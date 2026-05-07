Curier Județean

7 mai 2026 | Prețul combustibililor în Alba Iulia: Motorina, aproape de 10 lei. Cât a ajuns să coste benzina

Bogdan Ilea

Publicat

acum 16 minute

în

De

Prețul combustibililor în Alba Iulia: Motorina, aproape de 10 lei. Cât a ajuns să coste benzina

Șoferii care au alimentat astăzi, 7 mai 2026, au găsit prețuri diferite la carburanți în marile rețele de benzinării din Alba Iulia. 

Prețul motorinei a ajuns să fie aproape 10 lei după ce a fost mai scăzut în ultimele săptămâni. 

Preț carburanți Alba Iulia:

OMV

  • Motorină – 9.92 lei
  • Benzină – 9.22 lei

Petrom:

  • Motorină – 9.83 lei
  • Benzină – 9.12 lei

Lukoil

  • Motorină – 9.99 lei
  • Benzină – 9.29 lei

Mol

  • Motorină – 9.92 lei
  • Benzină – 9.22 lei

Rompetrol

  • Motorină – 9.92 lei
  • Benzină – 9.22 lei

În această perioadă, România se află pe locul al 11-lea în Uniunea Europeană în topul țărilor cu cea mai ieftină benzină, după Malta, Polonia, Bulgaria, Spania, Cipru, Slovenia, Ungaria, Cehia, Slovacia și Croația.

În cazul motorinei, țara noastră este situată pe locul 7 între statele Uniunii Europene în ceea ce privește cel mai mic preț la acest tip de combustibil, după Malta, Polonia, Ungaria, Cehia, Spania și Bulgaria, potrivit peco-online.ro.

FOTO: Arhivă (rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

FOTO | O nouă stradă prinde contur în zona economică a unei comune din Alba: „Este o formă de respect pentru antreprenorii locali”

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 30 de secunde

în

7 mai 2026

De

O nouă stradă prinde contur în zona economică a unei comune din Alba: „Este o formă de respect pentru antreprenorii locali” O nouă stradă prinde contur în Zona de Dezvoltare Economică Ciugud-Drâmbar. Este o mică parte din respectul nostru față de cei care contribuie zilnic la prosperitatea comunei: antreprenorii locali, au anunțat joi, 7 mai […]

Citește mai mult

Curier Județean

Doi tineri din Alba, judecați pentru trafic de etnobotanice, și-au primit pedepsele: Ce au decis magistrații

Ioana Oprean

Publicat

acum 31 de minute

în

7 mai 2026

De

Doi tineri din Alba, judecați pentru trafic de etnobotanice, și-au primit pedepsele: Ce au decis magistrații Doi tineri din județul Alba au fost condamnați de Tribunalul Alba într-un dosar instrumentat de DIICOT – Serviciul Teritorial Alba Iulia, fiind găsiți vinovați de efectuarea fără drept de operațiuni cu substanțe susceptibile de a avea efecte psihoactive. Instanța […]

Citește mai mult

Curier Județean

11-15 mai 2026 | Rezerviștii din Alba, „convocați” la un exercițiu de mobilizare: Ce se va verifica

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

7 mai 2026

De

Rezerviștii din Alba, „convocați” la un exercițiu de mobilizare: Ce se va verifica În perioada 11- 15 mai 2026, în județele Alba și Hunedoara, se va desfășura primul exercițiu din acest an pentru verificarea stadiului pregătirii populației, economiei și teritoriului pentru apărare – MOBEX AB-HD-26. Exercițiul este organizat de Ministerul Apărării Naționale, în cooperare cu […]

Citește mai mult