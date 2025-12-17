UPDATE FOTO | Accident GRAV pe DJ 127, la Abrud: O persoană încarcerată după ce un camion încarcat cu piatră s-a răsturnat într-o vale

Accident GRAV pe DJ 127, la Abrud: O persoană încarcerată după ce un camion încarcat cu piatră s-a răsturnat într-o vale

Un accident rutier a avut loc miercuri după-masa pe DJ 127, la Abrud. O persoană este încarcerată după ce s-a răsturnat cu mașina în afara drumului.

Secția de pompieri Câmpeni intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la un accident rutier produs pe DJ 127, orașul Abrud, satul Gura Cornii.

Din informațiile preliminare ar fi vorba despre o autoutilitară răsturnată în afara părții carosabile, posibil o persoană încarcerată.

Misiunea este in dinamică, revenim cu detalii.

La misiune participă 2 autospeciale de stingere cu apă și spumă, 1 echipaj de prim ajutor, 1 ambulanță SAJ si SVSU Abrud.

UPDATE: Forțele de intervenție au ajuns la locul producerii accidentului.

Este vorba despre un accident urmat de incendiu, un autocamion încărcat cu piatră, care s-a răsturnat într-o vale la o diferență de nivel de aproximativ 15m.

În interiorul camionului se află si o persoană (șoferul), încarcerată, posibil leziuni incompatibile cu viața.

Se intervine pentru stingerea incendiului și extragerea persoanei din autocamion.

UPDATE 2: S-a reușit extragerea persoanei din autocamion, aceasta este parțial carbonizată si prezintă leziuni incompatibile cu viața. Victima este o persoană de sex masculin, de aproximativ 52 de ani.

Se intervine în continuare pentru stingerea în totalitate a incendiului.

