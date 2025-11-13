FOTO | Celebrul violonist olandez André Rieu, tratat de stomatologul Simion Bran, la o clinică din Cluj-Napoca. Medicul albaiulian, unul dintre cei mai apreciați specialiști români în domeniul chirurgiei oro-maxilo-faciale

Celebrul violonist olandez André Rieu, tratat de stomatologul Simion Bran, la o clinică din Cluj-Napoca. Medicul albaiulian, unul dintre cei mai apreciați specialiști români în domeniul chirurgiei oro-maxilo-faciale

Celebrul violonist olandez André Rieu a fost tratat pentru e o problemă stomatologică la o clinică din Cluj de doi medici celebri, unul dintre ei fiind albaiulianul Simion Bran, unul dintre cei mai apreciați specialiști români în domeniul chirurgiei oro-maxilo-faciale.

Prezent la Cluj în aceste zile pentru cele cinci concerte care sunt sold out la BT Arena, celebrul violonist olandez André Rieu a fost tratat de o problemă stomatologică, la una dintre cele mai moderne unități specializate în chirurgie orală și maxilo-facială din oraș, de doi stomatologi recunoscuți.

„Să îl primim pe legendarul André Rieu drept pacient a fost o adevărată onoare”, au spus cei doi medici care l-au tratat pe celebrul violinist, mulțumindu-i acestuia pentru încrederea acordată.

Este vorba despre prof. dr. Simion Bran și prof. dr. Florin Onișor, ambii medici primari în chirurgie orală și maxilo-facială, cadre universitare cu o bogată activitate didactică și clinică în cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca.

Prof. dr. Simion Bran, medic primar și profesor universitar

Prof. dr. Simion Bran a fost numit în anul 2023 directorul Departamentului de Chirurgie Maxilo-Facială și Radiologie din cadrul Facultății de Medicină Dentară a UMF „Iuliu Hațieganu”. Din 2016 a condus Secția Clinică de Chirurgie Orală și Maxilo-Facială a Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj.

Este profesor universitar, coordonator de rezidențiat în chirurgie dento-alveolară și în 2023 și-a început activitatea ca vicepreședinte al Comisiei de chirurgie orală și maxilo-facială din cadrul Ministerului Sănătății.

Prof. dr. Bran provine dintr-o familie cu tradiție medicală, a absolvit două facultăți – Medicină Dentară și Medicină Generală, și vorbește mai multe limbi străine: engleză, franceză, italiană și germană. Este considerat unul dintre cei mai apreciați specialiști români în domeniul chirurgiei oro-maxilo-faciale.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI