FOTO | Camere video instalate într-o comună din Alba pentru a opri depozitarea ilegală de deșeuri de către „trecători”: „De azi înainte suntem cu ochii pe voi!”

Camere video instalate într-o comună din Alba pentru a opri depozitarea ilegală de deșeuri de către „trecători”: „De azi înainte suntem cu ochii pe voi!”

În câteva puncte critice din comuna Livezile au fost instalate camere video de supraveghere pentru descurajarea depozitării ilegale de deșeuri.

Camerele video sunt funcționale din 10 februarie 2026, a anunțat primarul Horațiu Han.

„În ultima perioadă ne-am confruntat cu unele probleme în ceea ce privește colectarea gunoiului menajer selectiv

de pe raza comunei Livezile. Am o surpriză uriașă pentru unii care veneau din alte părți și mai aruncau câte un sac-doi în pubelele destul de numeroase din comnuna noastră (montate în ideea unei comunități care pune accent pe curățenie și care plătește cel mai ieftin gunoi din toată zona).

Începând din 10 februarie prin fonduri europene (PNRR) am reușit spre confortul oamenilor să finalizăm instalarea de camere video și în zonele ,,vulnerabile”. Rog cetățenii care observă ,,străini” care aruncă în pubelele noastre să mă sune urgent.

Închei prin a transmite un mesaj clar ,,trecătorilor”: ,,Aruncați naibii gunoiul vostru în comunele sau orașele în care stați! De azi înainte suntem cu ochii pe voi!”, a precizat primarul comunei Livezile, Horațiu Han.

