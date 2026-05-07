7 mai 2026 | Prețul combustibililor în Alba Iulia: Motorina, aproape de 10 lei. Cât a ajuns să coste benzina
Prețul combustibililor în Alba Iulia: Motorina, aproape de 10 lei. Cât a ajuns să coste benzina
Șoferii care au alimentat astăzi, 7 mai 2026, au găsit prețuri diferite la carburanți în marile rețele de benzinării din Alba Iulia.
Prețul motorinei a ajuns să fie aproape 10 lei după ce a fost mai scăzut în ultimele săptămâni.
Preț carburanți Alba Iulia:
OMV
- Motorină – 9.92 lei
- Benzină – 9.22 lei
Petrom:
- Motorină – 9.83 lei
- Benzină – 9.12 lei
Lukoil
- Motorină – 9.99 lei
- Benzină – 9.29 lei
Mol
- Motorină – 9.92 lei
- Benzină – 9.22 lei
Rompetrol
- Motorină – 9.92 lei
- Benzină – 9.22 lei
În această perioadă, România se află pe locul al 11-lea în Uniunea Europeană în topul țărilor cu cea mai ieftină benzină, după Malta, Polonia, Bulgaria, Spania, Cipru, Slovenia, Ungaria, Cehia, Slovacia și Croația.
În cazul motorinei, țara noastră este situată pe locul 7 între statele Uniunii Europene în ceea ce privește cel mai mic preț la acest tip de combustibil, după Malta, Polonia, Ungaria, Cehia, Spania și Bulgaria, potrivit peco-online.ro.
