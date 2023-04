FOTO| Campanie umanitară la Sebeș: Iepurașul de Paște a sosit mai repede pentru 200 de vârstnici

Ghețarul de la Scărișoara se topește într-un ritm rapid. Avertismentul unui cercetător clujean

Gheţarul de la Scărişoara, al doilea gheţar subteran ca mărime din lume, se topește într-un ritm alarmant, atenționează un cercetăror de la Institutul de Speologie Emil Racoviță din Cluj-Napoca.

Cercetătorul Aurel Perșoiu, de la Institutul de Speologie Emil Racoviță din Cluj-Napoca, a vorbit la Euronews România despre cât de curând am putea rămâne fără ghețari.

Acum câteva zile, mai mulți turiști au murit după ce o parte din ghețarul Marmolada din munţii Dolomiţi din nordul Italiei s-a desprins și a produs o avalanșă. De ce s-a întâmplat asta și cât de probabil este să se mai întâmple și cu alți ghețari?

„S-a întâmplat pentru că gheața aceea se topește. Legat de când se mai poate întâmpla răspunsul este în orice clipă, acum sau peste cinci minute sau cinci ani. Ceea ce este important de reținut este faptul că se întâmplă și se poate întâmpla mai frecvent decât în urmă cu cinci, 10, 20 de ani, deoarece creșterile de temperatură din ultimii cinci, 10, 15 ani au dus la topirea accentuată a gheții și creșterea instabilității a acesteia. Aceste catastrofe pot să se întâmple și se vor întâmpla mai frecvent în anii următori”, a explicat Aurel Perșoiu, cercetător la Institutul de Speologie din Cluj-Napoca.

În România avem cel mai vechi și cel mai voluminos ghețar subteran din lume: Ghețarul Scărișoara care are peste 100.000 metri cubi de gheață. În ce ritm se topește? Există pericolul să nu mai existe? În cât timp?

„Se topește accelerat în ultimii ani. Avem date preliminare, care sugerează că ar putea să aibă către 13.000 de ani și arată că, cel puțin, în ultimii 10.000 de ani este foarte posibil să nu fi existat o perioadă de topire atât de accentuată ca cea din prezent. Cel puțin în ultimii trei sau patru ani am asistat la o topire a gheții, care este fără precedent, de când se fac măsurători, din anul 1921. S-a topit mai multă gheață decât în ultimii 40 de ani și datele arată că acest proces se va amplifica în următorii ani”, a mai adăugat cercetătorul.

Aurel Perșoiu a mai explicat faptul Ghețarul de la Scărișoara este înconjurat de roci, deci dacă are loc o topire nu se poate prăbuși.

„Se poate întâmpla ca într-un singur an să pierdem 20-25 de cm de gheață la suprafață. În ultimii 20 de ani media de topire pe an era la 2-3 centimetri. Într-un an am pierdut cât am pierdut în 10 ani. Este posibil să asistăm la o dezintegrare rapidă în partea superioară. În următorii ani sau decenii blocul principal de gheață este în siguranță”, a mai spus el.