FOTO | Brianna Batir, elevă a Școlii Gimnaziale „Avram Iancu" Alba Iulia, PREMIU SPECIAL la faza națională a Olimpiadei de Religie 2026

Lucian Dărămuș

Brianna Batir, elevă a Școlii Gimnaziale „Avram Iancu” Alba Iulia, PREMIU SPECIAL la faza națională a Olimpiadei de Religie 2026

Rezultat deosebit la faza națională a Olimpiadei de Religie – Cultul Ortodox (clasele V-VIII) pentru o elevă a Școlii Gimnaziale „Avram Iancu” Alba Iulia. 

Brianna Batir (clasa a VII-a) a obținut nota 9,20 la etapa națională a Olimpiadei de Religie, desfășurată la Brăila.

„Pentru performanța sa, Brianna a fost distinsă cu Premiul special al Arhiepiscopiei Dunării de Jos, o recunoaștere a muncii, dedicării și valorilor pe care le promovează.

Felicitări Brianna pentru acest rezultat remarcabil și mulțumiri doamnei profesor coordonator Simona Florea pentru îndrumare și susținere”, au transmis reprezentanții Școlii Gimnaziale „Avram Iancu” Alba Iulia.

Curier Județean

VIDEO | Cum vrea administrația unui oraș din Alba să reamenajeze intrările în localitate: „Este esențial dacă ne dorim dezvoltare turistică”

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 58 de minute

în

26 aprilie 2026

De

Cum vrea administrația unui oraș din Alba să reamenajeze intrările în localitate: „Este esențial dacă ne dorim dezvoltare turistică” Primarul municipiului Aiud, Dragoș Crișan, a anunțat că administrația locală are în plan remenajarea intrărilor în localitate dinspre Alba Iulia și Cluj-Napoca.  „Anul trecut am depus o cerere de finanțare către ADR Centru. Ne dorim ca […]

Curier Județean

A furat o plasă cu un card bancar și a scos ilegal bani de la bancomat: Cugirean, judecat pentru trei infracțiuni

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

26 aprilie 2026

De

A furat o plasă cu un card bancar și a scos ilegal bani de la bancomat: Cugirean, judecat pentru trei infracțiuni Un bărbat din Cugir va fi judecat pentru furt, efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos (4 acțiuni) și acces ilegal la un sistem informatic. Alexandru C. este acuzat că, în timp ce se […]

Curier Județean

VIDEO | Cum arată un parc din Blaj după ce a fost reamenajat: „Respectă standardele tehnologice cele mai avansate”

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

26 aprilie 2026

De

Cum arată un parc din Blaj după ce a fost reamenajat: „Respectă standardele tehnologice cele mai avansate” Au fost finalizate lucrările de reamenajare peisagistică a Parcului Rotary din Blaj, a anunțat, vineri, 24 aprilie 2026, primarul Gheorghe-Valentin Rotar.  Este vorba de o lucrare în valoare de aproximativ 220.000 de lei executată în regie proprie, cu […]

