Apel 112, aplicație mobilă de acces voce-video-date la Serviciul de urgență pentru persoanele cu deficiențe de auz și vorbire. Cum funcționează 

Serviciul de Telecomunicații Speciale a operaționalizat Aplicația mobilă Apel 112 din cadrul arhitecturii Next Generation 112. Aplicația este dedicată persoanelor cu deficiențe de auz și/sau vorbire și le oferă acces direct la Serviciul de urgență 112 prin multiple canale de comunicare: apeluri audio-video, chat RTT (Real-Time Text), pictograme, mesaje predefinite, imagini și videoclipuri.

La inițierea unui apel, aplicația transmite automat operatorilor 112 localizarea precisă a apelantului, împreună cu datele medicale completate în prealabil în profilul utilizatorului. Pentru apelurile video, arhitectura sistemului include servicii de interpretariat în limba semnelor române, active permanent, 24/7.

Interpreții autorizați asigură comunicarea dintre apelant și operatorul 112 sau dispecerul agenției de intervenție. Prin aplicație pot fi solicitate intervenții ale Ambulanței, Poliției, SMURD, Pompierilor, Jandarmeriei și a echipajelor Salvamont.

În paralel cu operaționalizarea aplicației, STS desfășoară, împreună cu autorități naționale și organizații neguvernamentale, sesiuni de informare și promovare la nivel național privind funcționalitățile și beneficiile noii soluții dedicate accesului adaptat la Serviciul de urgență 112.

Pe site-ul oficial al Serviciului de Telecomunicații Speciale – https://sts.ro/ro/servicii/despre-112/accesibilitate/apel112ng/, persoanele interesate pot accesa informații complete despre aplicația Apel 112 din cadrul arhitecturii Next Generation 112, tutoriale privind funcționalitățile acesteia, precum și ghiduri de instalare și utilizare pentru dispozitivele mobile.

Prin implementarea aplicației, Serviciul de Telecomunicații Speciale reconfirmă angajamentul instituțional pentru dezvoltarea și modernizarea unor servicii publice moderne, accesibile și incluzive, care să asigure acces echitabil la Serviciul de urgență 112 pentru toți cetățenii.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI