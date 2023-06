FOTO| Bambi, un ieduț de căprioară, surprins de ultramaratonistul aiudean Polgar Levente, singur în iarbă, pe traseul Aiud Maraton

Bambi, un ieduț de căprioară, surprins de ultramaratonistul aiudean Polgar Levente, singur în iarbă, pe traseul Aiud Maraton

Ieduțul a fost observat de ultramaratonistul aiudean Polgar Levente care l-a filmat și l-a făcut vedetă pe rețelele de socializare. Micuțul stătea cuminte în iarbă, cel mai probabil așteptându-și mama plecată după hrană.

”Natura are propria frumusețe. Am întâlnit pe BAMBY frumos, în iarbă, pe traseul Aiud Maraton. Nu am atins-o și nici nu am deranjat-o într-un fel! Am admirat-o și am plecat mai departe! Vă spun doar atât, ESTE SUPERBĂ!”, a scris Levi pe Facebook.

Căprioara este unul dintre cele mai îndrăgite animale sălbatice de pe teritoriul Românie, fiind și sursa multor povești. Căprioara este un animal ierbivor, iar masculul acestei specii este confundat câteodată cu cerbul, deși sunt specii diferite.

Silviculturii fac un apel către localnici ca în cazul în care găsesc un ied de căprioară să nu intervină și să nu îl ia din mediul lor, pentru că, cel mai probabil, mama este în apropiere.

Căprioarele dau naștere unui număr de 1 până la 3 iezi, iar aceștia sunt complet neajutorați în primele câteva zile și depind în totalitate de mama lor în primele săptămâni de viață, dar apoi de dezvoltă rapid.

Căprioarele își țin iezii ascunși între tufișuri și frunze, aceștia fiind perfect camuflați cu ajutorul coloritului blănii. Ei stau nemișcați în ascunzători, iar căprioarele îi verifică de câteva ori pe zi, când vin să-i hrănească.

Ieduții sunt lăsați în loc sigur de mamele lor, care îi verifică de câteva ori pe zi, când vin să îi hrănească. Micuții sunt feriți de prădători, în lipsa mirosului specific.

Tocmai de aceea, ieduții nu trebuie luați din locul unde i-a lăsat mama lor.

Silvicultorii spun că puiul poate fi luat doar dacă avem convingerea că mama a fost ucisă de un prădător și nu are cine să se îngrijească de acesta.