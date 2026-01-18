FOTO | Avertisment DSU: Gheața de pe lacuri, instabilă și foarte periculoasă. Recomandările autorităților

Actualitate

Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă a transmis un avertisment de pericol de îngheț pe lacuri și acumulări de apă, ieri, 17 ianuarie 2026. 

Ei avertizează că temperaturile scăzute din această perioadă duc la formarea gheții subțiri și instabile pe lacuri, iazuri și alte suprafețe de apă, ceea ce poate pune în pericol viața, mai ales a copiilor.

,,ATENȚIE! Pericol de îngheț pe lacuri și acumulări de apă 

Un exemplu recent este intervenția din Craiova, unde un copil a căzut în apă, iar mai mulți adulți au ajuns, la rândul lor, în pericol, încercând să îl ajute. Intervenția promptă a pompierilor doljeni a fost decisivă, toate persoanele fiind salvate.

După acordarea primului ajutor, persoanele implicate au fost transportate la spital, conștiente, pentru investigații de specialitate.

Pentru siguranța tuturor, țineți cont de câteva recomandări simple:

  • Nu permiteți accesul copiilor pe suprafețe de apă înghețate.
  • Nu lăsați minorii nesupravegheați în apropierea lacurilor sau cursurilor de apă.
  • Nu pășiți pe gheață, indiferent de grosimea aparentă.
  • În caz de pericol, apelați imediat 112 și evitați intervențiile improvizate.
  • Informați-vă corect și respectați recomandările autorităților.

Pentru informații utile despre comportamentul corect în situații de urgență, consultați platforma națională de pregătire pentru situații de urgență fiipregatit.ro și descărcați gratuit Aplicația DSU”, se arată în mesajul transmis de Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă.

