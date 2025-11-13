Rămâi conectat

FOTO: Albaiulianca Alexandra Bobar, debut la naționala României de baschet feminin! Prima jucătoare originară din Cetatea Marii Uniri ajunsă la reprezentativa „tricoloră” de senioare

Dan HENEGAR

Publicat

acum 2 ore

în

De

Albaiulianca Alexandra Bobar a debutat la naționala României de baschet feminin în meciul cu Cipru fiind prima jucătoare originară din Cetatea Marii Uniri ajunsă la reprezentativa „tricoloră” de senioare

Albaiulianca Alexandra Bobar (25 de ani) a debutat pentru reprezentativa României de baschet feminin, în disputa din calificările FIBA Women’s EuroBasket 2027 din deplasare cu Cipru.

Este un moment important pentru sportul sub panou din Cetatea Marii Uniri, Alexandra fiind prima jucătoare crescută aici care a îmbrăcat tricoului primei reprezentative! „Tricolorele” s-au impus cu scorul de 75-62, iar Alexandra a marcat 9 puncte.

Alexandra a început baschetul la LPS Alba Iulia, sub comanda regretatului Nicușor Marcu, având-o colegă de generație, printre altele pe Andreea Fleșer. De la CSU Alba Iulia (unde a evoluat în 2015/2016 și până în 2018) a plecat la CSM Târgu Mureș, BC Sirius Mureșul Târgu Mureș, CS Universitatea Cluj-Napoca, Agronomia București (2021-2023), CSM Târgu Mureș (2023-2024) și Rapid București (din 2024). În urmă cu doi ani a făcut parte din selecționata feminină de tineret a României, prezentă la Jocurile Mondiale Francofone (locul 7 în Republica Congo).

Naționala feminină a României a început excelent campania de calificare reușind o victorie clară la Limassol, împotriva reprezentativei Ciprului, scor 75-62. Elevele lui Cătălin Tănase au dominat meciul de la un capăt la altul, impunându-se printr-un joc colectiv. Principalele marcatoare au fost Ana Virjoghe – 12 puncte, Katy Armanu – 11 puncte, Ștefania Cătinean și Gabriela Irimia – câte 10 puncte, Alexandra-Mălina Bobar – 9 puncte (și două recuperări). Următorul meci al tricolorelor va avea loc sâmbătă, 19:00 (ora României), în Polonia, unde România va încerca să continue seria pozitivă și să-și consolideze poziția în grupa de calificare. Primul joc acasă va fi în 18 noiembrie, la Ploiești, cu Slovacia.

Trei tinere jucătoare Ioana Velcea, Ana Ivan și Alexandra Bobar și-au făcut debutul la echipa națională de senioare a României în duelul cu Cipru, din prima etapă a calificărilor pentru FIBA Women’s EuroBasket 2027.

Informații, foto: Federația Română de Baschet

