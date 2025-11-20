FOTO | Contractul de execuție a lucrărilor de amenajare a lacului Chereteu din Blaj a fost semnat: Investiție de peste 27,000,000 lei

FOTO | Contractul de execuție a lucrărilor de amenajare a zonei lacului Chereteu a fost semnat: Investiție de peste 27,000,000 lei

Contractul de execuție a lucrărilor de amenajare a zonei lacului Chereteu a fost semnat astăzi, 20 noiembrie. Proiectul are o valoare de 27.035.729,33 lei.

Proiectul numit ,,Reconversia funcțională a zonei Lacului Chereteu” a fost derulat pe fonduri europene, prin intermediul Agenției pentru Dezvoltare Regională (ADR) Centru.

Câștigătorul licitației este asocierea dintre SC TOTAL NSA AG CONSTRUCT SRL & SC PRO HART GROUP SRL. Astfel, lucrările urmează să înceapă pe data de 15 ianuarie 2026, iar termenul de execuție este de 12 luni de la startul acestora.

,,Am semnat astăzi, împreună cu câștigătorul licitației, Asocierea SC TOTAL NSA AG CONSTRUCT SRL & SC PRO HART GROUP SRL, contractul de execuție a lucrărilor de amenajare a zonei lacului Chereteu!

Ordinul de începere a lucrărilor va fi emis în data de 15 ianuarie 2026. Termenul de execuție este de 12 luni de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor!

Investim în Blaj, investim în noi!”, se arată într-o postare publicată de Gheorghe Valentin Rotar, primarul din Blaj.

