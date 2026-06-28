Apă cu porția în unele sate din Alba: Program strict de furnizare pe fondul caniculei și consumului ridicat

Furnizarea apei potabile va fi restricționată temporar în mai multe localități din județul Alba, în contextul temperaturilor ridicate și al consumului crescut, inclusiv pentru activități agricole. Măsura a fost anunțată de SC APA CTTA SA Alba, în acord cu autoritățile locale, pentru a permite refacerea rezervelor din rezervoarele de înmagazinare.

Programul de furnizare a apei

Noile intervale orare sunt următoarele:

Cricău, Craiva, Țibru: 06:00–10:00 și 18:00–22:00

06:00–10:00 și 18:00–22:00 Stremț, Berghin, Ghirbom, Henig, Ohaba, Secașel, Colibi: 05:00–10:00 și 18:00–22:00

05:00–10:00 și 18:00–22:00 Bucerdea Vinoasă, Ighiu, Ighiel, Țelna: 06:00–14:00 și 18:00–22:00

Reprezentanții companiei regionale de apă avertizează că, în special în zonele înalte, pot apărea scăderi de presiune sau chiar întreruperi temporare chiar și în intervalele de furnizare.

Posibile probleme la reluarea alimentării

Reprezentanții operatorului atrag atenția că, la reluarea furnizării, apa poate prezenta temporar turbiditate crescută, fiind recomandată utilizarea acesteia doar în scop menajer până la limpezire.

De asemenea, la solicitarea primăriilor, pot fi amplasate rezervoare mobile de apă potabilă în localitățile afectate.

Apel la consum responsabil

Operatorul face apel la populație să utilizeze apa în mod responsabil și să evite risipa, în condițiile în care situația poate fi actualizată în funcție de evoluția consumului și a nivelului rezervelor.

foto: arhivă (cu rol lustrativ)