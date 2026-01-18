FOTO | Avertisment DSU: Gheața de pe lacuri, instabilă și foarte periculoasă. Recomandările autorităților
Avertisment DSU: Gheața de pe lacuri, instabilă și foarte periculoasă. Recomandările autorităților
Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă a transmis un avertisment de pericol de îngheț pe lacuri și acumulări de apă, ieri, 17 ianuarie 2026.
Ei avertizează că temperaturile scăzute din această perioadă duc la formarea gheții subțiri și instabile pe lacuri, iazuri și alte suprafețe de apă, ceea ce poate pune în pericol viața, mai ales a copiilor.
Citește și: 18 – 22 ianuarie 2026 | COD GALBEN de ger și vreme deosebit de rece în județul Alba. Avertismentul transmis de meteorologii ANM
,,ATENȚIE! Pericol de îngheț pe lacuri și acumulări de apă
Temperaturile scăzute din această perioadă duc la formarea gheții subțiri și instabile pe lacuri, iazuri și alte suprafețe de apă, ceea ce poate pune în pericol viața, mai ales a copiilor.
Un exemplu recent este intervenția din Craiova, unde un copil a căzut în apă, iar mai mulți adulți au ajuns, la rândul lor, în pericol, încercând să îl ajute. Intervenția promptă a pompierilor doljeni a fost decisivă, toate persoanele fiind salvate.
După acordarea primului ajutor, persoanele implicate au fost transportate la spital, conștiente, pentru investigații de specialitate.
Pentru siguranța tuturor, țineți cont de câteva recomandări simple:
- Nu permiteți accesul copiilor pe suprafețe de apă înghețate.
- Nu lăsați minorii nesupravegheați în apropierea lacurilor sau cursurilor de apă.
- Nu pășiți pe gheață, indiferent de grosimea aparentă.
- În caz de pericol, apelați imediat 112 și evitați intervențiile improvizate.
- Informați-vă corect și respectați recomandările autorităților.
Pentru informații utile despre comportamentul corect în situații de urgență, consultați platforma națională de pregătire pentru situații de urgență fiipregatit.ro și descărcați gratuit Aplicația DSU”, se arată în mesajul transmis de Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Salariul minim 2026 | Care este valoarea actuală și de când va crește salariul minim în România. Cu cât rămân salariații „în mână”
Care este valoarea actuală și de când va crește salariul minim în România. Cu cât rămân salariații „în mână” Salariul minim brut pe țară în România va crește la 4.325 de lei începând cu 1 iulie 2026, majorare aprobată pentru a spori veniturile angajaților. În perioada ianuarie-iunie 2026 se menține facilitatea fiscală de 300 lei […]
Concedieri 2026 | Ce trebuie să știi dacă rămâi fără loc de muncă: Ce drepturi îți revin dacă ești concediat în acest an
Ce trebuie să știi dacă rămâi fără loc de muncă: Ce drepturi îți revin dacă ești concediat în acest an Unul dintre cele mai dificile situații pentru orice angajat îl reprezintă pierderea locului de muncă, mai ales atunci când apare pe neașteptate. În 2026, legislația muncii din România oferă un set clar de garanții și […]
Cum trebuie purtată centura în servicii de tip taxi, Bolt sau Uber: Ce să faci ca să nu iei amendă
Cum trebuie purtată centura în servicii de tip taxi, Bolt sau Uber Un detaliu banal este considerat a fi puratrea centurii de siguranță, însă se dovedește a fi contrariul. În situații cum sunt imapctele, mai ales la viteze „de oraș”, ea poate face diferența dintre o sperietură și o traumă serioasă, pentru că te ține […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
FOTO | Avertisment DSU: Gheața de pe lacuri, instabilă și foarte periculoasă. Recomandările autorităților
Avertisment DSU: Gheața de pe lacuri, instabilă și foarte periculoasă. Recomandările autorităților Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă a transmis un...
Salariul minim 2026 | Care este valoarea actuală și de când va crește salariul minim în România. Cu cât rămân salariații „în mână”
Care este valoarea actuală și de când va crește salariul minim în România. Cu cât rămân salariații „în mână” Salariul...
Știrea Zilei
FOTO | Explozia dintr-un apartament din Alba Iulia. Au fost făcute demersurile necesare pentru transferul victimei: ,,Beneficiază de un tratament complex”
Explozia dintr-un apartament din Alba Iulia. Au fost făcute demersurile necesare pentru transferul victimei: ,,Beneficiază de un tratament complex” La...
Bărbat din județul Alba, REȚINUT: Și-a bătut partenera din cauza geloziei și a consumului de alcool. S-a ales cu ordin de protecție provizoriu
Bărbat din județul Alba, REȚINUT: Și-a bătut partenera din cauza geloziei și a consumului de alcool. S-a ales cu ordin...
Curier Județean
Vârstnic din Cricău, REȚINUT de polițiști: Și-a amenințat soția cu moartea. Este cercetat de oamenii legii
Vârstnic din Cricău, REȚINUT de polițiști: Și-a amenințat soția cu moartea. Este cercetat de oamenii legii Un bărbat, de 65...
ACCIDENT rutier în Cugir: Coliziune între două autoturisme într-o intersecție. O femeie a fost transportată la spital
ACCIDENT rutier în Cugir: Coliziune între două autoturisme într-o intersecție. O femeie a fost transportată la spital Un accident rutier...
Politică Administrație
Marius Hațegan: „Impunem reguli clare de urbanism și amenajarea teritoriului în judetul Alba. Orice compromis este exclus!”
Marius Hațegan: „Impunem reguli clare de urbanism și amenajarea teritoriului în judetul Alba. Orice compromis este exclus!” La sediul Consiliului...
Gruia Bumbu, participant la Global Ties U.S. National Meeting 2026 – eveniment-cheie al aniversării „America at 250”
Gruia Bumbu, participant la Global Ties U.S. National Meeting 2026 – eveniment-cheie al aniversării „America at 250” Anul 2026 marchează...
Opinii Comentarii
18 ianuarie 1821: Începutul revoluției lui Tudor Vladimirescu, revoluție care a marcat sfârșitul domniilor fanariote
18 ianuarie 1821: Începutul revoluției lui Tudor Vladimirescu, revoluție care a marcat sfârșitul domniilor fanariote La începutul secolului al XIX-lea,...
18 ianuarie – Creștinii ortodocși îi sărbătoresc pe Sfinții Ierarhi Atanasie și Chiril
18 ianuarie – Creștinii ortodocși îi sărbătoresc pe Sfinții Ierarhi Atanasie și Chiril Sfinții Ierarhi Atanasie și Chiril sunt sărbătoriți...