FOTO: Colegiul Național „HCC" Alba Iulia, locul 2 la etapa zonală a ONSS baschet liceal masculin | George Ciul, inclus în „Best Five"

Colegiul Național „HCC” Alba Iulia s-a clasat pe locul 2 la etapa zonale a ONSS baschet liceal masculin | George Ciul, inclus în „Best Five”

Echipa Colegiului Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia a terminat pe locul 2, la Arad, la etapa zonală a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar, baschet masculin, învățământ liceal.

Formația pregătită de Doru Ispas s-a situat pe a doua poziție a ierarhiei, iar George Ciul a fost inclus în „Best Five” (cel mai bun „5” al turneului).

La competiție au participat reprezentantele a 6 județe din această zonă, iar Alba a fost a doua în ierarhie, fiind devansată de echipa gazdă, din Arad. În clasament s-au mai regăsit Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți și Hunedoara.

Lotul a fost compus din următorii: George Ciul, Raul Furdui, Radu Pîclișan, Paul Vîrciu (toți clasa a XI-a E), Ștefan Chiriluț, Alexandru Turlică, Raul Pop (toți clasa a XI-a B), Alexandru Graur (clasa IX-a C), George Hălălai (clasa a X-a A), Vlad Penciu (clasa a XII-a D).

Echipa din Cetatea Marii Uniri este pregătită de profesorul Dorin Ispas, cel care a descoperit-o și a inițiat-o în tainele sportului sub panou pe Alexandra Bobar, prima baschetbalistă din Alba Iulia care a jucat în reprezentativa României de senioare (a debutat în noiembrie anul trecut).

Aiud și Alba Iulia, centre ale sportului și comunității în această primăvară | Flash Basketball Zone Aiud, acțiuni pentru copii și tineri, plus atractive competiții baschetbalistice

Aiud și Alba Iulia devin centre ale sportului și comunității în această primăvară | Flash Basketball Zone Aiud, acțiuni pentru copii și tineri, plus atractive competiții baschetbalistice Pentru ACS Flash Basketball Zone Aiud, primăvara înseamnă un calendar bogat de activități sportive și educative, acțiuni dedicate copiilor, tinerilor și comunității din Aiud și Alba Iulia. Importante […]

Volei Alba Blaj a câștigat Cupa României, după o finală de poveste, pentru al doilea an consecutiv, în „Alba Blaj" Arena! Confruntare-thriller cu Dinamo, scor 3-2. campioana a salvat 3 mingi de meci Volei Alba Blaj a cucerit Cupa României pentru al doilea an consecutiv, în „Alba Blaj" Arena, după o confruntare de poveste cu […]

LPS Sebeș și CSM Unirea Alba Iulia, doar victorii în campionatele de juniori Under 17 și Under 19! Conjudețenele, pe podium, cu 3 din 4 echipe! Conjudețenele LPS Sebeș și CSM Unirea Alba Iulia (două succese nete) au realizat victorii în dublele interne din cadrul etapei 19 a Seriei 8, în competițiile Under 17 și […]

