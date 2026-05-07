Doi tineri din Alba, judecați pentru trafic de etnobotanice, și-au primit pedepsele: Ce au decis magistrații

Doi tineri din județul Alba au fost condamnați de Tribunalul Alba într-un dosar instrumentat de DIICOT – Serviciul Teritorial Alba Iulia, fiind găsiți vinovați de efectuarea fără drept de operațiuni cu substanțe susceptibile de a avea efecte psihoactive. Instanța a pronunțat sentința penală joi, 7 mai 2026, după mai multe termene de judecată și amânări pentru deliberare.

Potrivit hotărârii, cei doi inculpați au desfășurat timp de mai mulți ani activități de comercializare și distribuire de substanțe psihoactive noi, cunoscute în limbajul comun drept „etnobotanice” sau „cristale”, fără a deține autorizațiile prevăzute de lege. Ancheta DIICOT a vizat zeci de acte materiale de vânzare către consumatori din Alba Iulia și localitățile apropiate, inclusiv către persoane tinere și minori.

Primul inculpat, un tânăr domiciliat în Alba Iulia, a fost condamnat la 2 ani și 6 luni de închisoare cu suspendare sub supraveghere pentru 41 de acte materiale. Procurorii au reținut că, în perioada iarna anului 2022 – aprilie 2025, acesta a vândut în mod repetat substanțe psihoactive sub formă de cristal mai multor consumatori. Potrivit rechizitoriului, una dintre clientele sale ar fi cumpărat droguri de aproximativ 20 de ori, cantitățile variind între unu și cinci grame, la prețuri de circa 150 de lei pe gram. De asemenea, inculpatul ar fi comercializat substanțe similare și unei minore, în mai multe rânduri, în perioada 2022–2023.

În aprilie 2025, anchetatorii au descoperit în autoturismul acestuia peste 42 de grame de produse ce conțineau Delta-8-THC-Acetate, substanță încadrată în categoria noilor substanțe psihoactive. În urma perchezițiilor au fost ridicate jeleuri cu conținut psihoactiv, telefoane mobile și sume de bani considerate provenite din activitatea infracțională.

Cel de-al doilea inculpat, din comuna Cricău, a primit aceeași pedeapsă – 2 ani și 6 luni de închisoare cu suspendare sub supraveghere – pentru 39 de acte materiale. Conform procurorilor DIICOT, acesta ar fi vândut și oferit gratuit substanțe psihoactive mai multor consumatori din Alba Iulia în perioada 2023–2025. Unele tranzacții ar fi avut loc chiar în apropierea unor unități medicale, iar cantitățile comercializate variau între 1 și 10 grame.

Anchetatorii susțin că inculpatul își dezvoltase o rețea constantă de clienți, cărora le furniza substanțe psihoactive de tip cristal la prețuri de aproximativ 100 de lei gramul. În cursul investigației au fost efectuate cumpărări autorizate, percheziții domiciliare și informatice, precum și expertize tehnico-științifice. Au fost analizate inclusiv înregistrări video și date extrase din telefoanele mobile ridicate de anchetatori.

Instanța a dispus confiscarea mai multor bunuri folosite sau rezultate din activitatea infracțională. Printre acestea se numără telefoane mobile, un cântar electronic pe care au fost identificate urme de 2-MMC, un grinder cu urme de THC, produse psihoactive și sume importante de bani considerate provenite din vânzarea drogurilor.

Deși au fost condamnați la pedepse cu închisoarea, cei doi nu vor merge în penitenciar, întrucât instanța a dispus suspendarea executării sub supraveghere pe o perioadă de 3 ani. Pe durata termenului de supraveghere, aceștia vor trebui să respecte mai multe obligații impuse de Serviciul de Probațiune: să se prezinte periodic la consilierul de probațiune, să anunțe schimbarea domiciliului sau a locului de muncă și să permită verificarea mijloacelor de existență.

Totodată, ambii inculpați vor fi obligați să participe la programe de reintegrare socială și să efectueze câte 100 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității. În cazul unuia dintre ei, activitatea va putea fi desfășurată la Primăria Alba Iulia sau la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, iar în cazul celuilalt la Primăria Alba Iulia ori Primăria Cricău.

Judecătorii le-au atras atenția că orice încălcare cu rea-credință a obligațiilor impuse sau comiterea unei noi infracțiuni în perioada de supraveghere poate duce la revocarea suspendării și executarea efectivă a pedepsei în penitenciar.

Cei doi au fost obligați și la plata cheltuielilor judiciare către stat, în cuantum de aproximativ 1.200 de lei, respectiv aproape 2.800 de lei.

Sentința poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile de la comunicare.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI