FOTO | Bumbu Ioan, erou rănit al Revoluției din Decembrie 1989: ,,A fost împușcat în cap și în umăr. Armata și țara au fost aerul prin care a respirat”
Gruia Bumbu, fiul eroului rănit al Revoluției din Decembrie 1989, Bumbu Ioan, a publicat pe o rețea de socializare un text în care vorbește despre viața tatălui său.
Textul scris de Gruia Bumbu urmărește parcursul militar al tatălui său, participarea la evenimentele din 1989, dar și nedreptățile și refuzurile întâmpinate de-a lungul anilor.
,,Astăzi este despre tatăl meu, Bumbu Ioan, erou rănit al Revoluției din Decembrie 1989. A fost împușcat în cap și în umăr. Armata și țara au fost aerul prin care a respirat întreaga sa viață.
A participat la construcția Transfăgărășanului și a Canalului Dunăre–Marea Neagră. Timp de șapte ani la rând a încercat să intre la Academie și a fost respins de fiecare dată — fie pentru că era rom, fie pentru că nu era membru de partid.
În 1988 a fost dat afară din armată, pentru că fratele său s-a căsătorit și a plecat în Germania. A fost urmărit de Securitate, lucru dovedit astăzi prin dosarele CNSAS.
După ce a devenit erou rănit al Revoluției Române din 1989, a fost membru fondator al primei organizații rome din Roman — Uniunea Democratică a Romilor — și semnatar al Proclamației Națiunii Rome din România. A fost reîncadrat în Armată cu același grad de maior cu care plecase, fără a fi înaintat vreodată în grad la excepțional sau să beneficieze de privilegii.
Între timp, au ajuns generali locotenenți de intendanță, civili luați direct din afară și făcuți generali procurori, sau generali „la apelul bocancilor”.
Am depus memorii — ca fiu și ca organizație — pentru ca sacrificiul, curajul și dăruirea lui pentru această țară să fie respectate. Răspunsul a fost negativ: „nu corespunde criteriilor de înaintare în grad la excepțional”.
Mă întreb: ce ar fi trebuit să mai facă?
Un alt erou al Revoluției, din Alba, pe care îl respect profund și care îmi este prieten, este Ovidiu Gașpar, împușcat cu șapte gloanțe. Dumnezeu v-a iubit și v-a dăruit din nou viața.
Respect tuturor revoluționarilor din Alba și din întreaga țară. Lupta voastră a fost tratată cu lipsă de respect, iar de-a lungul anilor drepturile voastre au fost ignorate!”, se arată în mesajul publicat de Gruia Bumbu.
