Rămâi conectat

Sport

FOTO | Bogdan Ștefan, debut la 18 ani în poarta Unirii Alba Iulia: A „ferecat” buturile la Pecica

Lucian Daramus

Publicat

acum o oră

în

De

Bogdan Ștefan, debut la 18 ani în poarta Unirii Alba Iulia

Tânărul portar Bogdan Ștefan a jucat în premieră într-un meci oficial la CSM Unirea Alba Iulia în partida de Liga 3 din deplasare cu Progresul Pecica.

Citește și: FOTO | Prima victorie a Unirii Alba Iulia în noul campionat: Punctaj maxim pentru CSU, Șugagul – prima înfrângere, Blajul – niciun punct

Uniriștii au câștigat această partidă cu 4-0 (1-0), Bogdan Ștefan având o contribuție importantă la conturarea primuiui succes al „alb-negrilor” în noua ediție a campionatului din eșalonul fotbalistic terț.

Bogdan Ștefan a „ferecat” practic buturile Unirii la Pecica. Intervenția sa din minutul 57, o paradă senzațională, a menținut avansul minim pe tabelă din acel moment al formației albaiuliene.

„Este un început promițător și un pas important pentru viitorul său alături de Unirea”, se arată într-o postare de pe pagina oficială de facebook a clubului CSM Unirea Alba Iulia.

Tânărul goalkeeper a venit în vară la CSM Unirea Alba Iulia de la FC Voluntari.

Bogdan Ștefan va împlini 19 ani în luna noiembrie 2025.

foto: CSM Unirea Alba Iulia

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sport

Sport

FOTO | În SuperLiga Feminină, CSM Unirea Alba Iulia, înfrângere în fața campioanei ultimelor două sezoane

Lucian Daramus

Publicat

acum 7 ore

în

9 septembrie 2025

De

În SuperLiga Feminină, CSM Unirea Alba Iulia, înfrângere în fața campioanei ultimelor două sezoane În etapa a 3-a din SuperLiga Feminină de fotbal, CSM Unirea Alba Iulia a suferit o înfrângere în fața campioanei ultimelor două sezoane, Farul Constanța. Citește și: Miriam Bulgaru, învinsă în finala turneului ITF de la Viena: A fost depășită de […]

Citește mai mult

Sport

FOTO | Rezultate foarte bune obținute de boxerii CS Unirea Alba Iulia, la Centura Păltiniș 2025

Lucian Daramus

Publicat

acum 16 ore

în

9 septembrie 2025

De

Rezultate foarte bune obținute de boxerii CS Unirea Alba Iulia, la Centura Păltiniș 2025 Boxerii CS Unirea Alba Iulia, pregătiți de antrenorul Nicolae Paștiu, continuă să obțină rezultate foarte bune. La a 37-a ediție a Centurii Păltiniș, desfășurată recent la Sibiu, pugiliștii uniriști au obținut un loc 1 și două locuri 2. Citește și: FOTO […]

Citește mai mult

Sport

11-13 septembrie 2025 | CSM Unirea Alba Iulia își apără, la Focșani, trofeul Cupei României la polo feminin: Partida cu rivala Steaua, televizată

Lucian Daramus

Publicat

acum o zi

în

8 septembrie 2025

De

CSM Unirea Alba Iulia, meciuri în Cupa României de polo feminin În perioada 10-13 septembrie 2025, Bazinul de înot didactic din Focșani va găzdui Cupa României la polo (seniori și senioare). Citește și: Ce performanță! CSM Unirea Alba Iulia a câștigat Cupa României la polo senioare În turneul feminin, CSM Unirea Alba Iulia, care a […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 5 ore

Certificatele de handicap deja emise, cu termen de valabilitate permanent, rămân valabile: Precizări oficiale

Certificatele de handicap deja emise, cu termen de valabilitate permanent, rămân valabile Proiectul de Ordin privind noile criterii de încadrare...
Actualitateacum 6 ore

Guvernul face ultimele pregătiri pentru DISPONIBILIZĂRI în administrația locală: „Există o radiografie foarte clară a situaţiei personalului din toate localităţile din ţară”

Bugetarii din administrația locală nu scapă de disponibilizări: „Guvernul o radiografie foarte clară a situaţiei personalului din toate localităţile din...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 3 ore

VIDEO | „Masa care unește” a fost montată în Cetatea Alba Carolina: 10.000 de „comeseni” vor lua loc la ea pentru a stabili un record mondial

„Masa care unește” a fost montată în Cetatea Alba Carolina: 10.000 de „comeseni” vor lua loc la ea pentru a...
Ştirea zileiacum 4 ore

VIDEO | Primăria Mirăslău caută fonduri pentru asfaltarea drumului DC 81, spre Rachiș – satul părăsit, renăscut prin grija unui fiu al locului

Primăria Mirăslău caută fonduri pentru asfaltarea drumului DC 81, spre Rachiș – satul părăsit, renăscut prin grija unui fiu al...

Curier Județean

Curier Județeanacum 2 ore

FOTO | APEL pentru salvarea lui Bubico, un cățel rănit grav prin mușcătură. Asociație: „Este cel mai grav caz de câine mușcat pe care l-am întâlnit”

APEL pentru salvarea lui Bubico, un cățel rănit grav prin mușcătură Asociația Help 4 Strays a lansat un apel public...
Curier Județeanacum 4 ore

O biserică monument istoric din Alba, afectată de un incendiu acum 6 ani, va fi restaurată și consolidată

O biserică monument istoric din Alba, afectată de un incendiu acum 6 ani, va fi restaurată și consolidată Un incendiu...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 14 ore

Primăria municipiului Aiud: Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru Planul de Mobilitate Urbană Durabilă

Primăria municipiului Aiud: Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru Planul de Mobilitate Urbană Durabilă...
Politică Administrațieacum o zi

15 septembrie 2025 | Intră în funcțiune sistemul de parcări publice cu plată din Blaj: Aplicația, deja disponibilă. TARIFELE

Intră în funcțiune sistemul de parcări publice cu plată din Blaj Începând de luni, 15 septembrie 2025, va intra în...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 15 ore

9 septembrie: Ziua Sfintei Ana, protectoarea copiilor și a mamelor. Ce nume se sărbătoresc

9 septembrie: Ziua Sfintei Ana, protectoarea copiilor și a mamelor. Ce nume poartă sărbătoriții În cea de-a doua zi după...
Opinii - Comentariiacum 17 ore

9 septembrie: Evenimente și personalități marcante care au influențat istoria și cultura

9 septembrie: Evenimente importante și personalități marcante care au influențat istoria, cultura și societatea Ziua de 9 septembrie a adus...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea