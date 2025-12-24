FOTO | Captură impresionantă în Alba: Mistreț uriaș, recoltat de un vânător: ,,Cel mai frumos exemplar”
Captură impresionantă în Alba: Mistreț uriaș, recoltat de un vânător: ,,Cel mai frumos exemplar”
Un vânător a reușit să recolteze un mistreț de dimensiuni mari, mai exact 265 de kilograme, în perioada sărbătorilor de iarnă, în prima jumătate a sezonului de vânat.
Astfel, vânătorul Remus Giurgiu își va aduce aminte cu drag de perioada de iarnă datorită ,,celui mai frumos exemplar de mistreț-vier”. Cu această ocazie, vânătorii transmis pentru colegii lor multă sănătate și liniște.
,,Lângă fotografia colegului nostru Remus Giurgiu, care a reușit recoltarea celui mai frumos exemplar de mistreț-vier din această primă jumătate de sezon, alăturăm mesajul cu urări de sănătate și liniște în case tuturor camarazilor vânători!
Avem pentru anul care vine aceleași năzuințe legate de efectivele optime la fiecare specie de vânat, păduri liniștite și abundente și o legislație clară și favorabilă principiului armoniei dintre om și natură.
Împărtășim împreună aceleași valori dintre care cele de căpătâi sunt camaraderia și respectul pentru vânat și habitatul său”, se arată în mesajul transmis.
