FOTO | Celebrul violonist olandez André Rieu, tratat de stomatologul Simion Bran, la o clinică din Cluj-Napoca. Medicul albaiulian, unul dintre cei mai apreciați specialiști români în domeniul chirurgiei oro-maxilo-faciale
Celebrul violonist olandez André Rieu, tratat de stomatologul Simion Bran, la o clinică din Cluj-Napoca. Medicul albaiulian, unul dintre cei mai apreciați specialiști români în domeniul chirurgiei oro-maxilo-faciale
Celebrul violonist olandez André Rieu a fost tratat pentru e o problemă stomatologică la o clinică din Cluj de doi medici celebri, unul dintre ei fiind albaiulianul Simion Bran, unul dintre cei mai apreciați specialiști români în domeniul chirurgiei oro-maxilo-faciale.
Prezent la Cluj în aceste zile pentru cele cinci concerte care sunt sold out la BT Arena, celebrul violonist olandez André Rieu a fost tratat de o problemă stomatologică, la una dintre cele mai moderne unități specializate în chirurgie orală și maxilo-facială din oraș, de doi stomatologi recunoscuți.
„Să îl primim pe legendarul André Rieu drept pacient a fost o adevărată onoare”, au spus cei doi medici care l-au tratat pe celebrul violinist, mulțumindu-i acestuia pentru încrederea acordată.
Este vorba despre prof. dr. Simion Bran și prof. dr. Florin Onișor, ambii medici primari în chirurgie orală și maxilo-facială, cadre universitare cu o bogată activitate didactică și clinică în cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca.
Prof. dr. Simion Bran, medic primar și profesor universitar
Prof. dr. Simion Bran a fost numit în anul 2023 directorul Departamentului de Chirurgie Maxilo-Facială și Radiologie din cadrul Facultății de Medicină Dentară a UMF „Iuliu Hațieganu”. Din 2016 a condus Secția Clinică de Chirurgie Orală și Maxilo-Facială a Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj.
Este profesor universitar, coordonator de rezidențiat în chirurgie dento-alveolară și în 2023 și-a început activitatea ca vicepreședinte al Comisiei de chirurgie orală și maxilo-facială din cadrul Ministerului Sănătății.
Prof. dr. Bran provine dintr-o familie cu tradiție medicală, a absolvit două facultăți – Medicină Dentară și Medicină Generală, și vorbește mai multe limbi străine: engleză, franceză, italiană și germană. Este considerat unul dintre cei mai apreciați specialiști români în domeniul chirurgiei oro-maxilo-faciale.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
VIDEO | Dosar penal în cazul albaiulianului găsit decedat într-un apartament de pe strada Vasile Goldiș: Au fost solicitate analize toxicologice pentru a stabili cauza morții
Dosar penal în cazul albaiulianului găsit decedat într-un apartament de pe strada Vasile Goldiș: Au fost solicitate analize toxicologice pentru a stabili cauza morții Continuă cercetările în cazul bărbatului găsit decedat marți seara într-un apartament de pe strada Vasile Goldiș din Alba Iulia. Polițiștii au deschis dosar penal, în prezent fiind solicitate analize toxicologice pentru […]
VIDEO | Seară de pricesne și bucate de post, la Alba Mall. Eveniment înainte de Lăsata Secului pentru Postul Crăciunului
Seară de pricesne și bucate de post, la Alba Mall. Eveniment înainte de Lăsata Secului pentru Postul Crăciunului Alba Mall a fost miercuri seara, începând cu ora 18.00, gazda unui eveniment dedicat tradiției și credinței românești, înainte de Lăsata Secului pentru Postul Crăciunului. Zeci de albaiulieni s-au adunat să asculte sunetul sacru al pricesnelor, mirosul […]
FOTO | Acte de vandalism, tot mai dese în Alba Iulia: Poliția Locală, pe urmele autorilor. Îi așteaptă amenzi între 3.000 și 6.000 de lei
Acte de vandalism, tot mai dese în Alba Iulia: Poliția Locală, pe urmele autorilor. Îi așteaptă amenzi între 3.000 și 6.000 de lei În această dimineață, echipe ale Poliției Locale au fost în teren, pe străzile din Alba Iulia, în încercarea de a constata și identifica autorii unor graffiti pe blocuri, coșuri de gunoi și […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
RCA pentru autoturisme se scumpește: Tarifele cresc în medie cu 5,4% în 2025. Care sunt categoriile de șoferi cel mai afectate
RCA pentru autoturisme se scumpește: Tarifele cresc în medie cu 5,4% în 2025. Care sunt categoriile de șoferi cel mai...
Minorul de 17 ani care a trimis emailuri cu amenințări teroriste către mai multe instituții, inclusiv la Alba Iulia, lăsat să meargă la școală. Judecătorii au aprobat cererea tânărului de a părăsi domiciliul
Minorul de 17 ani care a trimis emailuri cu amenințări teroriste către mai multe instituții, inclusiv la Alba Iulia, lăsat...
Știrea Zilei
VIDEO | Dosar penal în cazul albaiulianului găsit decedat într-un apartament de pe strada Vasile Goldiș: Au fost solicitate analize toxicologice pentru a stabili cauza morții
Dosar penal în cazul albaiulianului găsit decedat într-un apartament de pe strada Vasile Goldiș: Au fost solicitate analize toxicologice pentru...
FOTO | Celebrul violonist olandez André Rieu, tratat de stomatologul Simion Bran, la o clinică din Cluj-Napoca. Medicul albaiulian, unul dintre cei mai apreciați specialiști români în domeniul chirurgiei oro-maxilo-faciale
Celebrul violonist olandez André Rieu, tratat de stomatologul Simion Bran, la o clinică din Cluj-Napoca. Medicul albaiulian, unul dintre cei...
Curier Județean
DSVSA Alba: Organizatorii Târgurilor de Crăciun unde se comercializează produse alimentare trebuie să solicite aviz temporar de funcționare
Organizatorii Târgurilor de Crăciun unde se comercializează produse alimentare trebuie să solicite aviz temporar de funcționare. Ce transmite DSVSA Alba...
VIDEO | Continuă modernizările într-o zonă importantă din Teiuș: ,,Lucrare așteptată de oamenii din zonă, dar și de noul cartier de locuințe care se dezvoltă”
Continuă modernizările într-o zonă importantă din Teiuș: ,,Lucrare așteptată de oamenii din zonă, dar și de noul cartier de locuințe...
Politică Administrație
Viceprimar ales, la mai bine de un an de când au fost preluate mandatele, într-o comună din Alba. Motivul: ,,Aveau majoritate, dar n-au reușit să ajungă la un consens”
Viceprimar ales, la mai bine de un an de când au fost preluate mandatele, într-o comună din Alba. Motivul: ,,Aveau...
Vești bune pentru transportul în comun din Baia de Arieș: Microbuz electric și stație de încărcare. Valoarea achiziției, peste 1.000.000 de lei
Vești bune pentru transportul în comun din Baia de Arieș: Microbuz electric și stație de încărcare. Obiectivele investiției Primăria Baia...
Opinii Comentarii
13 noiembrie, Sfântul Ioan Gura de Aur, mare şi vestit luminator dascăl al lumii
13 noiembrie, Sfântul Ioan Gura de Aur, mare şi vestit luminator dascăl al lumii Biserica Ortodoxă îl sărbătoreşte la 13...
12 noiembrie – triplă sărbătoare a Armatei Române: Ziua Cercetaşilor, Geodezilor militari și SMG
12 noiembrie – triplă sărbătoare a Armatei Române: Ziua Cercetaşilor, Geodezilor militari și SMG Data de 12 noiembrie marchează o...