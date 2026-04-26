FOTO | Brianna Batir, elevă a Școlii Gimnaziale „Avram Iancu” Alba Iulia, PREMIU SPECIAL la faza națională a Olimpiadei de Religie 2026

Brianna Batir, elevă a Școlii Gimnaziale „Avram Iancu” Alba Iulia, PREMIU SPECIAL la faza națională a Olimpiadei de Religie 2026

Rezultat deosebit la faza națională a Olimpiadei de Religie – Cultul Ortodox (clasele V-VIII) pentru o elevă a Școlii Gimnaziale „Avram Iancu” Alba Iulia.

Brianna Batir (clasa a VII-a) a obținut nota 9,20 la etapa națională a Olimpiadei de Religie, desfășurată la Brăila.

„Pentru performanța sa, Brianna a fost distinsă cu Premiul special al Arhiepiscopiei Dunării de Jos, o recunoaștere a muncii, dedicării și valorilor pe care le promovează.

Felicitări Brianna pentru acest rezultat remarcabil și mulțumiri doamnei profesor coordonator Simona Florea pentru îndrumare și susținere”, au transmis reprezentanții Școlii Gimnaziale „Avram Iancu” Alba Iulia.

