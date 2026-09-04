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Amenzi de peste 3,6 milioane de lei aplicate de Protecția Consumatorilor, după controale la peste 1.300 de operatori economici, în perioada 31 august – 4 septembrie 2026: Ce nereguli au fost descoperite

Ioana Oprean

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Amenzi de peste 3,6 milioane de lei aplicate de Protecția Consumatorilor, după controale la peste 1.300 de operatori economici, în perioada 31 august – 4 septembrie 2026: Ce nereguli au fost descoperite

Peste 1.300 de operatori economici din întreaga ţară au fost verificaţi de comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), în perioada 31 august – 4 septembrie. În urma controalelor, au fost aplicate 826 de amenzi contravenţionale, în valoare totală de peste 3,6 milioane de lei, precum şi 411 avertismente.

Potrivit ANPC, echipele de control au verificat 1.322 de operatori economici, valoarea totală a produselor supuse verificărilor depăşind 12 milioane de lei. Pentru aproape 100.000 de lei au fost identificate produse neconforme care au fost oprite definitiv de la comercializare.

De asemenea, pentru 12 operatori economici a fost dispusă oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficienţelor constatate.

Printre principalele nereguli descoperite de comisarii ANPC s-au numărat comercializarea de produse depreciate calitativ, expirate sau neconforme, precum şi nerespectarea condiţiilor şi temperaturilor de depozitare şi transport recomandate de producători.

Inspectorii au identificat şi produse alimentare fără elemente de identificare şi caracterizare necesare unei informări corecte, complete şi precise a consumatorilor, precum şi situaţii în care informaţiile obligatorii de pe ambalaje au fost preluate incorect sau incomplet.

Controalele au scos la iveală şi practici comerciale incorecte, informare înşelătoare, nerespectarea prevederilor Legii nr. 162/2026 privind modificarea preţurilor la carburanţi, dar şi prestarea unor servicii în spaţii neautorizate sau care nu îndeplineau condiţiile legale de funcţionare.

În cazul unor operatori economici, comisarii ANPC au constatat şi condiţii necorespunzătoare de igienă în blocurile alimentare, fiind identificate acumulări grosiere de impurităţi, depuneri de grăsime şi reziduuri alimentare.

ANPC precizează că măsurile dispuse în urma controalelor au avut ca scop eliminarea de pe piaţă a produselor neconforme şi remedierea deficienţelor care pot pune în pericol sănătatea, siguranţa sau interesele economice ale consumatorilor.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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