FOTO | Bogdan Ștefan, debut la 18 ani în poarta Unirii Alba Iulia: A „ferecat” buturile la Pecica
Bogdan Ștefan, debut la 18 ani în poarta Unirii Alba Iulia
Tânărul portar Bogdan Ștefan a jucat în premieră într-un meci oficial la CSM Unirea Alba Iulia în partida de Liga 3 din deplasare cu Progresul Pecica.
Citește și: FOTO | Prima victorie a Unirii Alba Iulia în noul campionat: Punctaj maxim pentru CSU, Șugagul – prima înfrângere, Blajul – niciun punct
Uniriștii au câștigat această partidă cu 4-0 (1-0), Bogdan Ștefan având o contribuție importantă la conturarea primuiui succes al „alb-negrilor” în noua ediție a campionatului din eșalonul fotbalistic terț.
Bogdan Ștefan a „ferecat” practic buturile Unirii la Pecica. Intervenția sa din minutul 57, o paradă senzațională, a menținut avansul minim pe tabelă din acel moment al formației albaiuliene.
„Este un început promițător și un pas important pentru viitorul său alături de Unirea”, se arată într-o postare de pe pagina oficială de facebook a clubului CSM Unirea Alba Iulia.
Tânărul goalkeeper a venit în vară la CSM Unirea Alba Iulia de la FC Voluntari.
Bogdan Ștefan va împlini 19 ani în luna noiembrie 2025.
foto: CSM Unirea Alba Iulia
