FOTO | Cine este șoferul DECEDAT pe DJ 742, după ce s-a răsturnat cu camionul într-o vale: Avea 51 de ani și era din Bistra

Cine este șoferul DECEDAT pe DJ 742, după ce s-a răsturnat cu camionul într-o vale: Avea 51 de ani și era din Bistra

Victima accidentului mortal de miercuri seara, de pe DJ 742, avea 51 de ani și era din Bistra. Bărbatul se afla la volanul unui autocamion încărcat cu piatră când s-a răsturnat într-o vale, în zona orașului Abrud.

Apropiații și familia îi spuneau Jack (n.f. Pleșa) și era angajat ca șofer la Cuprumin Abrud,. Avea 51 de ani, era căsătorit și avea o fată.

Potrivit IPJ Alba, la data de 17 decembrie 2025, în jurul orei 16.20, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Abrud au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că în localitatea Corna, un autocamion s-a răsturnat în afara părții carosabile.

Din cercetările efectuate de polițiștii deplasați la fața locului, a reieșit că un bărbat de 51 de ani, din comuna Bistra, județul Alba, în timp ce conducea un autocamion, pe DJ 742, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare și s-a răsturnat într-o râpă, iar autocamionul a luat foc.

În urma evenimentului, din nefericire, bărbatul a decedat.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.

