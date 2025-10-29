FOTO | Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș, prezent la evenimentul de lansare a primei monede colorate din România, dedicate lui Lucian Blaga, la 130 de ani de la naștere
Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș, prezent la evenimentul de lansare a primei monede colorate din România, dedicate lui Lucian Blaga, la 130 de ani de la naștere
Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș a fost invitat să participe luni, 27 octombrie 2025, la evenimentul organizat de Banca Națională a României, la Cluj-Napoca, cu prilejul lansării monedei omagiale dedicate lui Lucian Blaga, la 130 de ani de la naștere.
Simpozionul „Lucian Blaga – omul, operele, bancnotele” a reunit alocuțiuni rostite de acad. Doru Pamfil, președintele Academiei Române Filiala Cluj-Napoca, prof. univ. dr. Ioan Bolovan, membru corespondent al Academiei Române și director al Institutului de Istorie „George Barițiu” al Academiei Române, conf. univ. dr. Florina Ilis de la Facultatea de Litere a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și Nadia Diana Arsin, directoarea Centrului Cultural „Lucian Blaga” din Sebeș.
Manifestarea a fost deschisă de cuvântul președintelui Comitetului de selecție a temelor numismatice din cadrul BNR, Cristian Popa, urmat de prefectul județului Cluj, Maria Forna, și Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca. Lansarea în circuitul numismatic a monedei din tombac cuprat cu suprafață parțial colorată reprezintă o premieră pentru România și un succes major. Tirajul a fost limitat la 5.000 de piese, care s-au epuizat, conform oficialilor BNR, în numai 3 minute.
Centrul Cultural „Lucian Blaga” din Sebeș a contribuit la realizarea expoziției denumite „Portretele bancnotelor. Lucian Blaga – 130 de ani de la naștere” cu prezentarea unei replici a pălăriei scriitorului (original păstrat la Casa Memorială „Lucian Blaga” de la Lancrăm) și prin facilitarea audiției unor înregistrări cu vocea lui Lucian Blaga (sursa înregistrărilor: „Lucian Blaga. Poeții”, versuri alese și rostite în 1954 și 1960, Seria Colecționarul de voci, Editura Casa Radio, București, 2008).
Pălăria lui Lucian Blaga, cu monograma L.B., a ajuns să facă parte din patrimoniul casei memoriale de la Lancrăm, începând cu data de 12 decembrie 2002, grație demersurilor neobosite ale poetului Ion Mărgineanu, pe atunci director al Direcției pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Alba, în urma unui transfer de la Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud. Cu prilejul celei de-a 45-a ediții a Festivalului Internațional „Lucian Blaga” de la Sebeș, în colaborare cu un atelier de tradiție local – Pălăria Dădârlat, au fost realizate 20 de replici după elegantul obiect vestimentar (din fetru de iepure) produs la Viena. Fiecare exemplar este însoțit de următorul text: „Pălărie omagială dedicată lui Lucian Blaga. Această pălărie este o replică fidelă a celei purtate de Lucian Blaga – poet, filosof, traducător, dramaturg, mentor, diplomat român.
Un omagiu adus rafinamentului său discret și spiritului său profund, pălăria poartă în ea tăcerea, ca taină a unei epoci. Realizată manual în atelierul Dădârlat, unde tradiția dăinuie de peste 129 de ani, această piesă vestimentară este mai mult decât un accesoriu, este o punte între identitate, cultură și memorie.”
Finalul evenimentului a fost încununat de prezentarea volumului omagial „Poemele luminii”, proiect editorial realizat de Municipiul Sebeș în parteneriat cu Editura Școala Ardeleană din Cluj-Napoca, pentru a marca, în mod inedit, cei 130 de ani de la nașterea scriitorului, prin tipărirea volumului său de debut, într-un tiraj de 1.300 exemplare, oferite publicului larg, pentru cunoașterea și prețuirea datorată lui Lucian Blaga.
foto: Andreea Beatrix Pantiloi, BNR Cluj-Napoca, Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Cultură Educație
FOTO | La Aiud, prima expoziție de fotografie din Eritreea organizată în România: „O invitație de a descoperi farmecul unui oraș unic, Asmara”
La Aiud, prima expoziție de fotografie din Eritreea organizată în România: „O invitație de a descoperi farmecul unui oraș unic, Asmara” Expoziția „Asmara: Bijuteria ascunsă”, o premieră pentru România consemnată în județul Alba, a oferit vizitatorilor o privire asupra frumuseții, culorilor și ritmurilor capitalei Eritreei. Prin ochii unor fotografi talentați din Eritrea, Aiudul a devenit […]
Calendar Ortodox: 24 octombrie, Sfantul Mare Mucenic Areta
În fiecare an, pe 24 octombrie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Mare Mucenic Areta și a celor care l-au însoțit în credință și jertfă. Tot în această zi sunt cinstiți mai mulți sfinți mucenici, între care Sfânta Muceniță Sevastiana, precum și alți mărturisitori ai credinței, care au suferit pentru Hristos în vremuri de prigoană. Sfântul […]
3 noiembrie 2025 | Serată muzicală de excepție, la Sebeș, oferit de pianista japoneză Chiyo Hagiwara: Lumina uitată a Romantismului – Lumea lui Josef Filtsch (1813-1894)
3 noiembrie 2025 | Serată muzicală de excepție, la Sebeș, oferit de pianista japoneză Chiyo Hagiwara: Lumina uitată a Romantismului – Lumea lui Josef Filtsch (1813-1894) Luni, 3 noiembrie 2025, la ora 18.00, în sala „Radu Stanca” a Centrului Cultural „Lucian Blaga” din Sebeş, vă invităm la un spectacol de excepție, oferit de pianista japoneză […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
SUA vor retrage soldați americani din România: Ce presupune reducerea prezenței americane în țara noastră
SUA vor retrage soldați americani din România Publicația „Kyiv Post” relatează, citând oficiali americani şi europeni, că Administraţia Trump este...
Europa urmează să fie lovită de un val de furtuni puternice. Vreme severă începând din luna noiembrie 2025 anunțată de meteorologi
Europa urmează să fie lovită de un val de furtuni puternice. Vreme severă începând din luna noiembrie O schimbare majoră...
Știrea Zilei
VIDEO | Într-un oraș din Alba, proiectul de transport public, tot mai aproape de finalizare, după ani de întârzieri și costuri suplimentare. Primar: „Suntem tot mai aproape de un transport public modern și ecologic”
Într-un oraș din Alba, proiectul de transport public, tot mai aproape de finalizare, după ani de întârzieri și costuri suplimentare....
VIDEO | Yukan’na, celebrul câine de salvare din Alba, a împlinit 11 ani: „Ce-i place cel mai mult? Antrenamente și bunătăți”
Yukan’na, celebrul câine de salvare din Alba, a împlinit 11 ani: „Ce-i place cel mai mult? Antrenamente și bunătăți” Yukan’na,...
Curier Județean
Tânăr, de 19 ani, cercetat de polițiști! A fost prins fără permis de conducere în timp ce se afla la volan pe o stradă din Vinerea
Tânăr, de 19 ani, cercetat de polițiști! A fost prins fără permis de conducere în timp ce se afla la...
Patru bărbați din Cugir, reținuți după ce s-au luat la bătaie: Scenele violente s-au petrecut în fața unui bloc, iar unul dintre ei a ajuns la spital
Patru bărbați din Cugir, reținuți după ce s-au luat la bătaie: Unul dintre ei a ajuns la spital Patru bărbați...
Politică Administrație
FOTO | Liceul Tehnologic „Țara Moților” Albac, dotat cu mobilier și tehnică de ultimă generație: De unde au provenit fondurile
Liceul Tehnologic „Țara Moților” Albac, dotat cu mobilier și tehnică de ultimă generație: De unde au provenit fondurile În 2025,...
FOTO | Zeci de plăcuțe de informare turistică cu cod QR vor fi montate pe principalele monumente și atracții din Aiud
Zeci de plăcuțe de informare turistică cu cod QR vor fi montate pe principalele monumente și atracții din Aiud Zeci...
Opinii Comentarii
29 octombrie – Ziua mondială a accidentului vascular cerebral (AVC): Unul din patru adulţi fac un accident vascular cerebral
29 octombrie – Ziua mondială a accidentului vascular cerebral (AVC): Unul din patru adulţi fac un accident vascular cerebral Ziua...
29 octombrie, Ziua Internațională a Internetului. România a intrat în era internetului în 1999
29 octombrie, Ziua Internațională a Internetului. România a intrat în era internetului în 1999 Ziua Internaţională a Internetului a fost...