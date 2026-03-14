Actualitate

FOTO | BNR lansează o reproducere din argint după moneda de 5 lei emisă în anul 1880

Ioana Oprean

Publicat

acum 47 de minute

în

De

Banca Națională a României (BNR) lansează în circuitul numismatic, începând cu data de 16 martie 2026, o reproducere din argint după moneda de 5 lei emisă în anul 1880 din Seria ”Monedele României” – Reproducere monedă cu valoare nominală de 5 lei, emisă în anul 1880.

Aversul prezintă în centru efigia domnitorului Carol I al României în profil spre stânga. Litera ”R” de la reproducere apare în stânga portretului, în partea de jos numele gravorului ”KULLRICH” și inscripția ”CAROL I DOMNUL ROMANIEI” în arc de cerc. Toate elementele sunt înconjurate de un cerc perlat ce urmează circumferința piesei.

Reversul redă în centru stema României din anul 1880, având în partea de sus inscripția ”ROMANIA” în arc de cerc, valoarea nominală reprezentată prin cifra ”5” și litera ”L” poziționate bilateral, în dreapta un spic de grâu, în stânga litera ”B” și în exergă anul de emisiune ”1880”. Toate elementele sunt înconjurate de un cerc perlat ce urmează circumferința piesei.

Reproducerile din argint după moneda de 5 lei emisă în anul 1880 sunt ambalate în capsule de metacrilat transparent și sunt însoțite de certificate de autenticitate redactate în limbile română, engleză și franceză pe care se găsesc semnăturile guvernatorului BNR și casierului central.

Tirajul acestei emisiuni numismatice este de 1.000 piese. Prețul de vânzare pentru reproducerea din argint după moneda de 5 lei emisă în anul 1880 este de 800,00 lei, exclusiv TVA, inclusiv certificatul de autenticitate.

Lansarea în circuitul numismatic a reproducerilor din argint după moneda de 5 lei emisă în anul 1880 se realizează prin sucursalele regionale București, Cluj, Constanța, Dolj, Iași și Timiș ale Băncii Naționale a României.

foto: BNR

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

VIDEO | Autostrada Sibiu-Făgăraș: 500 de oameni și 150 de utilaje grele pe lotul 3. „Va consolida dezvoltarea economică a Transilvaniei"

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

14 martie 2026

De

Autostrada Sibiu-Făgăraș: 500 de oameni și 150 de utilaje grele pe lotul 3. „Va consolida dezvoltarea economică a Transilvaniei” Pe Lotul 3 al autostrăzii A13 Sibiu Făgăraș progresul fizic a depășit pragul de 30%, a anunțat, sâmbătă, 14 martie 2026, Cristian Pistol, director general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). „Pe tronsonul […]

Actualitate

VIDEO | Peste 1.100 de cazuri de evaziune fiscală, cu prejudicii de peste 250 de milioane de lei, în România, de la începutul anului 2026

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

14 martie 2026

De

Peste 1.100 de cazuri de evaziune fiscală, cu prejudicii de peste 250 de milioane de lei, în România, de la începutul anului 2026 Peste 1.100 de infracțiuni de evaziune fiscală, cu o valoare a măsurilor asigurătorii și a prejudiciilor recuperate de peste 250 de milioane de lei, au fost constatate de polițiști, la nivel național, […]

Actualitate

VIDEO | Cum pot fi protejați producătorii români: Măsuri urgente propuse de ministrul Agriculturii

Ioana Oprean

Publicat

acum 5 ore

în

14 martie 2026

De

Cum pot fi protejați producătorii români: Măsuri urgente propuse de ministrul Agriculturii Adaosul comercial asemănător pe aceeași categorie de produse, interzicerea refacturării și eliminarea discounturilor sub prețul de producție sunt cele trei măsuri urgente pe care le propune ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Florin Barbu, pentru „o relație corectă producători – retail”. Ministrul a precizat […]

