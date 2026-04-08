FOTO | Calea Crucii cu procesiune, în rugăciune și comuniune, pe străzile Blajului, în Marțea Mare 2026

Ioana Oprean

Calea Crucii cu procesiune, în rugăciune și comuniune, pe străzile Blajului, în Marțea Mare 2026

În rugăciune și comuniune, credincioșii greco-catolici s-au adunat pentru a parcurge împreună Calea Crucii cu procesiune pe străzile Blajului, retrăind drumul suferinței Mântuitorului în aceste zile sfinte ale Săptămânii Mari.

Cu binecuvântarea Preafericirii Sale Claudiu, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, procesiunea a fost condusă de Preasfinția Sa Cristian, Episcop auxiliar al Arhieparhiei de Alba Iulia și Făgăraș.

„Procesiunea a început la Capela Arhiereilor – Parohia Blaj II și s-a încheiat la Catedrala Arhiepiscopală Majoră „Sfânta Treime” – Parohia Blaj I, străbătând străzile municipiului Blaj într-o mărturie vie de credință.

Purtând crucea și rostind împreună rugăciunile celor XV stațiuni, participanții și-au îndreptat inimile spre taina Învierii, contemplând Patimile Domnului și pregătindu-se sufletește pentru lumina biruinței asupra morții”, au transmis reprezentanții Arhieprahiei Greco-Catolice de Blaj și Făgăraș.

foto: Nicu Goga, Vlad Mezei

PENSII 2026 | Au fost efectuate transferurile de bani pentru pensionarii și beneficiarii de indemnizații din județul Alba. Când vor ajunge banii în conturi

acum 2 minute

8 aprilie 2026

Au fost efectuate transferurile de bani pentru pensionarii și beneficiarii de indemnizații din județul Alba. Când vor ajunge banii în conturi Casa Județeană de Pensii Alba a anunțat că, în data de 7 aprilie 2026, au fost efectuate transferurile drepturilor bănești pentru pensionarii și beneficiarii de indemnizații prevăzute de legi speciale din județul Alba. Potrivit […]

In Memoriam: Arhitect Fleschin Stelian Gheorghe

acum o oră

8 aprilie 2026

In Memoriam: Arhitect Fleschin Stelian Gheorghe Comunitatea profesională și toți cei care l-au cunoscut deplâng trecerea în neființă a domnului arhitect FLESCHIN Stelian Gheorghe, un om a cărui întreagă viață a fost dedicată armoniei formelor și rigoarei construcțiilor, lăsând în urmă o moștenire arhitecturală și administrativă de neprețuit. Format la prestigioasa școală a Institutului de […]

FOTO | Sens giratoriu la intersecția străzilor Augustin Bena, Mihail Kogălniceanu și Fântânele din Sebeș: A fost predat amplasamentul în vederea edificării. Rute alternative

acum 2 ore

8 aprilie 2026

Sens giratoriu la intersecția străzilor Augustin Bena, Mihail Kogălniceanu și Fântânele din Sebeș: A fost predat amplasamentul în vederea edificării. Rute alternative A fost predat amplasamentul pentru realizarea unui sens giratoriu la intersecția străzilor Augustin Bena, Mihail Kogălniceanu și Fântânele din Sebeș, a anunțat, marți, 7 aprilie 2026 primarul Dorin Nistor. Investiția este menită să […]

