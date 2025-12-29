FOTO | Bunica Druc Ileana, din Doștat, sărbătorită la împlinirea frumoasei vârste de 100 de ani: ,,Este simbolul bunătății, al bunului simț și al modestiei”
Bunica Druc Ileana, din Doștat, sărbătorită la împlinirea frumoasei vârste de 100 de ani. Primarul Emilia-Livia Cîndea: ,,Este simbolul bunătății, al bunului simț și al modestiei”
Ileana Druc, o femeie din Doștat, a împlinit duminică, 28 decembrie 2025, un secol de viață. I-au fost alături familia, dar și reprezentanți ai administrației locale, pentru a o sărbători cum se cuvine pe Mama Leană, așa cum o știu toți sătenii.
Ieri, 28 decembrie 2025, primarul comunei Doștat, Emilia-Livia Cîndea, a sărbătorit-o pe bunica Druc Ileana, la împlinirea frumoasei vârste de 100 de ani.
Născută într-o familie de țărani români, cu 10 copii, în satul Doștat, județul Alba, bunica, Druc Ileana, văduvă de ani buni, este simbolul bunătății, al bunului simț și al modestiei, într-un secol de viață trăit discret, în bună rânduială și apreciată de întreaga comunitate.
Mamă a 3 copii, și bunică a 5 nepoți, toată viața și-a dăruit-o acestora, muncind pământul cu demnitate și dragoste.
„Ieri am avut bucuria și onoarea să sărbătorim împreună cu Mama Leană, așa cum o numim toți din sat, cei 100 de ani de viață. Am vizitat-o în Municipiul Sebeș, unde se află de câteva zile, la fiica dânsei, i-am înmânat o floare împreună cu simbolicul tort aniversar și o sumă de bani acordată printr-o hotărâre a Consiliului Local Doștat.
Prezența noastră, a bucurat-o nespus. Bunicuța este definiția omului de la țară simplu, cu credință, care nu se plânge de nimic. Astfel de oameni sunt icoanele și reperele mele în tot ceea ce fac. Doamne, mai ține-i în viață!
La mulți ani cu liniște, Mama Leană!”, a transmis edilul comunei, Emilia-Livia Cîndea.
