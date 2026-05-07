7 mai 2026 | Prețul combustibililor în Alba Iulia: Motorina, aproape de 10 lei. Cât a ajuns să coste benzina

Prețul combustibililor în Alba Iulia: Motorina, aproape de 10 lei. Cât a ajuns să coste benzina

Șoferii care au alimentat astăzi, 7 mai 2026, au găsit prețuri diferite la carburanți în marile rețele de benzinării din Alba Iulia.

Prețul motorinei a ajuns să fie aproape 10 lei după ce a fost mai scăzut în ultimele săptămâni.

Preț carburanți Alba Iulia:

OMV

Motorină – 9.92 lei

Benzină – 9.22 lei

Petrom:

Motorină – 9.83 lei

Benzină – 9.12 lei

Lukoil

Motorină – 9.99 lei

Benzină – 9.29 lei

Mol

Motorină – 9.92 lei

Benzină – 9.22 lei

Rompetrol

Motorină – 9.92 lei

Benzină – 9.22 lei

În această perioadă, România se află pe locul al 11-lea în Uniunea Europeană în topul țărilor cu cea mai ieftină benzină, după Malta, Polonia, Bulgaria, Spania, Cipru, Slovenia, Ungaria, Cehia, Slovacia și Croația.

În cazul motorinei, țara noastră este situată pe locul 7 între statele Uniunii Europene în ceea ce privește cel mai mic preț la acest tip de combustibil, după Malta, Polonia, Ungaria, Cehia, Spania și Bulgaria, potrivit peco-online.ro.

