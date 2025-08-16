Care vor fi TARIFELE DE CAZARE în căminele studențești ale Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia în anul academic 2025-2026
TARIFE DE CAZARE în căminele studențești ale Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia în anul academic 2025-2026
Senatul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia a aprobat tarifele de cazare în căminele studențești aplicabile în anul academic 2025-2026.
Decizia a fost luată în ședința din 23 iulie 2025 a Senatului Universității.
Hotărârea a fost adoptată în baza Legii Învățământului Superior nr. 199/2023, cu modificările şi completările ulterioare, Cartei Universității ,,1 Decembrie 1918″ din Alba Iulia, Regulamentului Senatului Universității ,,1 Decembrie 1918″ din Alba Iulia, art. 5, respectiv Hotărârii Consiliului de Administrație al Universității „,1 Decembrie 1918″ din Alba Iulia nr. 16/17.07.2025.
Tarifele de cazare aprobate sunt următoarele:
*Tarife de cazare pentru studenții admiși pe locurile subvenționate
Căminele 1,2 și 3 (300 de lei/student/lună)
Cămin 4 (280 de lei/student/lună)
Cămin 5 (350 de lei/student/lună)
*Tarife de cazare pentru studenți admiși pe locurile cu taxă
Căminele 1,2 și 3 (600 de lei/student/lună)
Cămin 4 (560 de lei/student/lună)
Cămin 5 (700 de lei/student/lună)
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
Deși este „secetă” de bani, numărul beneficiarilor de pensii speciale a crescut. Magistrații continuă să primească cele mai mari sume din sistem
Numărul beneficiarilor de pensii speciale a crescut ușor, însă suficient cât să provoace tensiuni în rândul cetățenilor. La capitolul beneficii, magistrații continuă să primească cele mai mari sume din sistem Numărul persoanelor care beneficiază de pensii speciale a crescut ușor în luna iulie 2025, ajungând la peste 11.700 de beneficiari, conform datelor oficiale comunicate de […]
Peste 78.000 de certificate medicale emise în 2024, în Alba: Peste 60% dintre acestea, eliberate pentru codul „Boală obişnuită”
Peste 78.000 de certificate medicale au fost emise în 2024, în Alba: Peste 60% dintre acestea au fost eliberate pentru codul „Boală obişnuită” Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNASS) a efectuat acţiuni de control în toată ţara la primii 5 medici din fiecare judeţ care au eliberat anul trecut cele mai multe certificate de […]
Marius Ceteraș, reales membru în Consiliul Director al FRȘah: Este la al treilea mandat și speră să implementeze un proiect de 4 milioane de euro
Albaiulianul Marius Ceteraș a fost reales membru în Consiliul Director al FRȘah. Alături de echipa sa, speră să implementeze un proiect de 4 milioane de euro Albaiulianul Marius Ceteraș rămâne un om de bază în cadrul Federației Române de Șah, fiind ales cu 66 de voturi din 68 pentru un al treilea mandat. El s-a […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Radu Georgescu, despre decizia Fitch de a menţine ratingul suveran al României la „BBB minus”, cu perspectivă negativă: ”România, trebuie să începi să înveți dacă nu vrei să rămâi corigentă”
Radu Georgescu, despre decizia Fitch de a menţine ratingul suveran al României la „BBB minus”, cu perspectivă negativă: ”România, trebuie...
Impozitarea progresivă, măsură care ar asigura venituri la buget mai mari decât pachetele 1 și 2 ale Guvernului Bolojan. Fost ministru: „În toate țările dezvoltate din UE se aplică cu succes. În România, se iau bani de la seniori, mame, gravide și veterani de război”
Impozitarea progresivă, măsură care ar asigura venituri la buget mai mari decât pachetele 1 și 2 ale Guvernului Bolojan. Fost...
Știrea Zilei
VIDEO | CLACA LA COASĂ – obicei străvechi readus la viață la Mogoș, în județul Alba, în care oamenii se ajută unii pe alţii. Cum se desfăşoară o clacă
CLACA LA COASĂ – obicei străvechi readus la viață la Mogoș, în județul Alba, în care oamenii se ajută unii...
Deschiderea oficială a Festivalului Roman Apulum: Tabără antică, demonstrații, târg de sclavi, spectacol cu foc, paradă cu torțe și lupte cu gladiatori. PROGRAMUL zilei de sâmbătă
Deschiderea oficială a Festivalului Roman Apulum: Tabără antică, demonstrații, târg de sclavi, spectacol cu foc, paradă cu torțe și lupte...
Curier Județean
Deși este „secetă” de bani, numărul beneficiarilor de pensii speciale a crescut. Magistrații continuă să primească cele mai mari sume din sistem
Numărul beneficiarilor de pensii speciale a crescut ușor, însă suficient cât să provoace tensiuni în rândul cetățenilor. La capitolul beneficii,...
Care vor fi TARIFELE DE CAZARE în căminele studențești ale Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia în anul academic 2025-2026
TARIFE DE CAZARE în căminele studențești ale Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia în anul academic 2025-2026 Senatul Universității...
Politică Administrație
FOTO | Trecerea de pietoni din centrul Aiudului, retrasată: „Asigurăm astfel o circulație mai fluentă și mai sigură pentru aiudeni dar și pentru turiști”
Trecerea de pietoni din centrul Aiudului, retrasată Trecerea de pietoni din centrul municipiului Aiud a fost retrasată. „Pași mici, dar...
FOTO | Lucrări avansate la modernizarea școlii și la noua sală de sport din Șpring
Școală modernizată și sală de sport nouă la Șpring: Lucrări avansate Școala gimnazială unde vor învața elevii din clasele III-VIII,...
Opinii Comentarii
16 august| Ziua națională pentru comemorarea martirilor Brâncoveni și conștientizare a violențelor împotriva creștinilor. Cum a ajuns să fie marcată această zi
16 august| Ziua națională pentru comemorarea martirilor Brâncoveni și conștientizare a violențelor împotriva creștinilor. Cum a ajuns să fie marcată...
15 august: Ziua Marinei Române sărbătorită de Sfânta Maria Mare, ocrotitoarea marinarilor de pretutindeni
15 august: Ziua Marinei Române sărbătorită de Sfânta Maria Mare, ocrotitoarea marinarilor de pretutindeni În fiecare an, la data de...