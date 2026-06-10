Actualitate

Apel 112, aplicație mobilă de acces voce-video-date la Serviciul de urgență pentru persoanele cu deficiențe de auz și vorbire. Cum funcționează 

Ioana Oprean

Publicat

acum 23 de minute

în

De

ALBA FEST 2026

Apel 112, aplicație mobilă de acces voce-video-date la Serviciul de urgență pentru persoanele cu deficiențe de auz și vorbire. Cum funcționează

Serviciul de Telecomunicații Speciale a operaționalizat Aplicația mobilă Apel 112 din cadrul arhitecturii Next Generation 112. Aplicația este dedicată persoanelor cu deficiențe de auz și/sau vorbire și le oferă acces direct la Serviciul de urgență 112 prin multiple canale de comunicare: apeluri audio-video, chat RTT (Real-Time Text), pictograme, mesaje predefinite, imagini și videoclipuri.

La inițierea unui apel, aplicația transmite automat operatorilor 112 localizarea precisă a apelantului, împreună cu datele medicale completate în prealabil în profilul utilizatorului. Pentru apelurile video, arhitectura sistemului include servicii de interpretariat în limba semnelor române, active permanent, 24/7.

Interpreții autorizați asigură comunicarea dintre apelant și operatorul 112 sau dispecerul agenției de intervenție. Prin aplicație pot fi solicitate intervenții ale Ambulanței, Poliției, SMURD, Pompierilor, Jandarmeriei și a echipajelor Salvamont.

În paralel cu operaționalizarea aplicației, STS desfășoară, împreună cu autorități naționale și organizații neguvernamentale, sesiuni de informare și promovare la nivel național privind funcționalitățile și beneficiile noii soluții dedicate accesului adaptat la Serviciul de urgență 112.

Pe site-ul oficial al Serviciului de Telecomunicații Speciale – https://sts.ro/ro/servicii/despre-112/accesibilitate/apel112ng/, persoanele interesate pot accesa informații complete despre aplicația Apel 112 din cadrul arhitecturii Next Generation 112, tutoriale privind funcționalitățile acesteia, precum și ghiduri de instalare și utilizare pentru dispozitivele mobile.

Prin implementarea aplicației, Serviciul de Telecomunicații Speciale reconfirmă angajamentul instituțional pentru dezvoltarea și modernizarea unor servicii publice moderne, accesibile și incluzive, care să asigure acces echitabil la Serviciul de urgență 112 pentru toți cetățenii.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Comunicat | DEER consolidează cultura integrității prin implementarea standardului internațional anti-mită

Bogdan Ilea

Publicat

acum 5 ore

în

10 iunie 2026

De

Comunicat | DEER consolidează cultura integrității prin implementarea standardului internațional anti-mită Într-un context în care încrederea, transparența și responsabilitatea reprezintă repere esențiale ale unei organizații moderne, Distribuție Energie Electrică Romania (DEER) face un nou pas în consolidarea culturii sale organizaționale prin implementarea standardului internațional pentru sistemele de management anti-mită. Acest demers reflectă angajamentul ferm al […]

Citește mai mult

Actualitate

11 iunie 2026 | COD GALBEN de FURTUNI în Alba și alte zone din țară: Averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și grindină până joi seara

Ioana Oprean

Publicat

acum 6 ore

în

10 iunie 2026

De

11 iunie 2026 | COD GALBEN de FURTUNI în Alba și alte zone din țară: Averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și grindină până joi seara ANM a emis miercuri dimineața noi avertizări cod galben de furtuni valabile mâine, 11 iunie 2026, în Alba și alte zone din țară. Potrivit meteorologilor, în intervalul […]

Citește mai mult

Actualitate

FOTO | ACCIDENT rutier GRAV pe DN1: O femeie a murit, iar alte trei persoane au fost rănite după ce un TIR s-a răsturnat în urma impactului cu o autocisternă și două autoturisme

Ioana Oprean

Publicat

acum 7 ore

în

10 iunie 2026

De

ACCIDENT rutier GRAV pe DN1: O femeie a murit, iar alte trei persoane au fost rănite după ce un TIR s-a răsturnat în urma impactului cu o autocisternă și două autoturisme Un grav accident rutier s-a produs miercuri dimineață pe DN1, în localitatea Cornițel, județul Bihor, pe traseul Huedin – Oradea. În eveniment au fost […]

Citește mai mult