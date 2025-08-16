Care vor fi TARIFELE DE CAZARE în căminele studențești ale Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia în anul academic 2025-2026

TARIFE DE CAZARE în căminele studențești ale Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia în anul academic 2025-2026

Senatul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia a aprobat tarifele de cazare în căminele studențești aplicabile în anul academic 2025-2026.

Decizia a fost luată în ședința din 23 iulie 2025 a Senatului Universității.

Hotărârea a fost adoptată în baza Legii Învățământului Superior nr. 199/2023, cu modificările şi completările ulterioare, Cartei Universității ,,1 Decembrie 1918″ din Alba Iulia, Regulamentului Senatului Universității ,,1 Decembrie 1918″ din Alba Iulia, art. 5, respectiv Hotărârii Consiliului de Administrație al Universității „,1 Decembrie 1918″ din Alba Iulia nr. 16/17.07.2025.

Tarifele de cazare aprobate sunt următoarele:

*Tarife de cazare pentru studenții admiși pe locurile subvenționate

Căminele 1,2 și 3 (300 de lei/student/lună)

Cămin 4 (280 de lei/student/lună)

Cămin 5 (350 de lei/student/lună)

*Tarife de cazare pentru studenți admiși pe locurile cu taxă

Căminele 1,2 și 3 (600 de lei/student/lună)

Cămin 4 (560 de lei/student/lună)

Cămin 5 (700 de lei/student/lună)

