Curier Județean

FOTO | Ayana Rancea, elevă la Liceul Teoretic Teiuș, rezultat impresionant la Olimpiada de Limba și Literatura Română: A obținut locul II

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

De

Eleva Ayana Rancea, din clasa a XII-a la Liceul Teoretic Teiuș, a obținut Premiul al II-lea la etapa județeană a Olimpiadei Naționale de Limba și literatura română.

Reprezentanții Liceului Teoretic Teiuș au transmis că rezultatul obținut de Ayana răsplătește talentul, perseverența și pasiunea elevei pentru literatură. Totodată, aceștia au adresat aprecieri și profesoarei coordonatoare Romina Maria Pop, pentru îndrumarea și dedicarea oferite.

,,Liceul Teoretic Teiuș se mândrește cu o nouă performanță deosebită: Premiul al II-lea obținut la Olimpiada Națională de Limba și literatura română – etapa județeană!

Eleva Rancea Ayana, din clasa a XII-a, a demonstrat talent, perseverență și pasiune pentru literatură, obținând un rezultat remarcabil.

Felicitări, Ayana, pentru această realizare! 

Aprecieri deosebite doamnei profesor coordonator Pop Romina Maria pentru îndrumarea și dedicarea oferite!

Mult succes în continuare!”, se arată într-un mesaj publicat, pe o rețea de socializare, de Liceul Teoretic Teiuș.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

