FOTO | Ceasuri de poveste la Atelierul-Muzeu Poenariu, din Laz, de care se ocupă cel mai tânăr Tezaur Uman Viu din România: Ce au putut vedea vizitatorii în cadrul Nopții Muzeelor la Sate 2025

Ceasuri de poveste la Atelierul-Muzeu Poenariu, din Laz, de care se ocupă cel mai tânăr Tezaur Uman Viu din România

Atelierul-Muzeu Poenariu din Laz a fost unul dintre obiectivele culturale din Alba participante la Noaptea Muzeelor la Sate 2025.

Sâmbătă, 5 septembrie 2025, la atelierul-muzeu de care se ocupă meșterul iconar Florin Poenariu, cel mai tânăr Tezaur Uman Viu din România, a avut loc un eveniment complex.

În cadrul evenimentului au fost prezentate tehnicile picturii pe sticlă, dar și istoria iconografiei.

Atelierul-Muzeu Poenariu este dedicat păstrării și promovării Școlii de iconografie pe sticlă din Laz, una dintre cele mai vechi și reprezentative din Transilvania.

Evenimentul a inclus vizite ghidate care le-au oferit participanților ocazia de a descoperi povestea icoanei pe sticlă, meșteșugul transmis din generație în generație în această zonă, dar și contribuția iconarului Florin Poenariu la păstrarea tradiției locale.

Cei prezenți au putut admira obiecte de patrimoniu, icoane autentice și uneltele originale folosite de iconarii satului.

Publicul a fost invitat să participe și la un atelier interactiv de pictură icoane pe sticlă, susținut de iconarul Florin Poenariu și copiii lui, Savu și Mara.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI