RESTRICȚII de circulație pe Autostrada A10 Sebeș-Turda: Lucrări de consolidare în zona surpării de la km 66. Circulația, pe o bandă din trei, cu restricții de viteză

Începând de joi, 28 mai 2026, ora 15:00, autoritățile instituie restricții de circulație pe Autostrada A10 Sebeș–Turda, în zona kilometrilor 65+900 – 66+400, pe Calea 1, ca urmare a lucrărilor de consolidare a corpului autostrăzii.

Potrivit informațiilor transmise de autorități, restricțiile vizează banda I și banda destinată vehiculelor lente, circulația urmând să se desfășoare doar pe o singură bandă din cele trei disponibile, cu impunerea unor limitări de viteză în zona afectată.

Măsura a fost luată după finalizarea Expertizei Tehnice, document care a evidențiat necesitatea intervențiilor de consolidare. În perioada următoare va fi elaborat Proiectul Tehnic, etapă esențială pentru stabilirea soluției tehnice finale și demararea lucrărilor propriu-zise.

Autoritățile le recomandă șoferilor să circule cu prudență, să respecte restricțiile instituite și să acorde atenție semnalizării temporare montate în zona lucrărilor, pentru evitarea incidentelor și fluidizarea traficului.

Traficul în zonă ar putea înregistra valori crescute, mai ales în orele de vârf, motiv pentru care conducătorii auto sunt sfătuiți să își planifice deplasările ținând cont de noile condiții de circulație.