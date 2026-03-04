FOTO | Ciprian Sabău, director adjunct al Penitenciarului Aiud, și-a prezentat un volum de versuri la Alba Iulia: „Pași”, îngemănare originală între poezie și grafică
Ciprian Sabău, director adjunct al Penitenciarului Aiud, și-a prezentat un volum de versuri la Alba Iulia: „Pași”, îngemănare originală între poezie și grafică
Marți, 3 martie 2026, a avut loc, la Museikon Alba Iulia, prezentarea volumului de versuri „Pași”, semnat de Ciprian Sabău, director adjunct Educație și Asistență Psihosocială al Penitenciarului Aiud, în cadrul unui eveniment dedicat poeziei, artei și emoției autentice.
Cuvântul de deschidere a fost prezentat de: dr. Gabriel Rustoiu – Director general, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia și de dr. Ana Dumitran – Șef secție, Museikon
Volumul și expoziția de grafică au fost prezentate de scriitorul Ioan Hădărig – director artistic al Fundației „Inter-Art” Aiud.
„Poemele lui Ciprian Sabău sunt încărcate de un lirism autentic, aparte modelat în structura volumului „Pași”. Aceasta pentru că volumul se constituie într-o confesiune articulată de cuvintele așezate într-o construcție interioară definită și de experiențe unice.
Versurile sale se desenează în lumea poemelor ca o dimensiune încărcată de sensuri și semnificații.
Imagini ale unui timp poetic recurent, poemele sale sunt pașii imaginari ai cuvintelor. Esența o reprezintă suprapunerea de imagini poetice ale unui timp nedefinit, dar trăit cu intensitatea unui timp marcat de trecerea sa invizibilă, de receptarea solitudinii poetice și a dimensiunilor anotimpurilor.
Grafica lui Ștefan Balog, încărcată de semnificații, se conturează ca un spațiu articulat transformat în imagini vizuale. Dimensiunea artistică a lucrărilor de grafică o reprezintă suprapunerea de imagini plastice într-o dimensiune creatoare, originală. „Pași” este un volum care se constituie într-o confesiune articulată de cuvintele așezate într-o construcție poetică și grafică remarcabilă prin originalitatea demersului și prin varietatea trăirilor ca imagine poetică”, a afirmat Ioan Hădărig, referindu-se la volumul lansat.
Programul evenimentului a cuprins o expoziție de grafică semnată de Ștefan Balog, cuprinzând desenele originale incluse în volum și copertă.
Un apreciat recital de muzică a fost susținut de Marius Moga, pe versuri de Lucian Blaga, Andrei Bako și Nicolae Kömives.
Publicul prezent a avut ocazia să pășească în universul poetic al volumului „Pași” într-o atmosferă caldă și plină de emoție.
Ciprian Sabău este partener de 20 de ani cu Fundația Inter-Art în programul „Arta în penitenciare”. „Pași” este un volum care apare după o experiență în ale scrisului de peste 10 ani, fiind implicat direct ca participant și organizator la proiectul de creație literară și ilustrație de carte „Liter-Art”, organizat in incinta Penitenciarului Aiud.
Organizatorii manifestării de la Museikon Alba Iulia au fost Consiliul Județean Alba, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, Fundația „Inter-Art” Aiud și Primăria Municipiului, Direcția de Cultură – Centrul Multicultural „Liviu Rebreanu” Aiud
foto: Zoltan Balog
