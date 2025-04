FOTO | Cadouri de iepuraș pentru 119 copii din zona Teiuș: Voluntarii de la Liceul Teoretic au strâns donații si sponsorizări pentru a realiza pachetele

119 copii din zona Teiuș au primit cadouri surpriză de iepuraș, de la voluntarii Liceului Teoretic care au strâns donații si sponsorizări pentru a realiza pachetele.

Cea mai mare sărbătoare creştină este la câteva zile distanţă. Cu toţii am vrea să fim mai buni, am vrea să ştim că fiecare copil este într-un loc sigur şi confortabil, alături de o familie iubitoare, am vrea să putem face mai multe pentru cei cu care soarta a fost mai puţin darnică!

Păstrând o tradiţie de peste 20 de ani, Consiliul Elevilor din Liceul Teoretic Teiuş s-a mobilizat pentru a aduce puţină bucurie în sufletele unor copii care nu au parte prea des de aşa ceva!

Voluntarii ce s-au implicat în acest proiect au început prin strângerea de donaţii şi sponsorizări. Au întâlnit oameni inimoşi, dornici să dea o mână de ajutor. Apoi, cu ajutorul profesorilor din învăţământul preşcolar şi primar, au completat lista copiilor ce vor primi un pachet cadou de la „iepuraş” !

În prima zi din Săptămâna Mare au mers la cumpărături şi apoi au realizat cele 119 pachete ce vor fi dăruite beneficiarilor proiectului: 31 de elevi din ciclul primar al unităţii noastre şcolare, 11 preşcolari de la Grădiniţa „Prietenia” din Teiuş, 31 de şcolari şi preşcolari din Căpud, dar şi cei 21 de elevi de la Centrul Educaţional Multifuncţional ProRomanes Teiuş, precum şi cei 14 copii de la Casa de tip familial “Rebeca” din Teiuş şi cei 11 de la Centru de plasament de tip familial “Sf. Ghelasie” din Stremţ – care ocupă un loc aparte în sufletul membrilor Consiliului Elevilor – iniţiatorii acestui proiect.

În zilele ce au urmat, cadourile, a căror valoare totală a fost de 8700 de lei, au ajuns la beneficiari.

În această campanie s-au implicat un număr de 22 de voluntari, coordonaţi de cei 5 membri ai Biroului Consiliului Elevilor din Liceul Teoretic Teiuş: Georgiana Mihaela Opriţa, Răzvan Dan Andrei, Denisa Ioana Trif, Anastasia Daria Marcu şi Florina Tatiana Mărcuş.

Elevii şi profesorii din Liceul Teoretic Teiuş urează tuturor: Sărbători fericite şi liniştite!

prof. Mihaela Suărăşan

