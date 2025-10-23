FOTO | Balul Bobocilor 2025, la Colegiul Național “Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia: Votează-ți acum favoriții pentru Miss și Mister Unirea

Balul Bobocilor 2025, la Colegiul Național “Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia: Votează-ți acum favoriții pentru Miss și Mister Unirea

A sosit momentul special din an în care la Colegiul Național “Horea, Cloșca și Crișan” urmează să aibă, din nou, loc un eveniment de excepție: Balul Bobocilor 2025. În acest an participanții vor aborda tema ,,Stiluri Muzicale”, pe data de 28 noiembrie, la Casa de Cultură a Sindicatelor.

Ca în fiecare an, fără competiția pentru titlul de Miss și Mister Unirea, Balul Bobocilor nu ar fi complet. Concurenții pot fi votați pe pagina de Instagram a Ziarului Unirea, iar perechea care reușește să strângă cele mai multe aprecieri (like-uri), până în seara de 27 noiembrie, la postare va fi declarată câștigătoare și va primi un premiu din partea Ziarului Unirea:

LINK INSTAGRAM

În ediția din acest an vor participa opt perechi de boboci care sunt pregătite să impresioneze și să strălucească pe scenă, fiecare reprezentând câte un stil de muzică consacrat. De la rock sau jazz până la disco sau clasic, fiecare pereche promite să ofere o seară de neuitat.

Perechea 1: Posogan Ianis și Trifa Eliza – Stilul Contemporan

Bună, sunt Posogan Ianis, am 15 ani și fac parte din clasa a IX-a D. Sunt o persoană ambițioasă, perseverentă și prietenoasă, iar în timpul liber îmi place să cânt la chitară și să petrec timp de calitate cu persoanele dragi. Am ales să particip la Balul Bobocilor, deoarece este o oportunitate de a-mi depăși limitele și cu siguranță voi rămâne cu amintiri de neuitat.Reprezint stilul contemporan — un amestec de energie, pasiune și încredere în sine.

Alături de mine este Eliza, o persoană plină de rafinament și eleganță, care aduce mereu zâmbete și bună dispoziție. Împreună formăm o echipă echilibrată: eu vin cu energia și spiritul competitiv, iar ea cu grația și farmecul specific. Suntem pregătiți să aducem pe scenă o doză de stil și atitudine contemporană!

Bună, eu sunt Trifa Eliza, am 15 ani și sunt elevă în clasa a IX-a C. Sunt o persoană ambițioasă, sociabilă și plină de energie, care iubește să încerce lucruri noi și să dea tot ce are mai bun în tot ceea ce face. Dansul este pasiunea mea cea mai mare — pentru mine, fiecare pas de dans înseamnă libertate, emoție și bucurie. Îmi place să simt muzica și să o transform în mișcare, să transmit emoții și să aduc zâmbete celor care mă privesc.

Pe lângă dans, îmi place foarte mult să cânt, pentru că muzica mă ajută să mă exprim sincer și să-mi arăt latura sensibilă. Îl am alături pe Ianis, partenerul meu de scenă, care reprezintă stilul contemporan — un stil plin de emoție, expresivitate și eleganță. Împreună formăm o echipă unită, în care ne completăm perfect: el aduce calmul și rafinamentul dansului contemporan, iar eu energia și pasiunea mișcării.

Perechea 2: Suciu Lucas Andrei și Podar Daria – Stilul Hip Hop

Mă numesc Suciu Lucas Andrei, am 15 ani și particip la Balul Bobocilor, unde reprezentam stilul hip-hop. Pentru mine, hip-hop-ul înseamnă libertate, energie și o modalitate de a exprima prin mișcare ceea ce cuvintele nu pot transmite. Este un stil care vorbește despre atitudine, curaj și autenticitate. Alături de mine se află partenera mea, Daria, o dansatoare talentată, pasionată de artă și mișcare. Împreună dorim să aducem pe scenă un moment plin de ritm, emoție și expresivitate, care să reflecte spiritul tineresc și bucuria de a dansa. Sperăm ca momentul nostru să transmită energie și să lase o amprentă memorabilă.

Bună! Mă numesc Podar Daria, am 15 ani și vin din clasa a IX-a D, Științe ale Naturii. Consider că sunt o fire extrovertită, ambițioasă, competitivă și implicată in tot ceea ce fac.

În timpul liber îmi place să merg la sală, să dansez — sport pe care l-am practicat timp de aproape 11 ani — și să îmi exprim latura creativă prin diverse moduri.

Dansul a fost mereu o parte importantă din mine, iar stilul hip-hop mă reprezintă perfect: e plin de energie, atitudine și libertate de expresie.

Am ales să particip la bal deoarece tot timpul am simțit că această experiență ar fi ceva ce mi-ar plăcea și mi s-ar potrivi. Balul este o ocazie perfectă să fiu eu însămi, să mă distrez și să transmit celor din jur energia mea pozitivă.

Perechea 3: Popa Nicolae-Flavius și Varvara Rihanna – Stilul Rock

Bună! Mă numesc Popa Nicolae-Flavius, am 15 ani și sunt elev în clasa a IX-a F, filo-franceză. Ador să ascult muzică, să cânt la chitară și să fac poze. Sunt o persoană empatică, îmi place să-i ajut pe ceilalți și sunt tolerant cu cei din jurul meu. Eu, alături de partenera mea talentată și frumoasă, Varvara Rihanna, vom zgudui scena cu stilul nostru rock, un stil plin de energie și curaj.

Am intrat în balul bobocilor pentru că vreau să cunosc persoane noi, să-mi fac amintiri de neuitat, să mă descopăr și să simt experiența liceului din plin. Cu siguranță va fi o experiență pe care o voi purta în suflet pentru tot restul vieții.

Hei, lume! Eu sunt Varvara Rihanna! Am 15 ani, vin din clasa a IX-a D, de la profilul bio-chimie, și în seara asta voi aduce pe scenă spiritul Rock, alături de partenerul meu, Flavius! Sunt o fire vulcanică pasională, energică și mereu în căutarea lucrurilor care mă inspiră. Muzica, arta, fotografia și videografia sunt felul meu de a da culoare lumii. Pentru mine, creativitatea nu e doar un hobby, e un mod de a trăi!

Am ales să particip la Balul Bobocilor pentru că iubesc adrenalina scenei, vibrația publicului și momentul acela când toată energia se transformă în magie. Aici nu e vorba doar de un concurs, ci de a arăta cine ești cu adevărat, sincer, liber și plin de pasiune. Iar împreună cu Flavius, promitem un show care va zgudui scena pentru că atunci când Rock-ul întâlnește atitudinea, se aprinde totul!

Perechea 4: Răzvan Alexa și Cosma Diana Miruna – Stilul Jazz

Bună! Mă numesc Răzvan Alexa, am 15 ani și sunt elev în clasa a IX-a B. Reprezint stilul jazz, un stil care mă atrage prin eleganță și libertatea de expresie. Îmi place foarte mult sportul, în special baschetul, pentru că mă ajută să fiu competitiv și mereu în mișcare. Sunt un băiat tehnic, de aceea am ales profilul mate-info, unde pot să-mi dezvolt logica și creativitatea.

Particip la bal pentru a mă distra, pentru a cunoaște oameni noi și pentru a trăi o experiență de neuitat alături de colegii mei. Iar alături de mine este Miruna, o fată frumoasă, elegantă și plină de farmec, care face echipa noastră completă pe ringul de dans.

Salutare! Mă numesc Cosma Diana Miruna și sunt elevă în clasa a IX-a E, la profilul filologie-engleză. Am ales să particip la Balul Bobocilor pentru că îmi doresc mereu să încerc lucruri noi, să-mi descopăr pasiunile și să evoluez. Am practicat karate timp de 7 ani, o experiență care m-a învățat disciplină, răbdare și încredere în mine. Sunt o fire empatică și optimistă, iar stilul jazz mă reprezintă prin naturalețea mișcărilor și prin modul în care combină grația cu energia.

Alături de partenerul meu, Răzvan, care este un băiat ambițios,inteligent si cu un stil aparte, aducem pe scenă un moment plin de rafinament, energie și bucurie, care ne reflectă personalitățile și dorința de a trăi din plin această experiență.

Perechea 5: Cărăbeț Alexandru Ștefan și Hribal Bianca – Stilul Clasic

Salut, ma numesc Cărăbeț Alexandru Ștefan, am 15 ani și sunt elev în clasa a IX-a E. Sunt o persoană foarte activă și sportivă, îmi place competiția, dar mai ales spiritul de echipă. În seara balului voi reprezenta stilul clasic plin de eleganță și rafinament alături de partenera mea Hribal Bianca, o fată plină de energie și imaginație. Am ales să particip la balul bobocilor pentru a-mi ieși din zona de confort, a învăța lucruri noi și pentru a lega relații de prietenie cu toți cei implicați în bal.

Astăzi nu sunt pe teren, dar promit să dau tot ce am mai bun pe scenă.

Bună! Mă numesc Hribal Bianca, sunt elevă în clasa a IX-a D , iar la balul bobocilor alături de partenerul meu, Alex, reprezint stilul clasic. Sunt o persoană ambițioasă, zâmbitoare și mereu dispusă să îi ajut pe cei din jur, iar de anul acesta mi-am propus să încerc lucruri noi și să profit de fiecare oportunitate care mă ajută să mă dezvolt. În timpul liber îmi place să ascult muzică și să vizionez filme. Am ales să particip la balul bobocilor deoarece îmi doresc să trăiesc din plin această experiență de început de liceu, alături de colegi, și să creez amintiri de neuitat.

Împreună cu Alex, ne dorim să reprezentăm cu eleganță, și încredere stilul clasic, punând în valoare atitudinea și farmecul care definesc această temă.

Perechea 6: Cirlea Tudor și Bic Raisa Maria – Stilul Pop

Buna! Mă numesc Cirlea Tudor am 15 ani și sunt în clasa a IX a B, pe profil mate info intensiv engleza.In seara din premiera balului voi reprezenta stilul Pop alături de partenera mea Bic Raisa. Sunt o persoana sociabila, buna la suflet și mereu cu zambetul pe buze. Unul dintre lucrurile care mă definesc cel mai bine este dragostea pentru sport. Îmi place să fiu mereu activ, să-mi depășesc limitele și să simt adrenalina competiției.

Am ales să particip la Balul Bobocilor pentru că îmi place să trăiesc din plin fiecare moment, să mă provoc și să cunosc oameni noi. E o ocazie perfectă să ies din zona de confort și să arăt cine sunt cu adevărat. Și, desigur, nu sunt singur pe scenă! Alături de mine e partenera mea, o persoană super talentată, ambițioasă și plină de energie cred că facem o echipă perfectă, ca un duet Pop care cucerește scena!

Heyy bună!! Mă numesc Bic Raisa Maria, am 15 ani, sunt elevă a Colegiului Național “Horea, Cloșca si Crișan” şi vin din clasa a IX-a E, profil uman, specializare filologie-engleza. Sunt un suflet care dansează prin viață cu zâmbetul pe buze și cu inima plină de culoare. Îmi place să trăiesc intens, să simt muzica şi să o las să curgă prin mine ca o poveste spusă în lumină și mișcare.

Am ales să particip la Balul Bobocilor pentru că iubesc emoția scenei, magia momentului și legătura aceea unică dintre sufletul celui care dansează și privirea publicului. Pentru mine, Balul nu e doar un concurs, ci o experiență care mă ajută să mă descopăr, să am curajul de a fi eu însămi și să împart bucuria mea cu ceilalți. În seara Balului voi aduce pe scenă strălucirea si energia stilului Pop, alături de partenerul meu, Cirlea Tudor, un băiat carismatic, încrezător și care are acel aer relaxat care completează perfect energia mea. Împreună vom aprinde scena cu energie, atitudine și un strop de nebunie.

Perechea 7: Popa Raul și Gligor Denisa – Stilul Disco

Bună! Popa Raul sunt, am 15 ani și sunt în clasa a IX-a A, la mate-info. O pasiune a mea este cântatul la chitară, alta este Kickboxul, știu că nu sunt foarte asemănătoare, dar sunt pefecte pentru firea mea energică și sentimentală. Când am auzit tema Disco, am rămas surprins, nu credeam că poate fi o temă atât de potrivită pentru mine. Partenera mea fiind Denisa Gligor, dacă nu ați auzit deja,ar trebui. O fată la fel de frumoasă ca un glob Disco și cu o energie de invidiat. Noi o să transformăm scena în universul nostru, în care lumina noastră o să vă deschidă o nouă percepție a spectacolului.

Când am intrat în bal, primul gând a fost să mă distrez, deoarece o experiență ca aceasta nu poate fi ratată.

Bună! Ma numesc Gligor Denisa ,am 15 ani și sunt elevă în clasa a IX-a F. Mă definesc ambiția ,empatia și creativitatea ,calități care mă însoțesc în tot ceea ce fac.Pasiunea mea pentru lectură și scrisul de poezii reprezintă pentru mine o formă de evadare ,dar și un mod prin care îmi exprim sensibilitatea și imaginația . Am ales să particip la Balul Bobocilor ,deoarece văd în această experiență o oportunitate deosebită de a mă descoperi și de a crea amintiri frumoase alături de colegii mei.

În acest an ,împreună cu partenerul meu, Popa Raul, reprezentăm tema Disco ,o temă care ne oferă șansa să aducem în lumina reflectoarelor o energie vibrantă ,o atitudine plină de încredere și o explozie de culoare.

Perechea 8: Obrejan David și Tokes Ivett – Stilul Reggaeton

Salut! Mă numesc Obrejan David, am 16 ani şi sunt din clasa a IX-a B, profil matematică-informatică, specializare în engleză. Reprezint stilul reggaeton alături de partenera mea, Ivett Tőkés, cu multă energie, ritm şi mişcări fluide ale şoldurilor. Este un dans plin de viaţă, cu influenţe din hip-hop şi dansurile latino, unde accentul este pus pe atitudine, expresivitate şi conexiunea cu muzica.

Îmi place baschetul şi adrenalina — sunt o persoană energică, competitivă şi deschisă la orice provocare. Iubesc cursele de maşini, pentru că ele îmbină viteza, precizia şi spiritul de echipă, lucruri care mă definesc şi pe mine. Pe scenă, vă vom aduce atmosfera ţărilor latino, plină de culoare, pasiune şi energie, transformând scena într-o explozie de ritm şi bucurie. Am ales să particip la Balul Bobocilor pentru că vreau să cunosc oameni noi, să îmi depăşesc limitele şi să mă bucur de această experienţă unică, care marchează începutul unui nou capitol din viaţa mea de licean.

Holá! Sunt Tokes Ivett din clasa a 9F( filologie franceză),am 15 ani și sunt o persoană sociabilă, ambițioasă și mereu gata să dau tot ce am mai bun în tot ce fac, iar în această seară aduc în tema stilurilor ritmul care nu tace niciodată: reggaetonul. Îmi place să fiu înconjurată de oameni, să descopăr, să creez și să învăț din fiecare experiență. Sunt genul de persoană care nu renunță ușor — atunci când îmi propun ceva, lupt până reușesc.

Reggaetonul este pentru mine mai mult decât un stil, este energia care mă definește.

Participarea la Balul Bobocilor este o oportunitate prin care pot arăta cine sunt cu adevărat: o fire puternică, determinată, dar și caldă, plină de viață și pasiune. Pentru mine, succesul nu înseamnă doar să câștigi ,ci să lași o amprentă, să inspiri și să te bucuri de fiecare moment. Așa că, în această seară, nu vreau doar să fiu o notă din simfonie. Vreau să fiu ritmul care vă face inimile să bată mai tare.

Astfel, perechea care reușește să strângă cele mai multe aprecieri la postarea publicată pe instagram pe pagina Ziarul Unirea o să primească premiul special din partea ziarulunirea.ro.

