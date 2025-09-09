Rămâi conectat

FOTO | „Căpitanul” Nicolae Stanciu și Andrei Rațiu, integraliști în egalul dezamăgitor al României din Cipru

Lucian Daramus

acum 57 de minute

„Căpitanul” Nicolae Stanciu și Andrei Rațiu, integraliști în egalul României din Cipru

Cei doi fotbaliști din Alba din lotul tricolor, „căpitanul” deja tradițional Nicolae Stanciu și Andrei Rațiu, au fost titulari și integraliști în meciul pe care naționala de fotbal a României l-a disputat, marți, 9 septembrie 2025, în fața Ciprului, la Nicosia, în preliminariile Campionatului Mondial de Fotbal din 2026. 

Rezultat final: Cipru-România 2-2 (1-2).

Tricolorii au condus cu 2-0, care s-a dovedit a fi… scor periculos, conform unei expresii ceelebre din limba de lemn a fotbalului.

Tricolorii au intrat rapid în avantaj. În minutul 2 (n.a. secunda 90 mai precis), Denis Drăguș a profitat de o eroare în apărarea gazdelor și a înscris în poarta goală.

În minutul 18, același Denis Drăguș a dublat diferența de pe tabelă, cu un lob peste posrtarul de origine braziliană Fabiano Freitas.

În minutul 29, „căpitanul” ciprioților, Grigoris Kastanos, a recuperat o minge în jumătatea de teren adversă și, după două driblinguri, a trimis în fața porții peentru o finalizare simplă a lui Loizos Loizou: 1-2, rezultat care avea să fie consemnat de la pauză.

Putea fi, însă, 3-1 în favoarea României până la „recreație” dacă Dennis Man nu rata incredibil, din poziție singur portarul, în minutul 41.

Charalampos Charalampous a egalat la 2 în minutul 77 cu un șut în forță din interiorul careului, totul pornind de la o minge pierdută ușor de Dennis Man.

Cipru a trecut milimetric pe lângă victorie în minutul 90+2, când Ioannis Pittas nu a reușit să-l învingă pe portarul Horațiu Moldovan dintr-o poziție ideală.

Pe Flashscore, Andrei Rațiu a primit nota 6,2, în vreme ce nota primită de Nicolae Stanciu a fost 6,1.

foto: captură video Prima TV – suporteri tricolori în tribunele Stadionului „GSP Arena" din Nicosia

