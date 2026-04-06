FOTO: Colegiul Național „HCC” Alba Iulia, locul 2 la etapa zonală a ONSS baschet liceal masculin | George Ciul, inclus în „Best Five”

Colegiul Național „HCC” Alba Iulia s-a clasat pe locul 2 la etapa zonale a ONSS baschet liceal masculin | George Ciul, inclus în „Best Five”

Echipa Colegiului Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia a terminat pe locul 2, la Arad, la etapa zonală a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar, baschet masculin, învățământ liceal.

Formația pregătită de Doru Ispas s-a situat pe a doua poziție a ierarhiei, iar George Ciul a fost inclus în „Best Five” (cel mai bun „5” al turneului).

La competiție au participat reprezentantele a 6 județe din această zonă, iar Alba a fost a doua în ierarhie, fiind devansată de echipa gazdă, din Arad. În clasament s-au mai regăsit Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți și Hunedoara.

Lotul a fost compus din următorii: George Ciul, Raul Furdui, Radu Pîclișan, Paul Vîrciu (toți clasa a XI-a E), Ștefan Chiriluț, Alexandru Turlică, Raul Pop (toți clasa a XI-a B), Alexandru Graur (clasa IX-a C), George Hălălai (clasa a X-a A), Vlad Penciu (clasa a XII-a D).

Echipa din Cetatea Marii Uniri este pregătită de profesorul Dorin Ispas, cel care a descoperit-o și a inițiat-o în tainele sportului sub panou pe Alexandra Bobar, prima baschetbalistă din Alba Iulia care a jucat în reprezentativa României de senioare (a debutat în noiembrie anul trecut).

