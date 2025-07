FOTO | Claudiu Stanciu, noul elev plutonier al Colegiului Militar din Alba Iulia, cel mai înalt grad onorific acordat elevilor militari: ”Reușita se atinge prin muncă, dedicare și perseverență”

Claudiu Stanciu, noul elev plutonier al Colegiului Militar din Alba Iulia, cel mai înalt grad onorific acordat elevilor militari: ”Reușita se atinge prin muncă, dedicare și perseverență”

Claudiu Stanciu este noul elev plutonier al Colegiului Militar din Alba Iulia, cel mai înalt grad onorific acordat elevilor militari, pe care îl va purta pe umeri timp de un an până la absolvire.

„Pentru mine, colegiul militar înseamnă un nou început, un vis devenit realitate, o lume dominată de disciplină și respect în care sunt hotărât să excelez”, mărturisea în clasa a IX-a Claudiu Stanciu, noul elev plutonier al Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia.

Și-a îndeplinit dorința după ce timp de trei ani a dat dovadă de seriozitate, consecvență, perseverență, dedicare și pasiune pentru educație și disciplină. A absolvit ultimii doi ani de studiu cu media 10 și s-a remarcat la olimpiade și concursuri școlare pe diferite discipline.

Rezultatele școlare și buna conduită i-au adus cel mai înalt grad onorific acordat elevilor în colegiul militar, gradul de elev plutonier adjutant, pe care îl va purta pe umeri timp de un an până la absolvire.

Pentru Claudiu, cel mai important factor a fost echilibrul, între școală, viața personală și grija de sine, dar și depășirea propriilor limite și determinarea de a continua chiar și atunci când nu a fost ușor.

„Faptul că am reușit să închei acest an școlar cu media 10 și să ajung elev plutonier adjutant nu reprezintă decât o dovadă că ambiția, munca și perseverența sunt întotdeauna răsplătite. În cei trei ani de liceu parcurși până acum, am depus un efort constant în ceea ce privește pregătirea școlară și militară, însă cel mai important factor care a contribuit la acest rezultat a fost să reușesc să păstrez un echilibru între școală, sarcini, responsabilități și viața personală.

Am găsit timp și pentru relaxare și am privit orice experiență neplăcută nu ca pe un obstacol, ci ca pe o lecție din care am învățat și evoluat. Sunt foarte recunoscător părinților, cadrelor didactice și militare, dar și colegilor, întrucât susținerea lor a reprezentat un umăr pe care m-am sprijinit atunci când simțeam că îmi este greu”, a mărturisit Claudiu.

A fi cel mai bun presupune nu doar performanță ci și caracter, respect pentru ceilalți, onestitate și modestie. De aceea Claudiu își dorește să rămână în continuare fidel valorilor care l-au adus aici, să rămână la fel de dedicat și muncitor ca și până acum.

„Sper ca în anul școlar viitor să continui pe același drum, să îmi mențin rezultatele bune și să devin un model pentru colegi, un camarad de nădejde și un prieten la care pot să apeleze atunci când au nevoie”, a mai spus Claudiu.

Felicitări, Claudiu, îți dorim să ai mult succes în această misiune!

Foto: elev caporal Iustin Nicolescu/elev fruntaș Robert Popa

