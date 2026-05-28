Actualitate

RESTRICȚII de circulație pe Autostrada A10 Sebeș-Turda: Lucrări de consolidare în zona surpării de la km 66. Circulația, pe o bandă din trei, cu restricții de viteză

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

De

RESTRICȚII de circulație pe Autostrada A10 Sebeș-Turda: Lucrări de consolidare în zona surpării de la km 66. Circulația, pe o bandă din trei, cu restricții de viteză

Începând de joi, 28 mai 2026, ora 15:00, autoritățile instituie restricții de circulație pe Autostrada A10 Sebeș–Turda, în zona kilometrilor 65+900 – 66+400, pe Calea 1, ca urmare a lucrărilor de consolidare a corpului autostrăzii.

Potrivit informațiilor transmise de autorități, restricțiile vizează banda I și banda destinată vehiculelor lente, circulația urmând să se desfășoare doar pe o singură bandă din cele trei disponibile, cu impunerea unor limitări de viteză în zona afectată.

Măsura a fost luată după finalizarea Expertizei Tehnice, document care a evidențiat necesitatea intervențiilor de consolidare. În perioada următoare va fi elaborat Proiectul Tehnic, etapă esențială pentru stabilirea soluției tehnice finale și demararea lucrărilor propriu-zise.

Autoritățile le recomandă șoferilor să circule cu prudență, să respecte restricțiile instituite și să acorde atenție semnalizării temporare montate în zona lucrărilor, pentru evitarea incidentelor și fluidizarea traficului.

Traficul în zonă ar putea înregistra valori crescute, mai ales în orele de vârf, motiv pentru care conducătorii auto sunt sfătuiți să își planifice deplasările ținând cont de noile condiții de circulație.

foto: arhivă

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Redactorul-șef al revistei Dilema, Sever Voinescu, critici la adresa lui Bolojan: Nu ar fi putut premierul să dea o lege nouă de salarizare care nu prevede creșteri pentru demnitari?

Bogdan Ilea

Publicat

acum 30 de minute

în

28 mai 2026

De

Redactorul-șef al revistei Dilema, Sever Voinescu, critici la adresa lui Bolojan: Nu ar fi putut premierul să dea o lege nouă de salarizare care nu prevede creșteri pentru demnitari? Redactorul-șef al revistei Dilema, Sever Voinescu, a publicat un mesaj critic prin care pune sub semnul întrebării oportunitatea creșterilor salariale pentru demnitari într-o perioadă economică dificilă. […]

Citește mai mult

Actualitate

29 mai 2026 | Transalpina, redeschisă pe sectorul de altitudine. ORAR de circulație

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

28 mai 2026

De

Transalpina, redeschisă pe sectorul de altitudine. ORAR de circulație Începând de vineri, 29 mai 2026, se redeschide circulația rutieră pe DN 67C – Transalpina, pe sectorul cuprins între Rânca și Curpăt, în urma verificării și recepției sectorului de drum de către o comisie formată din reprezentanții CNAIR, DRDP Craiova și DRDP Cluj. Circulația rutieră va […]

Citește mai mult

Actualitate

Negocierile pentru formarea guvernului. Ilie Bolojan: ,,Nu s-a discutat despre niciun nume, explicit. Asta vă pot confirma”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 4 ore

în

28 mai 2026

De

Negocierile pentru formarea guvernului. Ilie Bolojan: ,,Nu s-a discutat despre niciun nume, explicit. Asta vă pot confirma” Ilie Bolojan, premierul interimar al României, a declarat, miercuri, 27 mai 2026, că nu există în acest moment o concluzie privind negocierile pentru formarea guvernului. Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat la DigiFM că a avut mai multe […]

Citește mai mult