FOTO | Copiii de la Clubul SMART CODE KIDS din Bucium au construit un semafor virtual în cadrul unei activități de programare. Cum au reușit

Copiii din grupa de avansați a Clubului SMART CODE KIDS din comuna Bucium au participat la o activitate de programare în cadrul căreia au construit un semafor virtual folosind aplicația Tinkercad.

În cadrul exercițiului, participanții au proiectat și programat un circuit electronic direct pe calculator, simulând funcționarea unui semafor cu LED-uri roșu, galben și verde.

„O nouă activitate la Clubul SMART CODE KIDS, grupa de avansați, în cadrul căreia au avut ocazia să încerce ceva nou și interesant: construirea unui semafor virtual. Pentru această activitate am folosit aplicația Tinkercad, o platformă online care permite simularea completă a modului în care funcționează un kit Arduino. 

Cu ajutorul acesteia, copiii au putut să proiecteze și să programeze un circuit electronic direct pe calculator, fără a avea nevoie de componente fizice. Coderii au învățat cum să conecteze LED-uri pentru culorile semaforului (roșu, galben și verde), cum să scrie codul necesar pentru a controla aprinderea acestora și cum să simuleze funcționarea unui semafor real.

Proiect derulat prin grija Primăriei Bucium și a Fundației Progress”, se arată într-un text publicat de Comuna Bucium pe o rețea de socializare.

