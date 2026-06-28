VIDEO | Bărbat de 39 de ani, din Daia Română, REȚINUT după două opriri în trafic în aceeași zi: Mai întâi băut, apoi fără permis la volan

Bărbat de 39 de ani, din Daia Română, REȚINUT după două opriri în trafic în aceeași zi: Mai întâi băut, apoi fără permis la volan

Sâmbătă, 27 iunie 2026, polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 39 de ani, din localitatea Daia Română, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe și conducerea unui autovehicul pe drumurile publice fără a deține permis de conducere.

În după-amiaza zilei de 27 iunie 2026, în jurul orei 17.36, polițiștii rutieri au oprit, pentru control, pe Bulevardul Republicii, un autoturism condus de bărbatul, în vârstă de 39 de ani.

Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând valoarea de 0.84 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost condus la spital în vederea stabilirii alcoolemiei.

Ulterior, la ora 20.05, polițiștii au oprit, pentru control, pe strada Emil Racoviță, autoturismul condus de bărbatul de 39 de ani, acesta având dreptul de conducere suspendat.

Astăzi, 28 iunie 2026, bărbatul va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia în vederea dispunerii măsurilor legale.

În cauză, polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe și conducerea unui autovehicul pe drumurile publice fără a deține permis de conducere.

sursa: IPJ Alba

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