul căreia au construit un semafor virtual folosind aplicația Tinkercad.
În cadrul exercițiului, participanții au proiectat și programat un circuit electronic direct pe calculator, simulând funcționarea unui semafor cu LED-uri roșu, galben și verde.
„O nouă activitate la Clubul SMART CODE KIDS, grupa de avansați, în cadrul căreia au avut ocazia să încerce ceva nou și interesant: construirea unui semafor virtual. Pentru această activitate am folosit aplicația Tinkercad, o platformă online care permite simularea completă a modului în care funcționează un kit Arduino.
Cu ajutorul acesteia, copiii au putut să proiecteze și să programeze un circuit electronic direct pe calculator, fără a avea nevoie de componente fizice. Coderii au învățat cum să conecteze LED-uri pentru culorile semaforului (roșu, galben și verde), cum să scrie codul necesar pentru a controla aprinderea acestora și cum să simuleze funcționarea unui semafor real.
Proiect derulat prin grija Primăriei Bucium și a Fundației Progress”, se arată într-un text publicat de Comuna Bucium pe o rețea de socializare.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
CTS Alba, un nou apel la DONARE DE SÂNGE grupa A pozitiv: ,,Au fost situații în care un singur bolnav a avut nevoie de o cantitate mare de sânge”
CTS Alba, un nou apel la DONARE DE SÂNGE grupa A pozitiv: ,,Au fost situații în care un singur bolnav a avut nevoie de o cantitate mare de sânge” Centrul de Transfuzie Sanguină (CTS) Alba a făcut, vineri, 6 martie 2026, un nou apel la donare pentru sânge, grupa A pozitiv. În ultimele zile, CTS […]
Jandarmii din Alba, la datorie în weekendul 7-8 martie 2026. Asigură măsurile de ordine la evenimentele dedicate manifestărilor culturale și sportive din județ
Jandarmii din Alba, la datorie în weekendul 7-8 martie 2026. Asigură măsurile de ordine la evenimentele dedicate manifestărilor culturale și sportive din județ Jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Alba vor asigura ordinea publică la mai multe evenimente care se desfășoară pe raza județului Alba, în acest weekend 7 – 8 martie 2026. Potrivit […]
FOTO | O cunoscută profesoară de chimie dintr-un oraș din Alba s-a pensionat: „Profesionalismul, răbdarea și devotamentul ei vor rămâne un reper”
O cunoscută profesoară de chimie dintr-un oraș din Alba s-a pensionat: „Profesionalismul, răbdarea și devotamentul ei vor rămâne un reper” Profesoara de chimie Rodica Coroi, de la Liceul Teoretic Teiuș, s-a pensionat, momentul fiind marcat de colectivul unității de învățământ printr-un mesaj de apreciere pentru activitatea desfășurată de-a lungul anilor. Profesoara a format generații de […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Maia Sandu respinge speculaţiile privind o candidatură la Preşedinţia României: „De ce să candidez? România are un preşedinte, un președinte bun
Maia Sandu respinge speculaţiile privind o candidatură la Preşedinţia României: „De ce să candidez? România are un preşedinte, un președinte...
Sute de profesori au plecat din sistem în România de la începutul anului școlar 2025-2026 ca efect al măsurilor din „Legea Bolojan”
Sute de profesori au plecat din sistem în România de la începutul anului școlar 2025-2026 Aproape 370 de cadre didactice...
Știrea Zilei
Parcul fotovoltaic de la Teiuș: Începe instalarea sistemului de stocare a energiei. Investiţie de 21 de milioane de euro
Parcul fotovoltaic de la Teiuș: Începe instalarea sistemului de stocare a energiei. Investiţie de 21 de milioane de euro Echipamentele...
VIDEO | Anamaria Barbu, fost manager al Spitalului Municipal Aiud, trimisă în judecată. Primar: „Spitalul are de recuperat 470.000 de lei, bani care vor fi folosiți pentru servicii medicale mai bune pentru aiudeni”
Anamaria Barbu, fost manager al Spitalului Municipal Aiud, trimisă în judecată Anamaria Barbu, fost manager al Spitalului Municipal Aiud, a...
Curier Județean
CTS Alba, un nou apel la DONARE DE SÂNGE grupa A pozitiv: ,,Au fost situații în care un singur bolnav a avut nevoie de o cantitate mare de sânge”
CTS Alba, un nou apel la DONARE DE SÂNGE grupa A pozitiv: ,,Au fost situații în care un singur bolnav...
Jandarmii din Alba, la datorie în weekendul 7-8 martie 2026. Asigură măsurile de ordine la evenimentele dedicate manifestărilor culturale și sportive din județ
Jandarmii din Alba, la datorie în weekendul 7-8 martie 2026. Asigură măsurile de ordine la evenimentele dedicate manifestărilor culturale și...
Politică Administrație
FOTO | Activitatea unei primării din Alba mutată temporar în clădirea unei foste grădinițe: Care este motivul
Activitatea unei primării din Alba mutată temporar în clădirea unei foste grădinițe: Care este motivul În județul Alba activitatea Primăriei...
VIDEO | Două parcuri din Blaj urmează să fie reabilitate complet. Ce dotări vor avea: ,,Cel puțin încă 20 de ani să nu mai intervenim”
Două parcuri din Blaj urmează să fie reabilitate complet. Ce dotări vor avea: ,,Cel puțin încă 20 de ani să...
Opinii Comentarii
5 martie 1920: S-a născut, la Sebeș, Radu Stanca, poet, dramaturg, regizor, mentor si membru marcant al Cercului Literar de la Sibiu
5 martie 1920: S-a născut, la Sebeș, Radu Stanca, poet, dramaturg, regizor, mentor si membru marcant al Cercului Literar de...
2 martie: Nașterea „poetului temnițelor”, Radu Gyr, supus la închisoarea din Aiud la un regim deosebit de aspru
2 martie: Nașterea „poetului temnițelor”, Radu Gyr, supus la închisoarea din Aiud la un regim deosebit de aspru Astăzi se...