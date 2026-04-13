FOTO | Bogdan Dobrescu, polițist de penitenciare la Penitenciarul Aiud, pe podium la un concurs internațional de Brazilian Jiu-jitsu, în ciuda faptului că a concurat accidentat

Bogdan Dobrescu, polițist de penitenciare la Penitenciarul Aiud, pe podium la un concurs internațional de Brazilian Jiu-jitsu, în ciuda faptului că a concurat accidentat

Bogdan Dobrescu, polițist de penitenciare la Penitenciarul Aiud, a obținut o clasare remarcabilă la un concurs internațional de Brazilian Jiu-jitsu, în ciuda faptului că a concurat accidentat.

El a suferit cu două săptămâni înainte de „International Brazilian Jiu-jitsu Milano Open” 2026 o accidentare la mâna dreaptă, ruptură de TFCC, un ligament de la încheietură.

A strâns, totuși, din dinți și a continuat lupta și în aceste condiții. Rezultatul? Locul 3 la No-Gi!

„Am ales sa particip, chiar dacă nu m-am putut antrena, am facut doar prezența la antrenamente.

La proba Gi, am pierdut în calificări, meciul pentru intrare in semifinală, nu m-a lasat durerea de mână.

La No-Gi, am reușit să câstig bronz, dupa ce am pierdut semifinala, cu campionul european.

La Absolute No-Gi, am pierdut din nou, meciul pentru medalie.

Mulțumesc tuturor persoanelor care m-au susținut, maestrului meu și nu în ultimul rand soției și puiului meu, Ecaterina”, a relatat Bogdan Dobrescu după încheierea competiției.

