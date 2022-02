FOTO| Cămin cultural cu două cabinete medicale și sală multimedia la Pâclișa: Au fost recepționate lucrările pentru investiția de peste 3 milioane de lei

FOTO| Malka, mașina de război adusă de ruși la granița cu Ucraina. „Obuzierul nuclear” poate lansa proiectile până la 55 de kilometri

Tensiunile de la granița ruso-ucraineană cresc pe zi ce trece, în condițiile în care niciuna dintre părțile potențial beligerante nu dă niciun pas înapoi.

Printre mașinăriile de război masate de armata rusă și pregătite să intre în luptă se numără unul dintre cele mai puternice obuziere autopropulsate din lume, 2S7 „Malka”.

Mașinăria infernală de război are o rază de acțiune efectivă de 37 de kilometri (ajungând la 55 kilometri când sunt folosite proiectile asistate de rachetă).

Este conceput pentru a lovi ținte și instalații inamice vitale din spatele liniei frontului. Poate lansa două obuze pe minut, al doilea fiind tras înainte ca primul să ajungă la destinație.

Este numit „Obuzierul nuclear” deoarece a fost creat în anii ’70, în fosta URSS, și era destinat lansării unor proiectile cu încărcătură nucleară.

Rapoartele prezentate într-o analiză complexă realizată de cotidianul El Confidencial arată că super-tunul a fost văzut în preajma orașului Belgorod, capitala regiunii Oblast, și undeva în Crimeea.

Din acest motiv, cel mai probabil primele orașe potențial lovite de proiectilele gigantice, în cazul unei invazii, vor fi Harcov și Herson, două dintre punctele strategice importante din estul Ucrainei.

Piesa de artilerie grea autopropulsată a fost detectate în Veselaya Lopan, un orășel la sud-vest de Belgorod, la aproximativ 30 de kilometri de graniță și la doar 60 de kilometri de Harkov.

Sunt „super-tunuri” de 203 milimetri, un calibru care se mai folosește cu greu altundeva în lume și unul dintre cele mai mari din lume.

Fiind o piesă autopropulsată, constă dintr-un șasiu similar cu cel al unui tanc de luptă cu o montură deschisă cu tunul de 203 milimetri deasupra.

Acest calibru permite o rază de acțiune enormă de peste 50 kilometri (cu muniție asistată), făcându-i folosirea foarte diferită de mortarul autopropulsat Tyulpan de 240 mm, care are o rază de acțiune de 10 kilometri. Este, de asemenea, o piesă foarte specială, deoarece este capabilă să tragă obuze de 130 kilograme cu un focos tactic.

Astfel de calibre mari nu mai sunt folosite în majoritatea armatelor, în principal din cauza problemelor logistice implicate. Pentru a vă face o idee, fiecare piesă 2S7 are nevoie de un vehicul de sprijin special, plus un echipaj de 7 tuneri.

Piesa în sine poartă doar patru carcase plus alte patru în vehiculul de sprijin, așa că are nevoie în mod constant de lanțul său de aprovizionare. Are, de asemenea, o rată de foc lentă, deși compensează acest lucru cu raza sa lungă de acțiune, ceea ce îi permite să tragă două focuri și să schimbe locația înainte ca primul obuz să ajungă la țintă.