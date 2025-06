FOTO: Bistra, locul 7 la turneul final al Cupei Satelor la fotbal feminin

Bistra, locul 7 la turneul final al Cupei Satelor la fotbal feminin

Echipa din Bistra a terminat pe locul 7 la turneul final al Cupei Satelor la fotbal feminin, competiție organizată de FRF care se dispută la Eforie Nord. Formația din Alba s-a calificat între cele mai bune cluburi din țară la prima ediție dedicată fotbalului feminin, un rezultat notabil din acest punct de vedere.

Bistra a ajuns la turneul final după două meciuri disputate la Daia Română, ambele adjudecate, fără a primi gol.

Echipele finaliste la categoria feminină sunt: Școala Gimnazială Voinești (Iași), Școala Gimnazială Costești (Buzău), Școala Gimnazială „Petru Rareș” (Ilfov), Școala Gimnazială Piatra (Teleorman), Școala Gimnazială Bistra (Alba), Școala Gimnazială Măureni (Caraș-Severin), Școala Gimnazială Giulești (Maramureș), Școala Gimnazială Dăești (Vâlcea)

La malul mării, Bistra a terminat pe locul 3 în grupă cu două puncte, după următoarele rezultate 0-0 cu Ilfov, 0-1 cu Buzău (gol primit cu două minute înainte de final) și 0-0 cu Maramureș, care a terminat pe prima poziție, cu 7 puncte.

„Nu a fost să fie, în fiecare meci am lovit bara și am avut ocazii. Dacă am fi câștigat primul joc cu Ilfov, am fi ajuns în semifinale, însă așa e în fotbal, precum în viață, nu ies toate cum vrem”, a spus antrenorul Tiberiu Boca-Dandea.

În primul meci pentru locurile 5-8, campioana din Alba a fost învinsă de Vâlcea, la limită, 1-0, iar în al doilea meci a fost o victorie, scor 2-0, cu Ilfov, oponentul din primul meci, reușite semnate de Carina Oaida și Andra Scrob. A rezultat un bilanț de o victorie, două remize și două înfrângeri, cu 0-1.

„Felicitări fetelor pentru efortul depus, a fost destul de dificil. Mulțumesc părinților pentru colaborare și înțelegere, sper să fie bine și în continuare. Pe lângă efortul sportiv al fetelor și al meu, mai este cineva fără de care nu s-au putea participa în competiții. Este vorba despre primarul Traian Gligor și cei din primăria Bistra. Toate deplasările ne sunt achitate de către primărie, așa că un mare mulțumesc tuturor care ne sprijină, cu toții o facem pentru copiii din comună, pentru bistreni. De asemenea se cuvin mulțumiri doamnelor doctor și asistentelor de la cabinetele medicale, precum și familiei mele pentru sprijin și înțelegere”, a încheiat Tiberiu Boca-Dandea.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI