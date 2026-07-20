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Foto | Bărbat dispărut din Orlat (Sibiu) depistat în Alba: Nu a fost victima vreunei infracțiuni

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

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Bărbat dispărut din Orlat (Sibiu) depistat în Alba: Nu a fost victima vreunei infracțiuni

Polițiștii sibieni au desfășurat în ultimele zile căutări pentru găsirea unei persoane care a plecat voluntar de la domiciliu și nu a mai revenit.

Este vorba despre un bărbat de 43 de ani, din Orlat.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Sibiu, dispariția a fost sesizată în 15 iulie de fiul acestuia, care le-a spus polițiștilor că tatăl său a plecat voluntar de acasă în urmă cu aproximativ două luni și nu a mai revenit.

IPJ Sibiu a anunțat luni, 20 iulie 2026, la ora 14.38 că bărbatul căutat a fost identificat pe raza județului Alba.

Conform IPJ Sibiu, în perioada cât a lipsit de la domiciliu, acesta nu a fost victima vreunei infracțiuni.

sursa foto: IPJ Sibiu

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