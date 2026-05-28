1 iunie 2026 | Petrecere pe Câmpia Libertății din Blaj de Ziua Copilului: Ateliere de familie, mascote și personaje îndrăgite, vânătoare de comori, printre activități
Primăria Municipiului Blaj și Consiliul Local Blaj organizează și în acest an tradiționala petrecere dedicată Zilei Internaționale a Copilului, eveniment care va avea loc luni, 1 iunie 2026, între orele 10:00 și 13:00, pe Câmpia Libertății.
Spațiul generos al Câmpiei Libertății se va transforma într-un adevărat tărâm al distracției pentru cei mici, cu numeroase activități, jocuri și surprize pregătite special pentru întreaga familie.
Sub genericul „Distracție cu Broscuța Oaki în Familie”, copiii vor avea parte de:
- 10 ateliere de familie cu premii dulci;
- 4 tobogane gonflabile uriașe;
- mascote și personaje îndrăgite;
- animatori și scenete de teatru comic muzical;
- picturi pe față și baloane modelabile;
- piniate pline cu steluțe și jeleuri de fructe;
- vânătoare de comori;
- înghețată oferită gratuit tuturor copiilor prezenți.
Atmosfera de sărbătoare va fi întreținută de mascotele Oaki, Profa de Joacă, Bubulina, Bubu, Bulină, Voinicel, Winnie, Mickey Mouse, Minnie Mouse și Albă ca Zăpada, care vor aduce zâmbete și voie bună pe tot parcursul evenimentului.
La fel ca în anii precedenți, copiii vor avea ocazia să descopere și să interacționeze cu tehnica din dotarea echipajelor de Poliție, Pompieri, Jandarmi și Ambulanță, prezente pe Câmpia Libertății.
Organizatorii îi invită pe părinți și bunici să participe în număr cât mai mare la această sărbătoare dedicată copilăriei, cu atât mai mult cu cât ziua de 1 Iunie este zi liberă la nivel național.
Intrarea este liberă, a transmis Primăria Blaj, într-un comunicat de presă.
