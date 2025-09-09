FOTO | Bogdan Ștefan, debut la 18 ani în poarta Unirii Alba Iulia: A „ferecat” buturile la Pecica

Bogdan Ștefan, debut la 18 ani în poarta Unirii Alba Iulia

Tânărul portar Bogdan Ștefan a jucat în premieră într-un meci oficial la CSM Unirea Alba Iulia în partida de Liga 3 din deplasare cu Progresul Pecica.

Uniriștii au câștigat această partidă cu 4-0 (1-0), Bogdan Ștefan având o contribuție importantă la conturarea primuiui succes al „alb-negrilor” în noua ediție a campionatului din eșalonul fotbalistic terț.

Bogdan Ștefan a „ferecat” practic buturile Unirii la Pecica. Intervenția sa din minutul 57, o paradă senzațională, a menținut avansul minim pe tabelă din acel moment al formației albaiuliene.

„Este un început promițător și un pas important pentru viitorul său alături de Unirea”, se arată într-o postare de pe pagina oficială de facebook a clubului CSM Unirea Alba Iulia.

Tânărul goalkeeper a venit în vară la CSM Unirea Alba Iulia de la FC Voluntari.

Bogdan Ștefan va împlini 19 ani în luna noiembrie 2025.

foto: CSM Unirea Alba Iulia

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI