FOTO| Cei cinci elevi de ZECE CURAT ai județului Alba, la Evaluarea Naționala 2021: Din ce școli provin și la ce licee vor să studieze

O dată cu încheierea Evaluării Naționale din acest an, primele note, înainte de contestații, au fost publicate de către Ministerul Educației, iar unele rezultate au fost mai mult decât mulțumitoare pentru unii elevi din județul nostru.

COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA” DIN SEBEȘ

În județul Alba, cinci medii de zece curat au fost înregistrate, la cinci școli diferite din Alba Iulia sau Sebeș.

Un astfel de exemplu este Barb Georgiana, eleva de zece curat al Colegiului Național „Lucian Blaga” din Municipiul Sebeș.

Întrebată de ziarulunirea.ro la ce liceu ar dori ea să continue acum, după aflarea rezultatelor, Georgiana a răspuns că dorește să își continue studiile liceale în aceeași instituție de învățământ, la profilul Științele Naturii.

De asemenea, pentru a se putea pregăti cum se cuvine pentru un astfel de examen important, Georgiana a transmis că a fost ajutată și de meditațiile în particular, atât la Română, cât și la Matematică. Accentul cel mai mare a fost pus pe orele la Limba Română, întrucât Matematica este, așa cum a notat ea, un punct forte.

Școala online a reprezentat un obstacol greu de trecut pentru mulți dintre elevii din țara noastră, din cauza mediului nou în care aceștia au fost nevoiți să învețe. Georgiana însă nu s-a lăsat intimidată de aceste schimbări, ea spunând că a reușit să găsească un echilibru între orele fizice și ce se petrece în mediul online.

Școala Gimnazială „Avram Iancu” din Alba Iulia

Pleșa Teodora-Maria, mândra absolventă a Școlii Gimnaziale „Avram Iancu” din Alba Iulia, a reușit performanța incredibilă de a obține media de zece curat, la Evaluarea Națională din acest an.

Întrebată de ziarulunirea.ro la ce liceu ar dori ea să continue acum, după aflarea rezultatelor, Teodora a răspuns următoarele: „Aș dori să-mi urmez visul de a profesa în domeniul informaticii. De aceea, am decis sa îmi continui studiile la Colegiul Național „Horea Cloșca si Crișan” din Alba Iulia, specializarea matematica-informatică, cu profil limba engleza.”

De asemenea, pentru a se putea pregăti cum se cuvine pentru un astfel de examen important, Teodora a vorbit și despre munca depusă în afara orelor de la școala, cum ar fi meditațiile în particular. În acest sens, ea a răspuns: „Da, am primit ajutor în particular. Aici e vorba de mai mult, nu sunt doar orele particulare: a contat îndrumarea continuă, începând din primii ani de școală: învățătoarea mea și profesorii scolii, care au fost alături de mine, timp de nouă ani. Cerințele scolii deci, ajutorul părinților, munca individuală susținută si dorința de a învăța au contat in egală măsură. Sunt practicantă de asemenea și de arte martiale, care mă ajută să mă concentrez când e nevoie si îmi stimulează gândirea.”

Școala online a reprezentat un obstacol greu de trecut pentru mulți dintre elevii din țara noastră, din cauza mediului nou în care aceștia au fost nevoiți să învețe. În acest sens, Teodora a povestit despre timpul petrecut învățând în acest mediu, transmițând următoarele: „Consider că școala în mediul online a fost atât o oportunitate, cat și un dezavantaj; oportunitate pentru că am avut ocazia să învăț lucruri noi, să aplic informatica și să petrec timp mai mult cu familia; dezavantaj pentru că nu am avut suficient timp să petrec cu colegii. Statul în fața calculatorului mult mai multe ore decât în mod normal a avut efecte nedorite asupra posturii corporale, iar contactul profesor-elev a fost mai dificil de realizat. A fost mai ușor sa-mi mențin notele poate și pentru faptul ca am experimentat metode noi de lucru online.”

Școala Gimnazială Ion Agârbiceanu din Alba Iulia

Bianca Tomanicska a absolvit Școala Gimnazială Ion Agârbiceanu din Alba Iulia cu media de 10 curat.

LICEUL SPORTIV DIN ALBA IULIA

Mateș Robert Florin a absolvit Liceul Sportiv din Alba Iulia cu media 10 curat, fiind de asemenea și singurul din școala sa cu aceste rezultate.

Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu” Alba Iulia

Ioani Cătălin Traian Gabriel a luat nota maximă la acest examen și este mândru absolvent al Școlii Gimnaziale ”Mihai Eminescu” din Alba Iulia