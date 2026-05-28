FOTO | Ciclistul moț George Bursuc, REGE la „King’s Cross” 2026, în Arad, la poalele Munților Zărandului

Ciclistul moț George Bursuc, REGE la „King’s Cross” 2026, în Arad, la poalele Munților Zărandului

O nouă performanță sportivă a ciclistului moț George Bursuc.

Acesta s-a clasat pe locul 1 în ierarhia generală, sâmbătă, 23 mai 2026, la „King’s Cross – cross country mtb”, la Petriș (jud. Arad), la poalele Munților Zărandului.

George Bursuc a concurat pe traseul de 27 km cu 700 m diferență de nivel.

Concursul MTB din județul Arad este unul nou în calendarul competițional din 2026

Poteci de pădure, urcări pe culme și peisaje spectaculoase au făcut experiența MTB a tuturor competitorilor extrem de intensă.

foto: George Bursuc / Facebook

