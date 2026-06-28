Apă cu porția în unele sate din Alba: Program strict de furnizare pe fondul caniculei și consumului ridicat
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VIDEO | Decathlonul Dacic, punct culminant al Festivalului Cetăților Dacice 2026: Demonstrație de forță și îndemânare pe stadionul din Cricău
Decathlonul Dacic, punct culminant al Festivalului Cetăților Dacice 2026: Demonstrație de forță și îndemânare pe stadionul din Cricău Decathlonul Dacic a reprezentat punctul culminant competițional al celei de-a XVIII-a ediții a Festivalului Cetăților Dacice, desfășurat în perioada 26–28 iunie 2026 în zona Piatra Craivii – Bucerdea Vinoasă – Cricău. Competiția a adus la start reprezentanții […]
VIDEO | Bărbat de 39 de ani, din Daia Română, REȚINUT după două opriri în trafic în aceeași zi: Mai întâi băut, apoi fără permis la volan
Bărbat de 39 de ani, din Daia Română, REȚINUT după două opriri în trafic în aceeași zi: Mai întâi băut, apoi fără permis la volan Sâmbătă, 27 iunie 2026, polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 39 de […]
ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 28 iunie 2026. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS
ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 28 iunie 2026. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS Mai multe instituții publice din Alba anunță posturi vacante la data de 28 iunie 2026 și organizează concurs în următoarea perioadă. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind […]
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VIDEO | Salvatori din cadrul ISU Alba mobilizați în Franța într-o misiune europeană de forță împotriva incendiilor de vegetație: LISTA
Salvatori din cadrul ISU Alba mobilizați în Franța într-o misiune europeană de forță împotriva incendiilor de vegetație: LISTA Salvatorii din...
Codul rutier 2026 | Se schimbă locul examenului pentru redobândirea permisului de conducere: De când se aplică modificarea
Se schimbă locul examenului pentru redobândirea permisului de conducere: De când se aplică modificarea Începând cu 1 iulie 2026, testul...
Știrea Zilei
VIDEO | Decathlonul Dacic, punct culminant al Festivalului Cetăților Dacice 2026: Demonstrație de forță și îndemânare pe stadionul din Cricău
Decathlonul Dacic, punct culminant al Festivalului Cetăților Dacice 2026: Demonstrație de forță și îndemânare pe stadionul din Cricău Decathlonul Dacic...
VIDEO | Bărbat de 39 de ani, din Daia Română, REȚINUT după două opriri în trafic în aceeași zi: Mai întâi băut, apoi fără permis la volan
Bărbat de 39 de ani, din Daia Română, REȚINUT după două opriri în trafic în aceeași zi: Mai întâi băut,...
Curier Județean
28 iunie – 1 iulie 2026 | COD ROȘU de caniculă trei zile la rând în Alba! Recomandări pentru cetățeni din partea Instituției Prefectului – Județul Alba
COD ROȘU de caniculă trei zile la rând în Alba! Recomandări pentru cetățeni din partea Instituției Prefectului – Județul Alba...
Unde se vor susține în Alba testările pentru reducerea perioadei de suspendare a dreptului de a conduce, de la 1 iulie 2026
Unde se vor susține în Alba testările pentru reducerea perioadei de suspendare a dreptului de a conduce, de la 1...
Politică Administrație
FOTO | Un milion de lei alocați de Consiliul Județean Alba pentru lucrări de întreținere pe drumul dintre Barajul Oașa și Poarta Raiului: ,,Putem ajunge, într-o perioadă de timp rezonabilă, și la asfaltare”
Un milion de lei alocați de Consiliul Județean Alba pentru lucrări de întreținere pe drumul dintre Barajul Oașa și Poarta...
Aprobarea noilor tarife de incinerare a animalelor moarte, la vot în Consiliul Local Alba Iulia: Motivul, creșterea prețurilor la gaz, curent și utilități. Ce cost se va percepe pe kilogramul de cadavru
Aprobarea noilor tarife de incinerare a animalelor moarte, la vot în Consiliul Local Alba Iulia: Motivul, creșterea prețurilor la gaz,...
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Noaptea de Sânziene: Magia celei mai misterioase nopți din vara românească, noaptea în care „se deschid cerurile” În fiecare an,...
Cum se face vișinata de casă: Rețete de preparare a vișinatei, băutură tradițională românească
Cum se face vișinata de casă: Rețete de preparare a vișinatei, băutură tradițională românească Vișinata este una dintre cele mai...