FOTO: Ciclistul Radu Măda (CSM Unirea Alba Iulia), în Cehia, la Cupa Mondială de la Nove Mesto | Participare în premieră la acest nivel

Ciclistul Radu Măda (CSM Unirea Alba Iulia), în Cehia, la Cupa Mondială de la Nove Mesto | Participare în premieră la acest nivel

Ciclistul Radu Măda (CSM Unirea Alba Iulia) a participat, în premieră, la Cupa Mondială de la Nove Mesto (Cehia).

Pe celebra „Vysocina Arena” s-a disputat a treia etapă din Cupa Mondială, eveniment care a cuprins și etapa mondială pentru juniori. La cursa de anvergură România a fost reprezentată de 4 sportivi, între care și juniorul Radu Marian Măda, legitimat din această primăvară la secția de ciclism a clubului din Cetatea Marii Uniri.

„Vreau să mulțumesc clubului CSM Unirea pentru susținerea necondiționată, părinților mei și Federației Române de Ciclism pentru aceasta oportunitate, de a concura la Junior World Series, la cel mai înalt nivel, alături de primii 130 de juniori din lume!”, a spus Radu Măda, originar din Geoagiu de Sus, comuna Stremț

Ciclistul unirist a avut parte de o experiență extraordinară, luând startul într-o primă etapă de tip Junior Series, pe un traseu consacrat de Cupă Mondială.

„Este prima mea participare la o cursa așa de importantă, unde am dat tot ce am avut mai bun, m-am simțit bine pe traseu și mă bucur că nu m-am accidentat și nu am pus nici măcar o dată piciorul jos în cele 4 tururi și un start lap. Elementele de pe acest traseu sunt super tehnice, dar am reușit să le parcurg pe toate perfect, deși mai mulți rideri au suferit accidentări sau au luat linia de rezervă. Locul 112 nu sună grozav, dar asta îmi spune că este loc de mai bine, știu ce trebuie să fac, știu că pot mai mult și acum conștientizez ce nivel este în lume și cât trebuie să îmbunătățesc”, a precizat Radu Măda.

„Am plecat din penultima linie și am reușit să recuperez peste 20 locuri, am avut un start bun, însă în secțiunile înguste am fost prins în ambuteiaj de două ori și asta mi-a mai redus din avantaj. Totuși am terminat al doilea dintre sportivii români, care sunt foarte buni, și sunt mândru. Abia aștept să particip la următoarele curse internaționale. dar și la etapele din Cupa României. Vreau să mulțumesc antrenorilor mei Alexandru Avram, Lucian Nicolescu și Andrei Sovre, care îmi sunt alături în pregătire, și Asociației Biciclim care continuă să creadă în mine!”, a încheiat tânărul sportiv din Alba

