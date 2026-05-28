Programul Centrelor de Relații cu utilizatorii DEER în ziua de 1 Iunie 2026, zi de sărbătoare legală
Programul Centrelor de Relații cu utilizatorii DEER în ziua de 1 Iunie 2026, zi de sărbătoare legală
Distribuție Energie Electrică Romania – DEER aduce la cunoștința utilizatorilor săi că în data de luni, 1 Iunie 2026, declarată zi de sărbătoare legală cu caracter nelucrător, potrivit Articolului 139 alin. 1 din Codul Muncii, Legea 53/2003, Centrele de Relații cu Utilizatorii nu vor desfășura activități cu publicul.
Activitatea acestor centre va fi reluată marți, 02 iunie 2026, conform programului obișnuit de funcționare al fiecărei entități organizatorice.
Cu prilejul zilei de 1 Iunie, Ziua Internațională a Copilului, precum și a doua zi de Rusalii, angajații din cadrul Centrelor de Relații cu Utilizatorii vor beneficia de o zi liberă legală, în timp ce echipele operative DEER rămân în permanență disponibile, pregătite să intervină prompt în cazul apariției unor eventuale disfuncționalități în alimentarea cu energie electrică.
Posibilele întreruperi în alimentarea cu energie electrică pot fi semnalate la numerele de telefon prefix județ +929. Utilizatorii au posibilitatea de a raporta orice disfuncționalitate în alimentarea cu energie electrică sau alte incidente la următoarele numere de telefon, disponibile 24/7, apelabile gratuit prin serviciul TELVERDE:
- Zona Transilvania Nord (județele Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș, Satu Mare, Sălaj): 0800 400 929
- Zona Transilvania Sud (județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu): 0800 500 929
- Zona Muntenia Nord (județele Brăila, Buzău, Dâmbovița, Galați, Prahova, Vrancea): 0800 500 205
De asemenea, utilizatorii pot consulta harta interactivă privind întreruperile în alimentarea cu energie electrică, din arealul DEER accesând următorul link:
https://www.distributie-energie.ro/intreruperi-deer/
Aplicația ChatVolt oferă informații actualizate în timp real despre întreruperile în alimentarea cu energie electrică, iar deranjamentele pot fi sesizate rapid și facil prin formularul dedicat, disponibil pe site-ul companiei la următorul link.
Deranjamente – Distribuție Energie Electrică Romania
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
FOTO | ,,Trasee muzicale ale Europei” la Școala Gimnazială „Vasile Goldiș” Alba Iulia: Dansuri tradiționale inspirate din 5 țări, în cadrul unui proiect Erasmus+
,,Trasee muzicale ale Europei” la Școala Gimnazială „Vasile Goldiș” Alba Iulia: Dansuri tradiționale inspirate din 5 țări, în cadrul unui proiect Erasmus+ Curtea Școlii Gimnaziale „Vasile Goldiș” Alba Iulia s-a transformat într-un adevărat spațiu intercultural al muzicii, dansului și creativității, prin desfășurarea activității educaționale „Musical Trails of Europe – Trasee muzicale ale Europei”, organizată în […]
Tânăr din Cugir, recidivist, condamnat la 3 ani de închisoare pentru spargerea unei magazii: Și-a „vândut” urmele
Tânăr din Cugir, recidivist, condamnat la 3 ani de închisoare pentru spargerea unei magazii: Și-a „vândut” urmele Un tânăr recidivist din Cugir a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu executare după ce a spart o magazie în toiul nopții și a furat scule, țevi din cupru și un aparat de lipit, încercând apoi […]
FOTO | ACCIDENT rutier pe DN 75, la ieșire din Câmpeni: Coliziune între două mașini. Un echipaj de prim-ajutor a intervenit de urgență
ACCIDENT rutier pe DN 75, la ieșire din Câmpeni: Două autoturisme s-au lovit. Un echipa de prim-ajutor intervine de urgență Un accident rutier a avut loc astăzi, 28 mai 2026, la ieșirea din orașul Câmpeni. Din primele informații disponibile, două autoturisme s-au ciocnit puternic. Potrivit ISU Alba, secția de pompieri Câmpeni intervine pentru asigurarea măsurilor […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Negocierile pentru formarea guvernului. Ilie Bolojan: ,,Nu s-a discutat despre niciun nume, explicit. Asta vă pot confirma”
Negocierile pentru formarea guvernului. Ilie Bolojan: ,,Nu s-a discutat despre niciun nume, explicit. Asta vă pot confirma” Ilie Bolojan, premierul...
Cel mai longeviv veteran de război din lume, locotenentul-colonel (rtr.) Ilie Ciocan, a trecut la cele veșnice: A murit cu o zi înainte de a împlini 113 ani
Cel mai longeviv veteran de război din lume, locotenentul-colonel (rtr.) Ilie Ciocan, a trecut la cele veșnice: A murit cu...
Știrea Zilei
Bărbat condamnat la Judecătoria Alba Iulia după ce a împușcat un câine fără stăpân în propria grădină: I s-a interzis să mai dețină arme timp de 3 ani
Bărbat condamnat la Judecătoria Alba Iulia după ce a împușcat un câine fără stăpân în propria grădină: I s-a interzis...
TRAGEDIE la Cugir: Un bărbat din Aiud a murit după ce a căzut de pe plafonul unui autoturism
TRAGEDIE la Cugir: Un bărbat din Aiud a murit după ce a căzut de pe plafonul unui autoturism Un bărbat...
Curier Județean
Programul Centrelor de Relații cu utilizatorii DEER în ziua de 1 Iunie 2026, zi de sărbătoare legală
Programul Centrelor de Relații cu utilizatorii DEER în ziua de 1 Iunie 2026, zi de sărbătoare legală Distribuție Energie Electrică...
FOTO | ,,Trasee muzicale ale Europei” la Școala Gimnazială „Vasile Goldiș” Alba Iulia: Dansuri tradiționale inspirate din 5 țări, în cadrul unui proiect Erasmus+
,,Trasee muzicale ale Europei” la Școala Gimnazială „Vasile Goldiș” Alba Iulia: Dansuri tradiționale inspirate din 5 țări, în cadrul unui...
Politică Administrație
FOTO | Peste 3,6 milioane de lei investiți în extinderea rețelei de apă și canalizare din Alba Iulia
Peste 3,6 milioane de lei investiți în extinderea rețelei de apă și canalizare din Alba Iulia Municipiul Alba Iulia continuă...
Proiect de digitalizare a serviciilor, în valoare de peste 2,5 milioane de lei, la Zlatna: Chatbot și aplicație pentru protecția datelor personale, prevăzute
Proiect de digitalizare a serviciilor, în valoare de peste 2,5 milioane de lei, la Zlatna: Chatbot și aplicație pentru protecția...
Opinii Comentarii
23 mai: Ziua mondială a broaştelor ţestoase
23 mai: Ziua mondială a broaştelor ţestoase Ziua mondială a broaştelor ţestoase a fost iniţiată în 2000, de către American...
21 mai – Constantin şi Elena, Sfinţii Împăraţi care au scos creştinismul din catacombe
21 mai – Constantin şi Elena, Sfinţii Împăraţi care au scos creştinismul din catacombe Pe 21 mai îi sărbătorim pe...